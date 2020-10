VTT tutki: Kertakäyttömaskin voi pestä – pysyy tehokkaana putsauksen jälkeenkin

Keittäminen on paras keino puhdistaa kangas- ja kertakäyttömaskeja kotioloissa

Jopa kymmenen kertaa pesty kertakäyttöinen kirurginen maski on ainakin yhtä tehokas kuin kangasmaski. Asia selvisi VTT:n tutkimuksessa, joissa selvitettiin suojainten puhdistamista kotikonstein.

Tutkimus osoitti muun muassa, että kangasmaskit puhdistuvat kotioloissa parhaiten keittämällä ainakin viisi minuuttia. Pesuohjeiden mukainen konepesu 60 asteessa on toiseksi paras keino.

Myös kertakäyttösuojainten rakenne kestää jopa kymmenen pesua keittämällä tai pyykkikoneessa.

Käsittely heikentää kuitenkin nopeasti kertakäyttömaskien pienimpien hiukkasten erotuskykyä. Siksi ammattikäytössä olevia maskeja ei suositella pestäväksi kotikonstein.

– Yhdistimme hengityssuojainjätteen vähentämiseen tähtäävässä tutkimuksessa VTT:n materiaaliteknologian ja mikrobiologian osaamista. Meille oli yllätys, että jopa kymmenen kertaa puhdistettu kertakäyttöinen kirurginen suu-nenäsuoja on ainakin yhtä tehokas kuin kangasmaski, toteaa tutkimusprofessori Ali Harlin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Kirurgisissa maskeissa on CE-merkintä. (siirryt toiseen palveluun) Merkki kertoo suojuksen täyttävän lääkinnällisiä laitteita käsittelevän direktiivin vaatimukset.

Työterveyslaitos esittelee sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) erilaisia maskeja.

Uuni, höyrytys vai auringonvalo?

Lämpökäsittely uunissa on lupaava vaihtoehto edellyttäen, että uunin lämpötila on lähellä 100:aa astetta. Se on toisaalta riski suojaimien rakenteelle.

Puhdistushöyryttimellä ei pystytä eliminoimaan viruksia luotettavasti, ja silitys viruksia tappavalla lämpötilalla puolestaan heikentää maskin ilmanläpäisyä tehden hengittämisestä vaikeampaa.

Auringostakaan ei ole Suomessa apua ainakaan syksyllä. Esimerkiksi Espanjassa on suositeltu maskeille pitkää säilytysaikaa kuivassa ja aurinkoisessa paikassa, mutta meillä ohjetta on vaikea nyt noudattaa.

Mikroaaltouuniin maskeja ei kannata laittaa niiden metalliosien takia.

Mahdollisesti tehokasta UV-C-ultraviolettikäsittelyä ei tutkittu VTT:llä tällä kertaa, vaikka laitteita on tulossa markkinoille.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC on julkaissut Hengityssuojainten puhdistus ja uudelleenkäyttö COVID-19-pandemian aikana (siirryt toiseen palveluun) -asiakirjan. Keskus pyysi VTT:tä tutkimaan asiakirjassa esitettyjä menetelmiä.

Ohjeita (siirryt toiseen palveluun) maskien käytöstä ja huoltamisesta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

