"Onko maan hallitukselle annettu väärää tietoa?" kysyi valtiosihteeri – tällainen kirjeenvaihto käytiin THL:n Tervahaudan ja pääministerin esikunnan välillä

Pääministeri Marin (sd.) sanoi tänään, että asia on hänen puolestaan loppuun käsitelty.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi aamulla Säätytalolla pyytäneensä valtiosihteerinsä välityksellä selvityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maskikannasta pääjohtaja Markku Tervahaudalta.

– Olen tänä aamuna pyytänyt kirjallisen selvityksen valtiosihteerini kautta pääjohtaja Tervahaudalta siitä, että mikä on ollut THL:n kanta keväällä, Marin sanoi toimittajille ennen aamuyhdeksää.

– Ja jos se on ollut eri kuin mikä hallitukselle on kerrottu, niin miksi näin on.

Marin sanoi myöhemmin iltapäivällä, että hän on saanut vastauksen ja asia on hänen puolestaan loppuun käsitelty.

Yle pyysi Marinin esikunnasta kirjeenvaihdon nähtäväkseen. Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi on lähettänyt seuraavat kysymykset Tervahaudalle:

Hallitukselle on kerrottu keväällä, että THL ei kannata yleisen maskisuosituksen antamista. Mikä on ollut tuolloin THL:n kanta?

Mikäli kanta on ollut eri kuin hallitukselle kerrottu, onko maan hallitukselle annettu väärää tietoa ja miksi?

Tervahauta vastasi klo 9.50 seuraavalla tavalla:

"Tervehdys,

tässä vastauksemme kysymykseenne:

THL:n virallinen kanta muodostetaan laitoksessa pääjohtajan päätöksellä asiantuntijan esittelystä.

Ns. yleisestä maskisuosituksesta ei ollut tuolloin virallista kantaa muodostettu. Tuolloisen tietoperustan nojalla vallinnut asiantuntijanäkemys (ml. pääjohtaja) THL:ssa oli sama kuin hallitukselle tuolloin kerrottu.

yst. terveisin

Markku Tervahauta

THL"

"Onko kanta edustanut koko THL:n näkemystä?"

Valtiosihteeri Haapajärvi kysyi vielä lisätietoja lyhyen sähköpostivastauksen jälkeen:

"Tarkennan vielä ettei jää väärinkäsityksiä. Keväällä hallituksella oli käytettävinään THL:n asiantuntijoiden kautta se tietopohja, että silloinen lääketieteellinen tutkimustieto ei tue maskisuosituksen antamista. Päätöksenteossa nojattiin vahvasti johtavan asiantuntijaviranomaisen antamaan tietopohjaan.

Tulkitsenko vastaustasi oikein, että kun keväällä hallitukselle esitettiin johtavan tartuntatautien asiantuntijaviranomaisen THL:n kantana se ettei lääketieteellinen tutkimustieto tue maskisuosituksen antamista, on tämä esitetty kanta ollut silloisen tutkimustiedon näkökulmasta oikea ja edustanut samalla koko THL:n näkemystä asiasta?

T: Henrik"

Tervahauta vastasi ytimekkäästi:

"Kyllä, tulkitset oikein.

yt. Markku Tervahauta"

