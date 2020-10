Katso miten kotiseutusi on muuttunut vuosikymmenten saatossa – Mikko Kutilainen, 27, teki ilmaisen karttasivuston kaikkien käyttöön

Mikko Kutilainen on tyyväinen sivustonsa saamasta suosiosta.

Mikko Kutilainen on tyyväinen sivustonsa saamasta suosiosta. Julia Tikkanen

Vanhat kartat -nettisivu on kiinnostanut ihmisiä, kävijöitä on ollut jo 174 000.

Viime keväänä pahimpaan korona-aikaan oululainen Mikko Kutilainen, 27, julkaisi internetissä ilmaisen Vanhatkartat.fi -sivuston. Sen avulla kuka tahansa voi tutustua vanhoihin karttalehtiin, verrata niitä uusiin karttoihin ja katsoa kuinka ympäristö on muuttunut.

Sivuston avulla näkee selkeästi, kuinka taloja on tullut lisää, teitä rakennettu, puistoalueita vähentynyt.

Vanhimmat kartat ovat vuodelta 1928, joten Suomen muuttuminen entistä kaupunkimaisemmaksi ja tiiviimmin rakennetuksi on jokaisen havaittavissa helposti.

– 99,9 prosenttia saamastani palautteesta on ollut pelkästään kiittävää, Mikko Kutilainen sanoo.

Tästä linkistä pääset Vanhatkartat.fi -sivustolle (siirryt toiseen palveluun) katsomaan ja vertaamaan miten eri alueet ovat Suomessa muuttuneet.

Vanha Maanmittauslaitoksen karttalehti Oulusta. Kuva: Vanhatkartat.fi

Kutilaisen luoma nettisivusto on kiinnostanut ihmisiä. Maaliskuun lopussa avatulla sivustolla on vieraillut jo 174 000 kävijää.

– Se on oikeastaan yllättänyt, kuinka paljon Suomessa on karttaharrastajia. He käyttävät tosi paljon aikaansa siihen, että tutkivat karttoja ja ihmettelevät, kuinka paljon kaupungit ja ympäristö ovat muuttuneet.

Kahden kuukauden työ

Mikko Kutilainen sanoo itsekin olevansa karttaharrastaja. Idea omasta karttasivustosta syntyi puolivahingossa, kun hän kaksi vuotta sitten löysi Maanmittauslaitoksen vanhat painetut kartat (siirryt toiseen palveluun), jotka ovat kaikkien käytössä.

– Ajattelin, että olisi mukava pystyä vertaamaan vanhoja karttoja nykypäivän karttoihin ja katsoa, miten eri alueet ovat muuttuneet.

Kutilainen sanoo tympääntyneensä siihen, kuinka kankea Maanmittauslaitoksen hakupalvelu vanhoille kartoille oli.

– Päätin rakentaa paremman palvelun.

Vanha Maanmittauslaitoksen karttalehti Helsingistä. Kuva: Vanhatkartat.fi

Saatuaan idean Mikko Kutilainen ryhtyi lataamaan Maanmittauslaitoksen digitaalisia kuvatiedostoja omalle koneelleen. 10 000 karttasivun lataamiseen ja palvelun kehittämiseen meni pari kuukautta. Kutilainen teki työtä vapaa-ajallaan iltaisin ja viikonloppuisin.

– Sitten piti miettiä, miten nämä kuvat saisi kohdistettua semmoiseen muotoon, että niitä pystyy vertaamaan nykykarttoihin. Keksin sitten sopivan ratkaisun ja päätin tehdä tällaisen nettisivun, Kutilainen kertaa sivustonsa syntyvaiheita.

Ilo antaa ilmaiseksi

Alunperin Kutilainen päätti tehdä Vanhat kartat -sivustosta maksullisen, mutta tuli sitten toisiin aatoksiin.

– Mietin, että tämä voi olla hankalasti myytävä palvelu ja päädyin siihen, että on isompi ilo antaa se kaikille ilmaiseksi selattavaksi. On tosi hyvä fiilis siitä, että ihmiset ovat tämän löytäneet.

Vanha Maanmittauslaitoksen karttalehti Turusta. Kuva: Vanhatkartat.fi

Mikko Kutilainen sanoo, että vaikka hän teki Vanhat kartat -sivuston täysin itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, on yhteydenpitoa Maanmittauslaitoksenkin suuntaan ollut.

– He ovat kovasti kiitelleet tästä sivustosta ja olemme keskustelleet, miten tätä voisi parantaa. Tarkoituksena on lisätä uusia karttoja sitä mukaa kun niitä löytyy.

Harrastus ja bisnes erikseen

Mikko Kutilainen ei ole aivan noviisi it-alalla. Ollessaan yläasteella, hän alkoi tehdä sovelluksia iPhoneen ja iPadeihin.

16-vuotiaana hän perusti Shingle Oy:n, jotta sovelluksia olisi helpompi myydä. Yrityksessä on kaksi osakasta: isä ja poika.

– Käytännössä minä olen tehnyt kaiken kehitystyön ja isä on hoitanut laskutuksen ja testaamisen, yrityksen toimitusjohtajana toimiva Mikko Kutilainen sanoo.

Shinglen menestynein tuote on Maastokartta–Suomi -sovellus. Mikko Kutilainen sanoo kuitenkin, että Shinglen toiminta ei ole täysipäiväistä bisnestä.

– Shingle on minulle enemmänkin pelikenttä, jossa pystyn rakentelemaan ja testailemaan kaikkea uutta, vähän niin kuin harrastushommaa.

Päätyökseen Mikko Kutilainen toimii teknologiajohtajana sähköisen sopimisen palveluja tarjoavalla Sopimustieto.fi-sivustolla. Vaikka yrittäjyys on Kutilaisella veressä, ei Vanhat kartat -sivuston ilmaisuus harmita.

– Minulla on eri projektit, joilla teen bisnestä. Eikä se ole poissuljettua, etteikö tästä löytyisi joku juttu, josta ihmiset ovat valmiit maksamaan. Se ei ole asian tarkoitus, mutta jos sellainen löytyy, ei sekään haitaksi ole.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella tiistaihin 20.10. kello 23.00 asti.

Lue lisää:

Kuin taidetta – vanhat kartat ovat häkellyttävän kauniita katsella

Puolustusvoimien karttasensuuri on hellittänyt – vain erityiskohteita ei saa kuvata

Kartat ovat vallan väline ja maailman kuva – varhaisissa kartoissa näkyi jopa vihapuhe

Sotasalaisuus paljastaa pienen kaupungin historian – katso ilmakuvista tehdyt videot