Suomen eteläisin ulkolatu avautui Kontiolahdelle tänään – innokkaimmat monottivat pitkin latua jo ennen virallista avausta

Kontiolahden ampumahiihtostadionin ulkoladulla riitti torstaiaamuna kuhinaa. Ladun piti olla virallisesti hiihtäjien käytössä vasta kello kymmenen, mutta innokkaimmat sukivat suksiaan ja sitoivat monojaan jo puoli yhdeksältä.

– Tämä on minulle sellainen syysloman perinne, totesi ensimmäisten joukossa ladulle ennättänyt joensuulainen Anu Oinonen.

Muutaman tunnin kuluttua ladulla viiletti pitkälti toista sataa hiihtäjää.

– Se on joka vuosi näin: himohiihtäjät eivät malta odottaa, tuumasi Jarno Lautamatti Kontiolahden Urheilijoista.

Moni torstaina Kontiolahdella hiihtänyt kertoi, että syyslomasta on vuosien varrella muodostunut hiihtokauden alku. Ari Tauslahti / Yle

Kontiolahdella on ollut ensilumenlatu käytössä vuodesta 2004.

Tänään torstaina Pohjois-Karjalassa avattu ulkolatu on tällä hetkellä Suomen eteläisin ja neljäs Vuokatin, Tahkon ja Rukan lisäksi. Levillä lokakuun alussa avattu latu suli pois eikä ole enää käytössä.

Koko maassa ylläpidetään talvisin noin 20 ensilumenlatua. Esimerkiksi Imatralle avataan latu 23. lokakuuta.

Kontiolahden ampumahiihtostadionin hiihtoura on aluksi 1,5 kilometriä pitkä, mutta laajenee loka-marraskuun vaihteessa asteittain aina neljään kilometriin saakka.

– Järjestämme kansainvälisen GP-kilpailun sekä kaksi maailmancupin osakilpailua, joten latua on oltava neljä kilometriä, kertoo Lautamatti.

50 000 kuutiota lunta säilötty kesän yli

Ladun lumivarasto on tänä vuonna ennätyssuuri, 50 000 kuutiota.

Epävarmojen sääolosuhteiden takia kaikkea lunta ei ole tarkoituksenmukaista levittää maastoon heti. Siksi ladun pituus laajenee portaittain.

– Onneksi sääennuste näyttää myös lähipäivinä lupaavalta, ja luvassa on yöpakkasia, tuumaa Lautamatti.

Puolentoista kilometrin mittaisen hiihtoradan lumen paksuus on noin 70 senttimetriä. Ari Tauslahti / Yle

Varastolumen ansioista hiihtokausi pitenee keskimäärin 80 päivää.

Viime talvena sää oli hiihtäjän kantilta kehno. Luonnon lunta piisasi Pohjois-Karjalassa vain reilun kuukauden ajan tammikuussa.

– Voisi ajatella, että huono talvi on latuyhtiön talouden kannalta paras, mutta ei ole. Lämmin sää tekee hintaa ylläpidolle ja karsii harrastajia.

Lautamatin mukaan Joensuun Seudun Jäähdytetty Latu Oy:n tulos kipusi kuitenkin myös viime vuonna positiiviseksi.

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 259 000 ja tilikauden tulos 12 000.

Yleisö pääsee seuraamaan ampumahiihdon maailmancupia

Vaikka Kontiolahden ampumahiihtostadion on tunnettu kansainvälisistä kisoista ja urheilijoista, niin suurin osa ladun käyttäjistä on tavallisia kuntoilijoita.

– Viime vuonna hiihtokertoja kertyi 25 000, ja hiihtokausi kesti puoli vuotta. Torstaina alkaneelle hiihtokaudelle on myyty noin 400 kausikorttia, mikä on selvästi vähemmän kuin viime kauden kynnyksellä.

Luvuista puuttuvat kansainväliset maajoukkueiden ulkopuoliset leiriläiset, joita on ollut aiempina vuosina muun muassa Kiinasta ja Venäjältä.

Kontiolahdelle on tänäkin vuonna tulossa kansainvälistä väriä, kun maajoukkueet saapuvat tutustumaan maailmancupin olosuhteisiin ajoissa.

– Maajoukkueita varmaan tulee marraskuussa. Heidän osaltaan on tehtävä erikoislupahakemus Suomeen tuloa varten. Erikseen on myös anottava lupaa siihen, jos urheilija tulee aiemmin kuin kisaviikolla, kertoo Lautamatti ja toteaa, että liikkuvia osia on vielä paljon.

Tämän hetken tiedon mukaan yleisö on tervetullut molempiin eli 28.–29.11. ja 3.–6.12. järjestettäviin osakilpailuihin. Toinen kilpailuista siirrettiin Kontiolahteen Ruotsin Östersundista koronapandemian takia.

– Yleisön määrää on rajoitettu, ja ihmiset sijoitetaan neljään eri lohkoon. Kävimme asian läpi viranomaisen kanssa.