Taiteilija vaatii valtiolta korvauksia poliisin hävittämästä taideteoksestaan: "Järjetön ennenaikainen todistusaineiston tuhoaminen"

Parin vuoden takainen, Pudasjärvellä tapahtunut taidejupakka on saatu ratkaistuksi.

Taiteilija Marko Kaiposta vastaan nostetut syytteet Suomen lipun häpäisemisestä ja kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkomisesta hylättiin Oulun käräjäoikeudessa.

Poliisi poisti syksyllä 2018 Pudasjärven Taidehuone Pohjantähdestä Kaiposen taideteoksen, jossa Suomen lippuun oli printattuna itsemurhan tehneet tytön kuolinilmoitus, poliisin selostus tapahtumapaikalta sekä ruumiinavauspöytäkirja. Kaiposella oli omaisten lupa käyttää aineistoa taiteessaan, mutta poliisin mukaan lippuun oli printattu tietoa, jota ei saa julkisesti levittää.

Ilta-Sanomien (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan aluesyyttäjä Kimmo Vakkala ilmoitti tyytymättömyytensä tuomioon heti käräjäoikeuden päätöksen jälkeen keskiviikkona 15. lokakuuta.

Kaiponen hakee nyt valtiolta korvausta tuhotusta taideteoksesta. Poliisit hävittivät lipputeoksen ennen käräjäoikeuden käsittelyä. Taiteilija pitää tätä käsittämättömänä.

– Kun ei ole tuomittu teosta, niin tällainen järjetön ennenaikainen todistusaineiston tuhoaminen. Tämä on ainutlaatuista suomalaisessa taiteessa, onhan siitä jonkinlainen korvaus saatava.

Kaiponen kertoo saaneensa selonteon, jossa kerrotaan, kuka on käskenyt ja kuka on tuhonnut. Sen sijaan Kaiponen ei ole saanut nähtäväkseen dokumentteja, joissa perusteltaisiin sen paremmin, miksi teos on hävitetty tai miten taideteoksen arvo on määritelty.

– Hinta-arvio on ihan yhtä tuulesta temmattu kuin tuo tuuleen hävinnyt lippukin. Poliisihan arvioi kaikessa viisaudessaan hävittäessään teoksen, että se on alle viiden sadan euron arvoinen. En tiedä millä ammattitaidolla he ovat näitä asioita arvioineet.

Kyseinen lipputeos on taiteilijan mukaan osa laajempaa kokonaisuutta, jonka näyttäminen on nyt mahdotonta, koska sen olennaisin osa on tuhottu.

– Lähtisin siitä, että poliisin arvioimaan hintaan laitetaan yksi nolla perään.

Taiteella täytyy olla vapaus esittää asioita väkevämmässä valossa

Tapahtumien aikaan pari vuotta sitten sisäministeriön erityisasiantuntija Hanne Huvila sekä Suomen taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen pitivät poliisin puuttumista taidenäyttelyyn sekä taideteoksen poistamista harvinaisena.

– Muistini mukaan Suomessa on poliisi poistanut viimeksi taideteoksen näyttelystä vuonna 2008 Kluuvissa, Korhonen kommentoi Ylen haastattelussa syyskuussa 2018.

Kaiponen vetoaa taiteen vapauteen olemassa olevan kyseenalaistajana. Sitä vapautta ei hänen mukaansa pidä suitsia.

– Ei tässä ole minusta kysymys, vaan taiteesta. Sitä ei pidä tiukkapipoisella lailla rajoittaa. Jos kuvataiteen tekijälle tulee pelko, että ei voi ajatuksiaan ilmaista ilman että joutuu tällaiseen turhaan myllyyn, se on tietysti ikävää. Se on kiellettyä puuttumista sanomisen vapauteen.