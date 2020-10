Työneuvosto linjasi: Ruokalähetit ovat työsuhteessa – eivät yrittäjiä

Wolt ja Foodora on tunnetuimpia ruokalähettiyhtiöitä. Arkistokuva toukokuulta Helsingistä.

Wolt ja Foodora on tunnetuimpia ruokalähettiyhtiöitä. Arkistokuva toukokuulta Helsingistä. Henrietta Hassinen / Yle

Työ- ja elinkeinoministeriön alainen työneuvosto linjaa lausunossaan (siirryt toiseen palveluun), että Foodoran ja Woltin ruokalähetit eivät ole yrittäjiä, vaan työntekijöitä eli työsuhteessa työnantajaan. Kyseessä on ensimmäinen "virallinen" linjaus asiasta.

Ruokalähettien asemasta työmarkkinoilla on puhuttu – tai paremminkin – kiistelty jo vuosia. Lähetit ovat tehneet töitään yrittäjän asemassa vailla työntekijän työttömyysturvaa tai oikeutta sairastaa menettämättä kaikkia ansioitaan sairausajalta.

Työneuvoston mielestä lähettien työssä täyttyvät työsuhteen tunnusmerkit, joten heihin täytyy soveltaa työaikalainsäädäntöä.

Äänestyspäätös

Työneuvoston ratkaisu ei ollut yksimielinen, vaan kolme työnantajapuolen edustajaa jätti siihen eriävän mielipiteensä.

Työnantajajäsenten näkemyksen mukaan lähetit vastaavat itse työnsä aiheuttamista kuluista ja kantavat taloudellisen riskin. Siten lähetit ovat yrittäjiä, joita työaikalaki ei koske.

Ruokalähettien työssä on kysymys alustavälitteisestä työstä, jossa hyödynnetään digitaalisia alustoja kuljetustarpeista. Ravintolat hyödyntävät alustoja take away -myynnissään. Alustoja ylläpitävät yhtiöt puolestaan rekrytoivat lähettejä hoitamaan ruokien kuljettamisen.

– Hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan selvittämään lainsäädännön muutostarpeita työn murroksen näkökulmasta. Alustatalous on tämän työn keskiössä, ja työneuvoston linjaus tullaan ottamaan huomioon valmistelussa, työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo tiedotteessa.

Lain valmistelu on aloitettu ministeriössä, mutta työryhmän työ on vasta alkumetreillään koronaviruksen aiheuttaman pitkän keskeytyksen vuoksi. Työtä päästäneen jatkamaan loppuvuodesta.

Linjaus ei sido työnantajia

Työneuvoston ratkaisut eivät sido työmarkkinaosapuolia oikeudellisesti, mutta lakiasiantuntijoista koostuvana riippumattomana elimenä neuvoston näkemyksillä on painoarvoa.

– Alustatalouden piirissä työskentelee Suomessa tuhansia ihmisiä, joiden aseman arviointiin työneuvoston kannanotto vaikuttaa. Oletan, että yritykset tekevät nyt omalta osaltaan tällaista arviointia, ministeri Haatainen sanoo tiedotteessa.

Työneuvoston lausuntoa Foodoran ja Woltin ruokalähettien asemasta pyysi Etelä-Suomen aluehallintovirasto helmikuun alussa.

Työneuvostossa on yhdeksän jäsentä, joista kolme on puolueettomia. Muut jäsenet edustavat työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.

Voit keskustella aiheesta 16.10 klo 23:een asti.

Lue myös:

Raportti: Monet keikkatyöläisiä käyttävät alustafirmat polkevat työntekijöiden oikeuksia