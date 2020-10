Suomessa elää Mikkelin verran ihmisiä avoimessa suhteessa –kolmekymppisellä Elinalla on erityiset säännöt parisuhteen ulkopuoliseen seksiin

Ainakin 55 000 suomalaista elää avoimessa suhteessa. Se on Mikkelin kaupungin verran ihmisiä. Avoimella suhteella tarkoitetaan suhdemuotoa, jossa on useampi kuin yksi osapuoli. Arvion on tehnyt tutkija Tuija Säteri.

Hiljattain aiheesta julkaistiin Mirja Hämäläisen kirjoittama kirja Avoimet suhteet (Kosmos).

Kolmekymppinen Elina ja hänen puolisonsa ovat eräitä niistä, joiden suhde on avoin. Elina esiintyy tässä jutussa nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Elinalle ja hänen puolisolleen avoimeen suhteeseen liittyy puhtaasti seksin harrastamista, eikä esimerkiksi jonkinlaisia rakkaussuhteita toisiin ihmisiin. Hän sanoo, ettei kumpikaan parisuhteen osapuolista koe olevansa polygamisia, vaan hänen ja puolisonsa parisuhde on molemmille se ensisijainen tunnesuhde.

– Muut ovat sitten kaverisuhteita, joihin liittyy seksi.

Elina sanoo sekä itsensä että puolisonsa olleen kiinnostunut seksistä ja sen harrastamisesta muiden kanssa enemmänkin, ja että molemmat ovat olleet kiinnostuneita hankkimaan uudenlaisia kokemuksia.

– Lähdimme miettimään sitä, että voisiko tämän aspektin pitää mukana, vaikka meillä onkin tämä keskinäinen parisuhteemme, joka on kyllä ihan ykkösjuttu meidän kummankin elämässä, Elina toteaa.

Pitää vastata, kun kysytään

Elina sanoo, että hänen ja puolisonsa avoimessa suhteessa ei ole erityisiä sääntöjä sen suhteen, ketkä olisivat rajattuja pois potentiaalisista seksikumppaneista.

– Käytännössä on kuitenkin niin, ettei me ryhdytä mihinkään toisen kaverin kanssa, hän lisää.

Elina kuitenkin huomauttaa, että he eivät puolisonsa kanssa keskustele juurikaan siitä, mitä he toisten kanssa tekevät.

– Se on myös sen kolmannen osapuolen yksityiselämää. Ei siitä mitään yksityiskohtia levitellä.

Sen sijaan sääntönä on se, että aina pitää vastata, kun kysytään.

– Eli jos jompaa kumpaa mietityttää, ja jos kysyy, että “mitäs teit viime viikonloppuna?”, siihen vastataan rehellisesti.

Avointen suhteiden arki puhututtaa Takaisin Pasilaan -podcastissa

Tietokirjailija Mirja Hämäläinen teki kirjan avoimista suhteista. Kirjassa käydään läpi avoimeen suhteeseen päätyneiden kokemuksia. Avoin suhde edellyttää toimiakseen paljon keskustelua kumppaneiden välillä. Petteri Bülow / Yle

– Nämä ovat äärettömän tyypillisiä sääntöjä! Hämäläinen naurahtaa kuullessaan Elinan ja hänen kumppaninsa säännöistä.

Takaisin Pasilaan -podcastin torstain jaksossa juontajat Marjukka Mattila ja Toivo Haimi keskustelevat avoimista suhteista Hämäläisen kanssa.

– On tosi ymmärrettävää, että oma parisuhde ja perhe tulee ensin, mutta oli kuitenkin mietitty myös niitä muita kumppaneita, heidän oikeuksiaan ja elämäänsä, ja pitää olla rehellinen, Hämäläinen toteaa.

Mirja Hämäläinen kertoo Takaisin Pasilaan -podcastin torstain jaksossa siitä, kuinka avoimissakin suhteissa koetaan mustasukkaisuutta ja kuinka sitä avoimissa suhteissa käsitellään. Haastattelussa kuullaan myös Elinan ajatuksia siitä, kuinka avoimen suhteen pelisääntöjä pitää välillä tarkastella uudelleen.

