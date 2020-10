Perustuslakivaliokunta tarttui hallituksen ravintolarajoituksiin – rajoittaa liikaa elinkeinovapautta

Perustuslakivaliokunta ei hyväksy hallitukseen suunnitelmaa jatkaa ravintoloiden aukiolon rajoittamista nykyisellä tavalla.

Perustuslakivaliokunta otti tänään kantaa hallituksen esitykseen. Sillä on tarkoitus jatkaa ravintoloiden aukiolon rajoittamista myös lokakuun lopusta eteenpäin, jolloin nykyisen nykyisen tilapäisen lain voimassaolo päättyy.

Perustuslakivaliokunnan mukaan elinkeinovapautta ei saa rajoittaa niin kuin hallitus on esittänyt. Myös nykyinen, jo voimassa oleva laki on valiokunnan mielestä ongelmallinen.

Nyt voimassa oleva laki rajoittaa ravintoloiden toimintaa joka puolella maata ja erityyppisiä ravintoloita samoin perustein. Kaikkien ravintoloiden yöaukiolo on lyhennetty, kiihtymisvaiheessa olevilla alueille ravintolat joutuvat sulkemaan jo kello 23. Näillä alueilla ravintoloihin saa tulla vain puolet asiakkaista.

Perustuslakivaliokunnan mukaan lailla ei voi samalla tavalla rajoittaa kaikkien ravintoloiden toimintaa eri puolilla maata, vaikka tautitilanne vaihtelee, vaan rajoitukset on perusteltava alueittain.

– Pääsääntö täytyy olla näitä alueellisia rajoituksia. Epidemiatilanne on hyvin erilainen eri puolilla maata. Oikeudellisesti on hankala perustella, miksi samat kaavamaiset rajoitukset koskevat koko Suomea, kun tautitilanne on niin erilainen, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) perustelee.

Ojala-Niemelä käyttää esimerkkinä Vaasan ja Ahvenanmaan erilaisia tautitilanteita. Ilmaantumisluku Vaasassa on 137 ja Ahvenanmaalla nolla.

Perustuslakivaliokunnan kantaa ei keväällä ei otettu huomioon

Nykyistä lakia säädettäessä oikeuskansleri antoi kannanoton, että laki voidaan vahvistaa mutta sitä on sovellettava tarkoituksenmukaisesti. Perustuslakivaliokunnassa arvioidaan, että näin ei tapahtunut.

Keväällä eduskunta hyväksyi pääsäännöksi, että koko maan ravintoloita säädellään samalla tavalla. Tosin silloinkin hallitukselle huomautettiin, että olisi syytä harkita alueellisia määräyksiä tautitilanteen mukaan. Nyt perustuslakivaliokunta haluaa muuttaa ravintoloiden sääntelyn keväällä ehdottamaansa tapaan, jota se pitää elinkeinovapauden kannalta parempana.

Eli perustuslakivaliokunnan näkökulmasta eduskunta omaksui väärän tavan säädellä ravintoloita edellisellä kerralla?

– Se muuttui sittemmin täällä eduskuntakäsittelyn aikana se perustuslakivaliokunnan alkuperäinen ajatus, kyllä, arvioi Ojala-Niemelä.

Syyksi eduskunnan edelliselle ratkaisulle perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja arvelee kevään koronakiireitä.

Ojala-Niemelä toivoo, että tällä kertaa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ottaa huomioon perustuslakivaliokunnan huomautukset.

Ojala-Niemelän mukaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta voi tehdä ravintoloiden sääntelyä koskevat muutokset lakiesitykseen. Hallitukselta ei tarvita uutta tai täydentävää esitystä.

Ojala-Niemelä ei ota kantaa siihen, mitä tapahtuu, jos sosiaali- ja terveysvaliokunta ei muuta lakiesitystä siihen suuntaan, että ravintoloita koskevat rajoitukset ovat tulevaisuudessa alueellisia tautitilanteen mukaan.

Kokoomus on ollut huolissaan elinkeinovapauden rajoittamisesta. Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohta Antti Häkkänen (kok.) sanoo, että alueellinen välttämättömyys ja eri ravintoloiden erottelu on otettava huomioon.

– Kriisiä pitää johtaa siten, että rajoitukset osuvat täsmällisemmin kohteeseen, ei yli, Häkkänen sanoo.

Häkkänen muistuttaa, että virusta torjuttaessa pitää minimoida talouden vahingot.

Hallitus ei voi myöskään rajoittaa kaikkia ravintoloita samoin, jos tartunnat leviävät vain tietyn tyyppisissä ravintoloissa. Perustuslakivaliokunta haluaa, että laki erottelee ravintolat, joissa tartuntariski on suurin ja joiden toimintaa on välttämätöntä rajoittaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan tartuntoja on levinnyt yökerhoissa. Matkailu- ja ravintola-ala on arvostellut tiukasti elinkeinon rajoittamista ja sitä, että myös esimerkiksi ruokaravintolat kärsivät rajoituksista, vaikka tartuntoja ei leviäisi niissä.

Lakiesitys on sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä, joka tekee asiasta mietinnön. Perustuslakivaliokunnan kannan jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta joutuu kirjoittamaan lain pykäliä uudelleen.

Ravintolarajoitusten esitys on kirjoitettu sosiaali- ja terveysministeriössä. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kommentoi asiaa hallituksen tiedotustilaisuudessa, mutta ei vielä iltapäivällä ollut nähnyt perustuslakivaliokunnan lausuntoa.

– Vastuuministerinä ravintoloita koskien perehdyn kantaan. Asia on nyt eduskunnan käsittelyssä, joten siltä osin eduskunnassa oleva esitys on eduskunnan toimivallassa. Ja näin kun on tänään otettu kantoja niin niillä mennään, Kiuru sanoo.

Perustuslakivaliokunta tyrmää hallituksen esityksen lähtömaatestauksesta

Ravintolarajoituksia ankarammat pyyhkeet perustuslakivaliokunta antaa hallituksen esitykselle lähtömaatestauksesta.

Esityksellä mahdollistettaisiin ulkomaisten matkailijoiden Suomeen saapuminen, mikäli matkailijalla on maahan saapuessaan mukana aikaisintaan kolme vuorokautta ennen maahan saapumista myönnetty todistus negatiivisesta koronatestistä. Mikäli maassa olisi tarkoitus oleskella alle kolme vuorokautta, matkailijalla ei olisi tarvetta karanteenille tai toiselle koronatestille.

Ehdotus on valiokunnan mielestä vielä niin keskeneräinen ja siihen sisältyy perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita, ettei se tarjoa perustaa asian käsittelylle eduskunnassa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valiokunnassa esityksen korjailu ei onnistu. Hallitus voi perustuslakivaliokunnan puolesta miettiä, antaako se uuden lakiesityksen vai täydentääkö vanhaa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä erityisenä ongelmana on THL:n merkittävä rooli ehdotetussa mallissa. Yleensä muuten asiantuntijaviranomaisena toimivalle THL:lle ehdotetaan toimivaltaa tehdä päätöksiä siitä, onko Suomeen saapuvalla henkilöllä mukanaan todistus negatiivisesta koronatestituloksesta.

Valiokunnan mielestä ehdotettu tehtävä sopii asiantuntijaviranomaiselle varsin huonosti.

– THL soveltuu huonosti tähän tehtävään. Voisi olla parempi, että se olisi ministeriö tai sitten valtioneuvosto, Ojala-Niemelä arvioi.

Perustuslakivaliokunta oli tietoinen, että hallitus aikoo muuttaa lakiesitystään matkailun määräyksistä, niin sanottua testaa ja tule -malliaan. Ojala-Niemelä kuvaa perustuslakivaliokunnan tämänpäiväistä lausuntoa välilausunnoksi, jossa tulee ilmi perustuslain kannalta esityksen ongelmalliset kohdat.

Esitystä on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa vastuuministerinä on ministeri Timo Harakka (sd.).

Apulaisprofessori: Esityksen jokainen kohta on totaalisen epäonnistunut

Valtiosääntöasiantuntija,julkisoikeuden apulaisprofessori Tampereen yliopisto Pauli Rautiainen arvioi perustuslakivalikunnan lausuntoja tyrmäykseksi.

Lausunnot sekä rajakaranteeni- että ravintolasääntelystä ovat Rautiaisen mukaan tylytystä, jollaista eduskunnassa on harvoin kuultu.

Erityisen kovana Rautiainen pitää lähtömaatestauksen saamaa tuomiota.

– Lausunnon mukaan esityksen jokainen kohta on totaalisen epäonnistunut, Rautiainen sanoo.

Edellinen yhtä tyrmäävä lausunto on Rautiaisen mukaan kirvonnut perustuslakivaliokunnasta Sipilän hallituksen valinnanvapausmallista.

Ravintolasääntelypaketti saa Rautiaiselta hippusen enemmän enemmän armoa. Vaikka tämäkin lakipaketti meni jo toukokuussa Rautiaisen mukaan päin mäntyä.

– Rajoitusten on kohdistuttava vain siihen osaan elinkeinotoimintaa, joka on välttämätöntä taudin torjunnassa. Teknisesti nämäkin pykälät on kirjoitettava uuteen uskoon, Rautiainen sanoo.