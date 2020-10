Katso suorana: Leviämisvaiheessa suositellaan yleisötilaisuuksien kieltämistä, hallitus suosittelee etätyötä koko Suomessa

Hallitus on linjannut neuvottelussaan torstaina 15. lokakuuta sekä valtakunnallisista että alueellisista suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Periaatepäätös suosituksista tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa ensi viikolla.

Tartuntatautilain nojalla toimintavalta on alueellisilla viranomaisilla. Nyt annettavia suosituksia hallitus kuvaili työkalupakiksi alueelliseen päätöksentekoon.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan ministeriö suosittelee turvavälien ja hygieniasuositusten edellyttämistä yleisötilaisuuksissa epidemian kiihtymisvaihteessa.

Yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajattaisiin puoleen normaalista. Leviämisvaiheessa yleisötilaisuuksia suositetaan kiellettäväksi. Myös yksityistilaisuuksia suositetaan rajoitettavaksi 10 henkilöön, kun epidemia on leviämisvaiheessa.

Julkisissa tiloissa asiakasmäärät suositellaan rajattavaksi puoleen normaalista.

Sisätiloissa suositellaan aikuisten ryhmäharrastusten keskeyttämistä leviämisvaiheessa. Lasten ja nuorten harrastukseen suosituksissa suhtaudutaan avoimemmin.

Opetusministeri- ja kulttuuriministeri Li Andersson painotti käsihygieniaan, väljyyteen ja maskien käyttöön annettuja suosituksia kouluissa.

Etäopetukseen siirtymistä suositellaan alueellisen harkinnan mukaan.

Kuntaministeri Sirpa Paateron mukaan koko maan laajuinen etätyösuositus on voimassa toistaiseksi, ja sitä tarkastellaan uudelleen loppuvuonna.

"Tautitilanne vakava, mutta kokonaisuutena hallinnassa"

Suomen tautitilanne on ministerien mukaan tällä hetkellä vakava, mutta kokonaisuutena hallinnassa. Tartuntamäärät ovat kasvaneet erityisesti kahden viikon sisällä.

Myös sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi syyskuun lopusta.

Suurin osa sairaanhoitopiireistä on edelleen hybridistrategian perustasolla, mutta monilla alueilla epidemia on kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiirissa tauti on leviämisvaiheessa.

Yle näyttää tiedotustilaisuuden suorana Yle Areenassa ja tämän jutun yhteydessä. Tätä juttua myös päivitetään uusilla tiedoilla tiedotustilaisuuden edetessä.

