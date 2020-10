Anni Ahokas, 7, mäkihyppää Suomen pienimmästä hyppyrimäestä: "Ilmalento on parasta" – harrastuksen suosio on kasvussa pitkän tauon jälkeen

Paimion Varasvuoren hyppyrimäissä ei ole aikoihin ollut näin paljon lapsia kuin tänä vuonna. Koleana lokakuun iltana treeneissä on yhdeksän lasta, joista nuorimmat ovat kuusi, vanhin kymmenen.

– Ilmalento ja telemark-alastulo on mäkihyppäämisessä parasta, sanoo 7-vuotias Anni Ahokas.

Samanikäinen Martti Karhumaa sanoo, että mäkihyppy on oikeastaan ihan helppoa, kun vaan on sitä opetellut.

– Kivaa se on, mutta aluksi se jännitti, kertoo myöskin 7-vuotias Silja Nikkanen.

Vielä vuosi sitten seurassa oli yksittäisiä junioreja ja muutamia veteraaneja. Junnut karkasivat mäkihypyn parista muualle, kun samanikäistä treeniseuraa ei ollut.

Samoin on ollut kautta maan. Kun vielä 2010-luvun vaihteessa Hiihtoliiton lisenssin tai sporttipassin haltijoita oli 560, vuoden 2017 paikkeilla heitä oli enää alle 287.

Nyt suunta muuttunut ja pitkä alamäki katkaistu. Harrastajamäärä on ollut kasvussa jo kahtena vuonna peräkkäin. Vauhti ei ole kovin kiivas, mutta näyttää jatkuvan. Edelliskaudella lisenssejä ja sporttipasseja oli 296, viime kaudella 312.

Paimion Varasvuoren K8-mäestä hyppäämässä Martti Karhumaa, K2-mäessä hyppyyn valmistautuu Anni Ahokas. Paula Collin / Yle

Hiihtoliitosta kerrotaan, että monien seurojen junioriharrastajamäärät ovat kasvaneet. Näin on tapahtunut myös Paimiossa, jossa junnutoimintaan on päätetty panostaa tosissaan. Vuoden sisällä uusia lapsiharrastajia on tullut mukaan kymmenisen. Kuulostaa pieneltä, mutta se on oikeastaan aika paljon.

– Päätimme muutaman kaverin kanssa, että aletaan haalia junnuja tänne ja tehdään puitteet, joissa olisi hyvä lasten harrastaa. Viime talvena pidettiin kokeilupäiviä ja saatiin nuoria innokkaita hyppääjiä, kertoo Paimion Urheilijoissa juniorihyppääjiä valmentava Valtteri Schleutker.

Aiempaa kokemusta ei tarvita

Nyt syksyllä Paimioon rakennettiin myös Suomen pienin muovitettu hyppyrimäki. K2-mäki on kutakuinkin ympärivuotisessa käytössä, joten lajin voi aloittaa milloin vain.

Matala mäki laskee kynnyksen lajin aloittamiseen todella alhaalle. Hyppäämään voi hyvin tulla vaikka jo neljävuotiaana.

– On paljon sellaisia lapsia, joilla ei ole ollut ennen edes suksia jalassa. Tuosta on tosi helppo aloittaa. Ensin harjoitellaan sitä, että laitetaan kypärä päähän ja siteet kiinni ja lasketaan tosi lyhyitä matkoja, Valtteri Schleutker sanoo.

