Raumalla rakennettavien sotalaivojen päälaitehankinnat tehty – sadan miljoonan euron sopimukset solmittiin poikkeusoloissa

Rauma marine constructions on solminut kolme merkittävää päälaitehankintasopimusta puolustusvoimille toimitettaviin monitoimikorvetteihin. Laitteet ostetaan Saksasta ja Yhdysvalloista toimittajilta, joiden järjestelmät on kehitetty erityisesti taistelualuksiin.

Sopimusten arvo on yli sata miljoonaa euroa.

Raumalla rakennetaan neljä monitoimikorvettia. Monitoimikorvettien koneiston tärkeimpiä laitteita ovat muun muassa kaasuturbiini ja sähkökäyttöjärjestelmä.

Koronaepidemian vaikutukset ovat näkyneet telakkayhtiön mukaan Laivue 2020 -hankkeen sopimusneuvotteluissa.

– Tässä haastavassa tilanteessa on jouduttu kehittämään uusia toimintatapoja, ja neuvottelumenettelyt ovat vaatineet uusia tapoja toimia sekä pitkäjänteisyyttä kaikilta osapuolilta. Olemme todella tyytyväisiä, että suurimmat ja aikataulukriittisimmät laitehankinnat Puolustusvoimien tilaamaa Laivue 2020 -hanketta varten on nyt tehty. Saavutus on huomattava maailmassa, jossa monet telakat ja yritykset ovat joutuneet sulkemaan ovensa jo kokonaan, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa yhtiön tiedotteessa.

Laivue 2020 on puolustusvoimien hanke, jonka tehtävänä on korvata vanhat alukset uusilla monitoimikorveteilla.

