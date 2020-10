Invataksi joutui rattiraivon kohteeksi – kuljettaja: "Välikohtaus sai paareilla makaavan asiakkaan itkemään"

Invataksia kuljettava Ville Aaltonen on kohdannut urallaan aiemminkin epäasiallista käytöstä muilta autoilijoilta.

Invataksin on välillä ajettava lähes matelemalla asiakkaan vuoksi. Yleensä invatakseihin suhtaudutaan kärsivällisesti.

Hämeenlinnalainen esteettömän taksiauton kuljettaja Ville Aaltonen joutui liikenneraivon kohteeksi kaupungin keskustassa nupukivikadulla. Aaltonen kuljettaa sekä paaripotilaita että pyörätuolissa istuvia. Nyt kyydissä oli paareilla lepäävä asiakas, jota hän oli ajamassa sairaalaan.

Takana tuleva autoilija hermostui Turuntien nupukivillä kävelyvauhtia matelevaan isoon taksiautoon.

– Hän huusi ratin takana naama punaisena, ajoi aivan takapuskurissa kiinni, vilkutti valoja ja painoi toistuvasti torvea.

Aaltosen mukaan kyydissä ollut asiakas hätääntyi tilanteessa.

– Välikohtaus sai paareilla makaavan asiakkaan itkemään. Hän pahoitti mielensä ajatellessaan, että siinä jouduttiin matelemaan hänen takiaan.

Vastaavia tapauksia on Aaltosen uralla ollut muutaman vuoden sisällä neljä. Hän epäilee, että moni muistakin kuljettajista on kohdannut epäasiallista käytöstä toisten autoilijoiden taholta vähintään kerran pari urallaan. Useimmiten rattiraivo kohottaa päätään ruuhka-aikaan aamulla ja iltapäivällä.

Yleensä Aaltonen välttelee luonnonkivillä päällystettyjä katuja asiakkaan turvallisuuden ja muun liikenteen sujuvuuden takia. Silloin matka sujuu hiukan joutuisammin. Tietöiden takia osa vaihtoehtoisista reiteistä on pois käytöstä.

– Normaalisti kierretään hiukan, että ei tarvitse ajaa nupukivillä. Nyt molemmat kiertotiet ovat ikävä kyllä remontissa.

Toimittaja Harri Oksanen hyppäsi Ville Aaltosen invataksin paareille.

Hämeenlinnan tapaus melko harvinainen

Yleensä esteettömiin taksiautoihin suhtaudutaan liikenteessä kärsivällisesti, kertoo Suomen Esteettömät ja Paaritaksit ry:n hallituksen puheenjohtaja Mauri Koljander.

– Minäkin olen joutunut joskus todella hitaasti ajaessani miettimään, että joko takana tuleva hermostuu. Toistaiseksi näin ei ole onneksi käynyt.

Paaritakseilla kuljetetaan potilaita, jotka makaavat paareilla matkan ajan. Invataksin kyydissä taas on usein huonokuntoinen asiakas, joka istuu pyörätuolissa. Esimerkiksi lihasrappeumaa sairastavan on vaikea pysyä istuessa suorana, jos taksi jarruttaa napakasti.

– Jarrutukset on pakko ennakoida ja tehdä varovasti, muuten asiakas kallistuu pahasti eteenpäin.

Moni potilas siirtyy sairaalasta leikkauksen jälkeen kuntoutusosastolle paari- tai invataksin kyydissä.

Invataksin taksikuvussa on pyörätuolisymboli. Juho Karlsson / Yle

Oli kyse sitten leikkauksesta toipuvasta potilaasta tai pyörätuolissa istuvasta asiakkaasta, invataksin kuljettaja joutuu ajamaan varovasti erityisesti epätasaisella alustalla, kuten nupukivikadulla. Hidasteiden yli mennään lähes ryömimisvauhtia.

Uuden kuljettajan on Koljanderin mukaan joskus vaikea ymmärtää, miksi invataksin vauhdin on oltava todella alhainen myös liikenneympyröissä. Hän on joskus laittanut uuden kuskin istumaan pyörätuolissa auton kyydissä ja ajanut normaalia vauhtia liikenneympyrässä.

– Siinä huomaa nopeasti miltä kaarreajo ja töyssyt tuntuvat pyörätuolissa istujalle. Invataksin on pakko ottaa vauhti pois ennen kaarteeseen menoa.

Ison taksin kyydissä on usein pyörätuolipotilas

Suomen Taksiliiton tekninen asiantuntija Ville Jaakola tähdentää, että poikkeuksellisen hitaasti ajavan ison taksiauton kyydissä on melko varmasti liikuntarajoitteinen tai pahoista kivuista kärsivä asiakas.

– Muutenkin kuulostaa mystiseltä, että joku pahoittaa mielensä, kun kaupungin keskustassa ajetaan varovasti.

Invataksit on Jaakolan mukaan merkitty nykyään pääsääntöisesti hyvin. Katolla olevassa taksikuvussa on pyörätuolisymboli. Lisäksi monen auton keulalla ja perässä on kansainvälinen invataksin merkki, joka on pyörätuolia kuvaava sinivalkoinen tarra.

Jaakolan mielestä muut autoilijat suhtautuvat hitaasti liikkuviin esteettömiin takseihin yleensä ymmärryksellä.

– Päinvastoin meille on tullut muutama yhteydenotto siitä, että on ajettu liian lujaa. Asiasta on ilmoittanut kyydissä ollut asiakas, sanoo Jaakola.

Itsekin invataksia yli kaksikymmentä vuotta ajaneen Mauri Koljanderin mukaan liikennekäyttäytyminen Suomessa on kaiken kaikkiaan parantunut 1980-luvun alun jälkeen. Enää ei öykkäröidä samalla tavoin.

– Liikennevirtaan pääsee nykyään pujahtamaan paljon helpommin. Autoilijat jopa antavat tietä. Kaiken kaikkiaan liikenteen sujuminen on joustavampaa.

Nykyään Koljander omistaa yhtiökumppaninsa kanssa Jyvässeudun Taksiautot Oy:n, jolla on liikenteessä viisikymmentä taksia. Yhteensä Suomessa on Taksiliiton arvion mukaan 10 000–12 000 taksia, joista reilu kolmasosa on varusteltu esteettömiin kuljetuksiin.

