Yhdysvaltain presidentinvaaleista on tulossa ennakkoäänestyksen ennätysvuosi: jo yli 80 miljoonaa aikeissa äänestää ennen vaalipäivää

Yhdysvaltalaiset ovat rikkomassa ensi kuun presidentinvaaleissa kirkkaasti aiemmat ennakkoäänestysennätykset. Ennakkoäänestyslipukkeita on monessa osavaltiossa haettu ja lähetetty moninkertaisesti enemmän kuin neljä vuotta sitten.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) selvityksen mukaan ennakkoäänestyslipukkeen on saanut tai sitä hakenut jo yli 80 miljoonaa yhdysvaltalaista. Kaikkiaan rekisteröityneitä äänestäjiä on noin 209 miljoonaa.

Vaikka lipukkeen hakeminen ei luonnollisesti vielä tarkoitakaan, että henkilö myös äänestää sillä, ennakkoäänien määrän on arvioitu jopa tuplaantuvan edellisistä, vuoden 2016 presidentinvaaleista.

Jos jokainen tähän mennessä ennakkoäänestysdokumentit hakenut yhdysvaltalainen todella äänestäisi ennen vaalipäivää, määrä olisi enemmän kuin puolet kaikista viime vaaleissa äänestäneistä. Poikkeuksellisen ennakkoäänestysinnon onkin arveltu voivan kieliä myös äänestysvilkkauden kasvusta.

Erityisesti demokraatit innoissaan ennakkoäänestämisestä

Yhdysvaltoja pahoin koetteleva koronakriisi ajaa ihmisiä äänestämään ennakkoon. Pandemian keskellä monessa osavaltiossa on myös helpotettu ennakkoäänestämistä.

Erityisesti demokraatit ovat nyt hyödyntämässä ennakkoäänestämisen mahdollisuutta. New York Timesin selvityksestä käy ilmi, että republikaanit ovat hakeneet useassa osavaltiossa selvästi vähemmän ennakkoäänestysdokumentteja.

Demokraattiäänestäjät näyttävätkin vastaavan demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin kampanjan huutoon. Bidenin leiri on toistuvasti patistanut kansalaisia äänestämään ennakkoon.

Republikaanien demokraatteja vähäisempi kiinnostus ennakkoäänestämiseen ei ole ihme sekään. Presidentti Donald Trump kun on toistuvasti leimannut sen vaalivilppiin mahdollistavaksi.

Kaikki osavaltiot eivät rekisteröi ennakkoon äänestämään haluavien puoluekantaa. Pitkälti toista kymmentä niin tekee.

Lue lisää ennakkoäänestämisen politisoitumisesta: Pelkoja koronasta, vilpistä ja vastustajan saamasta edusta – Mitä kuohunta USA:n postiäänestyksen ympärillä tarkoittaa?

Koska republikaanit äänestävät mieluummin varsinaisena vaalipäivänä, voi olettaa, että tämä näkyy tuloslaskennassa. Presidentti Trumpille voi tulla iso osa varsinaisen vaalipäivän äänistä.

Bidenin ääniä voi puolestaan olettaa kertyvän laskennassa hitaammin, sillä osassa osavaltioita ennakkoäänten käsittely aloitetaan vasta vaalipäivänä tai sen aattona kymmenen tunnin ajan (siirryt toiseen palveluun).

Ennakkoäänestyslomakkeen täyttämisessä yhdysvaltalaisen on oltava tarkkana, ettei huolimattoman täytön vuoksi ääni tule hylätyksi. AOP

Vaalipäivänä ennakkoäänien kimppuun käydään muun muassa Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa. Molemmat kuuluvat tärkeisiin vaa'ankieliosavaltioihin, jotka voivat ratkaista vaalit.

Rekisteröityminen myös ennakkoäänestämisen edellytys

Toisin kuin Suomessa, Yhdysvalloissa äänestäminen ei onnistu ennakkoon – eikä varsinaisena vaalipäivänäkään – rekisteröitymättä äänestäjäksi. Eikä rekisteröityneille äänestäjillekään lähetetä kaikkialla Yhdysvalloissa automaattisesti ennakkoäänestyslipuketta.

Yhdysvaltain 50 osavaltiosta vain yhdeksässä lähetetään automaattisesti kaikille rekisteröityneille äänestäjille dokumentit ennakkoon äänestämään hakeutumiseksi. Muualla ennen varsinaista vaalipäivää äänestämään mielivän on oltava itse aktiivinen ja haettava ennakkoäänestysoikeutta ja -asiakirjoja. Tämä onnistuu usein netissä.

Ennakkoon voi äänestää kahdella eri tavalla: joko postitse tai ennakkoäänestyspaikalla henkilökohtaisesti.

Ennakkoon voi äänestää myös henkilökohtaisesti, kuten Houstonissa, Texasissa. Aaron M. Sprecher / EPA

Osavaltiokohtaisia eroja on siinä, miten helposti oikeuden ennakkoäänestämiseen saa. Perinteisimmillään oikeuden ”poissaolevana” ennakkoon äänestämiseen on saanut, jos on sairaana tai poissa kotikonnuiltaan esimerkiksi asevoimien palveluksessa.

Koronapandemian aikana monessa osavaltiossa ennakkoon äänestämisen kriteereitä on höllennetty. Nyt 34 osavaltiossa koronatartunnan riski riittää perusteeksi hakea ennakkoäänestysoikeutta tai syytä ei tarvita lainkaan.

Useassa osavaltiossa onkin nähty jo satojen prosenttien nousuja ennakkoon äänestämään haluavien määrässä. Ainakin 17 osavaltiossa on jo ylitetty edellisten presidentinvaalien aikana haetut ennakkoäänestyshakemukset.

Vaikka enemmistössä osavaltioita koronakriisin keskellä ennakkoon äänestäminen on nyt helpompaa, seitsemässä osavaltiossa koronariski ei riitä perusteluksi hakea ennakkoäänestyslipuketta. Näihin lukeutuu muun muassa Texas, jota on arvosteltu ennakkoäänestämisen vaikeuttamisesta.

Texasin suurimpiin kuuluvassa, Harrisin piirikunnassa ennakkoäänestyslipukkeiden palauttamiseen on vain yksi laatikko, vaikka Houstonin suurkaupungin sisältävässä piirikunnassa asuu yli 4,7 miljoonaa ihmistä.

Kolmen tärkeän vaa'ankieliosavaltion ennakkoäänestysasetelmat

Yhdysvaltain valitsijamiehiin perustuvassa presidentinvaalijärjestelmässä vaalivoitto voi tulla myös vähemmän ääniä saaneelle, jos hän onnistuu saamaan enemmistön osavaltioiden valitsijamiehistä. Kovinta kisaa valitsijamiehistä käydään niin sanotuissa vaa'ankieliosavaltioissa, joissa voitto voi keikahtaa kumman puolueen ehdokkaalle hyvänsä.

Vaalituloksen kannalta ratkaisevan tärkeisiin osavaltioihin kuuluvat muun muassa Florida, Wisconsin ja Pennsylvania. Ennakkoäänestysinto on niistä jokaisessa myös selvästi viime vaaleista kasvanut.

Floridassa asuu paljon ikänsä puolesta koronan riskiryhmään kuuluvia eläkeläisiä. Ennakkoäänestysaikeissa onkin hakemusten perusteella moni: rekisteröityneistä äänestäjistä ennakkoäänestyslipuke on jo 40 prosentilla.

Florida on voittoa hamuaville presidenttiehdokkaille kullanarvoinen, voittaja saa sieltä plakkariinsa 29 valitsijamiestä.

Floridan tuloksia kuumeisesti odottaville hyvä uutinen on, että osavaltiossa ennakkoäänien käsittelyyn on paljon aikaa. Floridassa niiden käsittely saa alkaa jo 40 päivää ennen vaaleja. Florida ei salli mukaan laskettavan vaalipäivän jälkeen tulleita ennakkoääniä, minkä on arvioitu estävän ääntenlaskun venähtämisen.

Wisconsinissa sen sijaan ennakkoääntenlasku voi venyä. Siellä ennakkoäänien käsittely aloitetaan vaalipäivänä. Niitä on myös Wisconsinissa tulossa aiempaa enemmän: ennakkoäänestyslipukkeita on haettu tähän mennessä yli 700 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Arvioiden mukaan nyt jopa kaksi kolmasosaa äänistä voidaan antaa ennakkoon.

Wisconsinissa on riidelty oikeudessa asti, milloin postiäänen on oltava perillä vaaliviranomaisilla. Lokakuun alussa vetoomustuomioistuin keskeytti aiemman päätöksen, joka olisi sallinut vaalitulokseen laskettaviksi kuuden päivän sisällä vaalipäivän jälkeen saapuvat postiäänet, kunhan niissä vain on viimeistään vaalipäivän leima.

Päätös oli voitto republikaaneille, jotka katsoivat syyskuussa tehtyä muutosta liian lähellä vaalipäivää tehdyksi. Demokraatit aikovat pyytää Yhdysvaltain korkeinta oikeutta käsittelemään asian. Demokraattien mukaan koronapandemian aikana ennakkoäänestämistä pitää helpottaa, ei vaikeuttaa.

Asia ei kuitenkaan ratkea ennen vaalipäivää ja on todennäköistä, että vaalipäivän jälkeen tulevat ennakkoäänet eivät kelpaa oikeusprosessin kesken ollessa. Wisconsinissa onkin patistettu ennakkoon äänestämään aikovia olemaan ajoissa liikkeellä.

Trump voitti vuonna 2016 Wisconsinin täpärästi, vain 0,7 prosenttiyksikön eron turvin. Kisasta odotetaan tälläkin kertaa tiukkaa.

Wisconsinin tapaan myös Pennsylvaniassa ennakkoäänten käsittely alkaa vasta vaalipäivänä, tarkemmin sanottuna vaalipäivän aamuna. Urakasta on tulossa aiempia vuosia isompi, sillä ennakkoäänestyslipukkeita on tänä vuonna hakenut järisyttävän paljon suurempi määrä ihmisiä kuin vuonna 2016. New York Timesin selvityksen mukaan määrä on noussut yli 2000 prosenttia.

Tämän vuoksi näyttää lähes selvältä, että Pennsylvanian tuloksia joudutaan odottamaan. On jo arvioitu, ettei osavaltion vaalitulos valmistu vaali-illan ja -yön aikana, vaan voi huonoimmassa tapauksessa viedä päiviä.

Ennakkoäänestysplanketeista on vaalivirkailijoiden tarkistettava lukuisia asioita henkilötiedoista todistajiin. Virheellisesti täytetyt ennakkoäänestyslomakkeet menevät hylkyyn.

Pennsylvaniassa on tänä vuonna ennakkoäänestäjillä muistettavanaan vielä erityinen vaalisalaisuuskuori. Jos äänestyslippu on postitettu vaalikuoressa ilman sitä, niin sanotusti alastomana (”naked ballot”), ennakkoääntä ei lasketa.

Pennsylvaniassa näkyy erityisen selvästi demokraattien innostuminen postiäänestämisestä. Ennakkoäänestyslipukkeita hakeneista lähes kaksi kolmasosaa on demokraatteja. Toisin sanoen, jos vaalilippu unohtuu laittaa erilliseen turvakuoreen, se rokottaa oletettavasti eniten Bidenin äänestäjämäärää.

Trump voitti Pennsylvanian vuonna 2016 alle prosenttiyksikön erolla, reilulla 46 000 äänellä. Tällaisissa tiukoissa marginaaleissa turvakuoren kokoisillakin asioilla on merkitystä.

