Tampereella kuvataan tänä syksynä Hollywood-elokuva – mukana Breaking Bad ja Doctor Who -sarjoista tutut näyttelijät

Aaron Paul ja Karen Gillan näyttelevät Dual-elokuvan pääroolit. imago images/MediaPunch, imago images/POP-EYE/ All Over Press

TAMPERE Amerikkalainen elokuvaohjaaja Riley Stearns kuvaa uusimman elokuvansa Tampereella. Stearns on nuoren polven ohjaaja, jolla on takanaan kaksi pitkää elokuvaa.

Stearnsin Tampereella ohjaama elokuva on noin viiden miljoonan dollarin eli noin 4,3 miljoonan euron budjetilla tehtävä tieteistrilleri. Sen päärooleissa nähdään skottilainen Karen Gillan ja amerikkalainen Paul Aaron.

Gillan on monille suomalaisille tuttu brittiläisestä tv-sarjasta Dr Who, jossa hän näyttelee Tohtorin matkakumppania Amelia Pondia. Gillanin vastanäyttelijä, Emmy-palkittu Paul Aaron taas on tullut tunnetuksi muun muassa rikosdraamasarjasta Breaking Bad.

Tampereella kuvattavan elokuvan nimi on Dual. Elokuvan tuottaa Hollywoodissa toimiva tuontantoyhtiö XYZ Films. Elokuvaa kuvataan Tampereella noin kuusi viikkoa, ja se työllistää Suomessa satoja ihmisiä. Yhdysvalloista saapuu Tampereelle vain pieni tuotantoryhmä.

Suomen näkökulmasta tilanne on poikkeuksellinen. Stearnsin elokuva on tiettävästi ensimmäinen kokonaan Suomessa kuvattava Hollywood-tuotanto.

Suomi kiinnosti amerikkalaisia elokuvantekijöitä laajemmin viimeksi kylmän sodan aikana 1960–1980-luvuilla, kun Helsinki sai näytellä rautaesiripun takana sijainnutta Pietaria eli silloista Leningradia. Lisäksi Suomen Lappi on vetänyt elokuvantekijöitä puoleensa.

Tampereella kuvattava Dual päätyi Suomeen aivan uusista syistä. Eniten siihen vaikutti koronapandemia.

– Suomalaiset ja Suomen hallitus ovat tehneet niin hyvää työtä koronan hillitsemiseksi, että meidän oli helpompaa tehdä päätös kuvata täällä kuin jossain muualla, Dual-elokuvan tuottaja Aram Tertzakian sanoo.

Aram Tertzakian on yksi XYZ Filmsin perustajista. Hän tuottaa Dual-elokuvan. Antti Eintola

Päätökseen vaikutti ratkaisevasti myös suomalainen pääomarahasto IPR.VC, joka on yksi XYZ Filmsin rahoittajista. Suomalaisrahasto ehdotti kesäkuussa amerikkalaisille, että he kuvaisivat elokuvansa täällä.

Sen jälkeen alkoi tapahtua.

“Tampereella tuntuu kuin Seattlessa”

Ohjaaja Riley Stearns, 34, istuu tamperelaisen ravintolan saunatilassa Laukontorin rannassa ja ihailee kirkkaana avautuvaa taivasta. Kaliforniassa ovat riehuneet maastopalot, ja taivas on värjäytynyt siellä savusta keltaiseksi. Ohjaaja asuu Los Angelesissa, ja jet lag alkaa jo helpottaa.

Stearns on tullut Suomeen samaan aikaan, kun Yhdysvalloissa kiehuu. Black Lives Matter -liike on nostanut poliisiväkivallan uhreja esiin, ja presidentinvaali lähestyy. Koronapandemia riehuu, ja talouskriisi painaa. Tunteet ovat pinnassa monella rintamalla.

Stearns kertoo olevansa helpottunut siitä, että hän saa olla juuri nyt hetken aikaa jossain muualla, vaikka hän rakastaa kotimaataan Yhdysvaltoja.

– Mietin kaiken aikaa, mitä USA:ssa tapahtuu. Odotan innolla paluuta sinne, kun sen aika on, ja sitä, että saan olla mukana sosiaalisessa muutoksessa.

– Mutta juuri nyt keskityn elokuvantekoon Tampereella, Stearns toteaa.

Dual on Riley Stearnsin kolmas pitkä elokuva. Antti Eintola

Hän vaikuttaa innostuneelta ja energiseltä. Puhetta tulee kuin konekiväärin piipusta.

Ulkona on poikkeuksellisen kaunis sää, ja Pohjolan syksy on näyttänyt ohjaajalle parhaat puolensa. Stearns on saanut nauttia siitä jo puolitoista viikkoa. Tämä haastattelu on tehty syyskuun loppupuolella.

Stearns kehuu vuolaasti Tamperetta ja sen tunnelmaa. Ihmiset vaikuttavat hänestä välittömiltä. Tampere muistuttaa ohjaajaa Pohjois-Amerikan luoteisosista.

– Tampereella tuntuu samalta kuin Seattlessa tai Portlandissa, mutta kaupungin arkkitehtuuri on täysin omanlaisensa, Stearns sanoo.

Hän on iloinen siitä, että Dual-elokuva päästään vihdoin kuvaamaan, sillä koronapandemia pysäytti elokuvanteon viime keväänä Yhdysvalloissa. Stearnsin elokuvalle etsittiin kuvauspaikkaa Kanadasta ja Uudesta-Seelannista, mutta tuotanto päätettiin lopulta tuoda Suomeen.

– Suomi tuli täysin puskista. Tuottajani soitti ja kysyi, että mitä pidät ajatuksesta.

– Sanoin, että se kuulostaa uskomattomalta. Innostuin toden teolla ajatuksesta vastakohtana sille, että elokuva olisi kuvattu Yhdysvalloissa, minne se on käsikirjoitettu, Stearns sanoo.

Tampere muuttuu pian amerikkalaisen tieteiselokuvan näyttämöksi.

“Minulla ei ole harhakuvitelmia itsestäni”

Riley Stearnsin kahdesta pitkästä elokuvasta tuorein, The Art of Self-Defence (2019), oli viime vuonna helsinkiläisen Night Visions -kauhuelokuvafestivaalin ohjelmistossa.

XYZ Films -yhtiön tuottaja Aram Tertzakian kertoo, että yhtiö on seurannut Stearnsin uraa jo pidempään. Aina lyhytelokuvista lähtien.

– Haluamme tehdä töitä mukavien, lahjakkaiden ihmisten kanssa, ja Stearns on yksi heistä, Tertzakian sanoo.

Stearnsin Tampereella kuvattava elokuva on Hollywood-mittarilla indie-tuotanto, sillä viiden miljoonan dollarin budjetilla ei vielä tehdä kovan luokan isoa Hollywood-elokuvaa. Esimerkiksi tänä syksynä ensi-iltaan tulleen tieteiselokuvan Tenetin budjetti oli nelikymmenkertainen Dualiin nähden, eli noin 200 miljoonaa dollaria.

Stearns ei luule itsestään liikoja. Hän kertoo yhä yllättyvänsä, kun nimekkäämpi näyttelijä hyväksyy roolin hänen elokuvassaan.

– Minulla ei ole vielä ohjaajana sellaista nimeä, että saisin elokuviini kenet tahansa näyttelijäksi. Minulla ei ole itsestäni harhakuvitelmia, Stearns sanoo.

Suomi kelpasi amerikkalaisille elokuvantekijöille erityisesti kylmän sodan aikana. Esko Jämsä / AOP, Jyrki Lyytikkä / Yle

Dual kuvataan kokonaan Tampereella, ja Stearns on etsinyt kohteita, jotka voivat esittää esimerkiksi sairaalaa ilman, että ne oikeasti ovat sitä. Häntä kiehtoo ajatus siitä, ettei katsoja pysty sijoittamaan elokuvaa oikein minnekään. Dual tapahtuu ikään kuin Euroopan ja Pohjois-Amerikan välimaastossa.

– Ihmiset odottavat, että tieteiselokuvan miljöö on nykyaikainen tai futuristinen, mutta haluan itse sijoittaa sen juurevasti todellisuuteen, Stearns sanoo.

Vaikka Dualin maailma on kuvitteellinen, tamperelaiset tunnistavat todennäköisesti elokuvan jokaisen kuvauspaikan.

