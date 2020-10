Maskien käyttö ja turvavälien puute hämmensi Jussi-gaalan katsojia – järjestäjä: "Elokuvantekijät ansaitsivat juhlansa ja turvatoimista huolehdittiin"

Jussi-patsaita on jaettu jo vuodesta 1944.

Elokuva-alan vuoden tärkeimpään juhlaan Jussi-gaalaan kokoontui Helsinkiin eilen keskiviikkona noin 300 ihmistä, vaikka koronatilanne on kiihtymisvaiheessa Uudellamaalla.

Sosiaalisessa mediassa juhlia on kritisoitu: muun muassa se herätti katsojissa ihmetystä, että kaikilla ei maskeja ollut ja yleisö vaikutti istuvan melko tiiviisti.

Jussi-palkinnot jakavan Filmiaura ry:n varapuheenjohtaja Minna Lampolahti puolustaa juhlien järjestämistä. Hän vastaa kritiikkiin vakuuttaen, että juhlassa huolehdittiin koronaa koskevista turvatoimista ja juhlat järjestettiin nyt tavanomaisesta poiketen.

– Vuoden elokuvantekijät ansaitsivat juhlansa ja arvostusta työstään. Tilaisuuden turvatoimista huolehdittiin ja juhlat onnistuivat hyvin ilman jatkojakin, Lampolahti sanoo.

Vieraille oli tarjolla ruokaa ja juomaa, minkä vuoksi he poistivat maskit kasvoiltaan. Lampolahden mukaan tilaisuudessa oli maskipakko saliin sisään tullessa ja poistuessa. Lisäksi oli hyvin vahva suositus pitää maskia salissa ja paikalla ollessa jos vain mahdollista.

– Maskia käytettiin aina, kun se oli mahdollista, Lampolahti sanoo.

Lampolahden mukaan juhlasta poistuttiin järjestyksessä pöytäseurueittain.

Suomen elokuva-alan tärkeimmässä vuosittaisessa juhlassa jaetaan palkinnot vuoden parhaille elokuville ja tekijöille. Jussit oli alun perin tarkoitus jakaa maaliskuussa, mutta tilaisuus siirrettiin syksyyn koronapandemian puhkeamisen takia.

Tapahtuman järjestäminen on herättänyt jo aiemmin hämmennystä, koska muita isoja loppuvuoden tapahtumia on muutettu: esimerkiksi Helsingin kirjamessut ja Linnan juhlat järjestetään verkossa.

Jopa lautasten välit oli mitattu

Uudellamaalla saa järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuudessa noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Lampolahti toteaa, että Jussi-gaala noudatti juuri tätä yleisötapahtumia koskevaa ohjeistusta.

– Olimme rajoitusten sisällä, minkä lisäksi olimme itse rajoittaneet tapahtumaa, Lampolahti summaa.

Lampolahden mukaan wc-tilat oli jaettu pöytäkunnittain, pöytien turvavälit ja jopa lautasten välit oli mitattu, ja turhaa liikkumista salissa vältettiin. Jatkoja ei tällä kertaa järjestetty laisinkaan, vaan juhlat päättyivät kello 22.

Yleisötilaisuus linjaukseen on tulossa muutos: Etelä-Suomen aluehallintovirasto tiedotti (siirryt toiseen palveluun) tänään torstaina, että Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on voimassa 19.10.–18.11. määräys, jonka mukaan yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisessä on noudatettava turvaetäisyyksiä ja hygieniakäytäntöjä.

