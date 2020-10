Jussi-palkittu Aurora oli myös oodi lappilaisille naisille, sanoo elokuvan käsikirjoittanut ja ohjannut Miia Tervo

Miia Tervo on asunut lapsuutensa ja nuoruutensa Rovaniemen Muurolassa.

Rovaniemeläislähtöinen Miia Tervo sulattelee Aurora-elokuvansa seitsemää Jussi-patsasta kotona vauvansa kanssa. Olo on ylitsevuotavan kiitollinen, hän sanoo.

– On vaan niin hienoa tehdä työtä ihmisten kanssa, joiden kanssa yhteistyö toimii.

Tervo on onnellinen sadoista onnitteluviesteistä ja kaikesta tuesta: anopin tuomasta pitsasta ja tädin tuomasta kakusta. Niitä hän lähti kävellen miehensä kanssa kotiin syömään, kun palkinnot oli jaettu.

– Täytyy sanoa, että meillä oli oikein hyvät juhlat mieheni kanssa.

Viime vuoden alussa ensi-iltaan tulleen Auroran päähenkilöihin kuuluvat parikymppinen bilehile, iranilainen turvapaikanhakija ja rääväsuiseksikin yltyvä vaihtelunhaluinen ikäihminen. Peräti kolme elokuvan näyttelijäsuoritusta palkittiin Jussilla.

Elokuva on kuvattu Rovaniemellä, ja paikkakunta on Tervon mukaan kuin yksi elokuvan päähenkilöistä. Vuosia Auroraa käsikirjoittaneelle Tervolle oli selvää, että elokuva kuvataan pohjoisessa. Hän halusi nostaa esille lappilaisen nuoren naisen mielenmaiseman.

– Lappilaisissa naisissa on mahtavaa rempseyttä, rohkeutta, itsenäisyyttä ja luonnollisuutta. Tämä elokuva on myös oodi lappilaisille naisille, Tervo toteaa.

Valoa vaikeuksista huolimatta

Auroran arktinen lähiöelämä on kaukana kiiltokuvasta. Haasteita on ollut myös Tervon omassa elämässä. Ihmisissä on Tervon mukaan valoa kaikista vaikeuksista huolimatta, ja sen valon hän halusi elokuvaansa tuoda.

Parasta ja onnistuneinta Aurorassa oli Tervon itsensä mukaan se, että vaikeita ja kipeitä asioita onnistuttiin käsittelemään kepeästi, mutta ei kuitenkin ylimalkaisesti.

Ohjaaja-käsikirjoittaja toivoo, että Auroran menestys auttaisi tulevaisuudessa, kun on rahoituksen etsimisen aika. Tervo toivoo sen tuovan myös itseluottamusta, mutta epäilee että niin ei taida käydä.

– Olen vähän sen tyyppinen, että ajattelen että kaikki mitä teen, on vähän hanurista. En usko, että mikään maailman pysti auttaa siihen. Toivoisin että auttaisi, mutta olen vähän skeptinen.

Aurora oli katsojamenestys kaikkialla Suomessa, niin myös Rovaniemellä. Moni katsoja on kokenut elokuvan kuvaavan omaa elämäänsä.

– Se on ollut ihanaa, että olen voinut tehdä tarinan joka kertoo lappilaisen ihmisen elämästä samaistuttavasti