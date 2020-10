Taksilainsäädäntöön esitetään muutoksia: Hinnat selkeämmiksi, koe kuljettajille ja valaistu taksikyltti pakolliseksi

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia on korjattava.

Hallitus esittää useita muutoksia taksiliikennettä koskevaan lainsäädäntöön. Muutoksia esitetään liikennepalvelulakiin, ajoneuvolakiin ja tieliikennelakiin. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle tänään.

Esityksessä on yhtenäistetty kyytien hinnoittelua koskevia velvoitteita. Näin matkustajalla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet arvioida taksimatkan hintaa.

Liikennepalvelulaissa määriteltäisiin kaikista taksikyydeistä verovalvontaa varten kerättävät tiedot. Ne olisi kerättävä taksamittarin tai muun lain mukaisen laitteen avulla.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa mainitaan myös koe, joka vaadittaisiin taksinkuljettajilta. Koe on tarkoitus määritellä nykyistä tarkemmin, tiedotteessa kerrotaan. Koevilpistä seuraisi kokeen keskeytys. Vilpin jälkeen koetta voisi yrittää uudestaan puolen vuoden kuluttua.

Taksivalaisin tulisi pakolliseksi, tiedotteessa mainitaan.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että taksitoiminnassa havaittuja epäkohtia on korjattava. Niitä on huomattu esimerkiksi turvallisuudessa, harmaan talouden torjunnassa, hinnoittelun läpinäkyvyydessä ja taksien saatavuudessa.

Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan pääsääntöisesti ensi vuoden alussa.