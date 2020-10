Korona teki kosketuksesta kielletyn – seksuaaliterapeutti rohkaisee näkemään oman kehon voimavarana ja etsimään nautintoa

Suositus turvavälien pitämisestä on vähentänyt ihmisten välistä koskettamista.

Suositus turvavälien pitämisestä on vähentänyt ihmisten välistä koskettamista. Henrietta Hassinen / Yle

Oman kehon hyväksyminen ja nautinto. Se, että seksuaalinen hyvinvointi kuuluu kaikille ihmisille iästä, sukupuolesta, fyysisestä toimintakyvystä tai muista ominaisuuksista riippumatta.

Siinä pähkinänkuoressa aiheet, jotka puhuttavat seksuaalisuuden kanssa työskenteleviä ihmisiä eli seksologeja.

Alan ammattilaiset olivat viikonloppuna koolla Oodi seksuaalisuudelle -konferenssissa (siirryt toiseen palveluun) Helsingissä. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen seksologian konferenssi, vastaavia pohjoismaisia tapahtumia on järjestetty jo jonkin aikaa.

Aihepiiri on erityisen ajankohtainen juuri nyt koronan aikaan.

– Koronan takia korostetaan etäisyyden pitämisestä ja kontaktien välttämisestä. Se tekee meistä entistä tietoisempia kosketuksesta ja ihmissuhteista, sanoo konferenssin järjestäneen Suomen seksologisen seuran puheenjohtaja Tiina Vilponen.

Yksinäisyys on lisääntynyt

Korona on lyönyt kiilan ihmisten väliin. Fyysinen etäisyys, koskettamisen kielto ja maskit, jotka peittävät suuren osan kasvoista ja ilmeistä; kaikki ovat omiaan etäännyttämään ihmisiä toisistaan.

Voidaksemme hyvin me kuitenkin tarvitsemme yhteyttä toisiin ihmisiin. Kosketuksella on tutkitusti hyvinvointia edistäviä vaikutuksia hormonitoimintaamne.

Koronan takia myös yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt.

– Asiakkaiden yhteydenotoissa on kuulunut tarve puhua ja saada kontakti toiseen ihmiseen, kertoo Tiina Vilponen, joka työskentelee myös Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtajana ja seksuaaliterapeuttina.

Suomen seksologisen seuran puheenjohtaja Tiina Vilponen iloitsee seksuaalisuutta koskevan keskustelun monipuolistumisesta. Petteri Bülow / Yle

Eniten kriiseistä kärsivät usein ne, jotka jo ennen kriisiä ovat muita heikommassa yhteiskunnallisessa tai terveydellisessä asemassa. Niin on käynyt myös koronan aikana.

– Tällaisena aikana rohkaisisin ihmisiä näkemään oman kehonsa voimavarana ja hakemaan iloa ja nautintoa elämäänsä, Vilponen sanoo.

Tällaista iloa seksologit kannustavat etsimään elämän eri vaiheissa. Seksuaalisuus on meissä jokaisessa, vauvasta vaariin. Seksuaalisuus muuttuu iän myötä, mutta se ei silloinkaan katoa.

Seksuaalisuus kuuluu myös iäkkäille

Ikääntyvien seksuaalisuus olikin yksi konferenssin aiheista. Oulussa muistisairaiden kanssa työskentelevä toimintaterapeutti ja seksuaalineuvoja Maaret Meriläinen on ottanut sydämen asiakseen puhua muistisairaille ja heidän puolisoilleen seksuaalisuudesta.

Moni varsinkin iäkkäämpi pariskunta ei ole tottunut koskettamaan toisiaan muuten kuin aikanaan seksissä. Kun muistisairaus lopettaa seksin, saattaa kosketus jäädä vähiin. Meriläinen on usein ensimmäinen ammattilainen, joka ottaa läheisyyden ja kosketuksen puheeksi.

Hänellä on tapana teettää pareille läheisyysharjoitusta, jossa puolisot vuorotellen silittävät toisiaan. Harjoitusten ja puhumisen tarkoituksena on muistuttaa, että kyseessä on parisuhde, eikä pelkkä hoitosuhde.

– Siinä ei pysy kellään silmät kuivina, kun muistisairas hellästi paijaa omaishoitajan toimivan puolison selkää, Meriläinen kuvailee.

Oululainen toimintaterapeutti Maaret Meriläinen rohkaisee muistisairaiden kumppaneita puhumaan parisuhteesta ja seksuaalisuudesta. Petteri Bülow / Yle

Työssään Meriläinen kohtaa myös vaikeita valintatilanteita. Sairastuneen puoliso voi kaivata uutta, tasaveroista kumppania kun puoliso liukuu syvemmälle muistisairauteen.

Moni aloittaakin sivusuhteen, eikä se aina ole tunteiden tasolla helppoa. Siksi asioista ja ratkaisuista pitäisi pystyä ammattilaisten kanssa turvallisesti puhumaan.

– On paljon kiinni ammattilaisesta, miten asiakkaat kokevat voivansa puhua seksuaalisuudesta, Meriläinen sanoo.

Aikamme kaipaa myönteistä puhetta seksuaalisuudesta

Maaret Meriläinen toivoo muistisairaiden hoitajille lisää tietoa seksuaalisuudesta ja rohkeutta siitä puhumiseen. Usein jo asioista oikeilla nimillä puhuminen auttaa omaishoitajia. Esimerkiksi itsetyydytyksestä asiallisesti ja sallivasti puhuminen voi antaa puolisoille yhden keinon lisätä omaa seksuaalista hyvinvointiaan.

Puheeksiottamisen tueksi Meriläinen on parhaillaan tekemässä omaishoitajille tarkoitettua opasta Omaishoitajaliitolle (siirryt toiseen palveluun).

Tiina Vilposta ilahduttaakin, että seksuaalisuudesta puhutaan yhä enemmän myönteisesti ja sallivasti eri-ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Seksologiassa on ongelmien hoitamisen lisäksi yhä enemmän alettu kannustaa omannäköisestä seksuaalisuudesta nauttimiseen.

Erityisen tärkeänä Vilponen pitää seksuaaliterveys- ja neuvontapalvelujen inklusiivisuutta, eli sitä että jokainen ihminen kokee olevansa tervetullut ja hyväksytty omana itsenään. Myös palvelujen saatavuus asuinpaikkakunnasta riippumatta kohenee vähitellen sitä mukaa kun ammattilaiset kouluttautuvat.

Koronan hyvinvointia kuormittavien vaikutusten lisäksi seksologit ovat huolissaan länsimaissa vahvistuneesta poliittisesta konservatiivisuudesta.

Pandemialla on helppo perustella esimerkiksi seksuaaliterveyspalveluihin ja seksuaalikasvatukseen myönnettävien varojen leikkauksia. Seuraukset ihmisten hyvinvointiin voivat olla vakavia ja pitkäaikaisia.

Jutun kirjoittaja on toimittaja, joka osallistui Oodi seksuaalisuudelle -konferenssiin tietokirjailijana.