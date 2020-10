Asukkaita ei saatu liikkeelle, joten heille vietiin kuntoilulaitteet 8 paikkaan eri puolille kaupunkia – nyt ne ovat jättisuosiossa, ja välillä on jopa jonoa

Tavoitteena on madaltaa liikkumisen kynnystä niin, että kaikki voivat liikkua ja ulkoilla ilmaiseksi lähellä omaa asuinaluettaan.

Lappeenrannan Louhenpuiston kuntoilu- ja leikkipuistossa on avajaispäivänä iloinen ja reipas tunnelma. Liikkeellä ovat niin pienet taaperot kuin vaarit ja mummut.

Lappeenrantalainen Pekka Porali on kokeilemassa innokkaasti puiston laitteita heti avajaisten jälkeen.

– Koen tämän erittäin hyvänä juttuna. Olen eläkeliiton aktiivi ja liikuntavastaava. Aika hyvin näitä kuntoilulaiteita on sijoitettu eri kaupunginosiin. Näitä tulee varmasti käytettyä, sanoo Pekka Porali ja jatkaa iloisena polkulaitteella pyöräilyä.

Kuntoilulaitteita on helppo ja turvallista käyttää. Mikko Savolainen / Yle

Kaupungin eri tahojen yhteistyössä toteutettu ulkoliikuntapuisto tarjoaa tekemistä kaikille ikään ja kuntoon katsomatta. Leikkipuiston laitteet on kaikki uusittu eikä värimaailmassa ole säästetty.

– Puisto tarjoaa tekemistä koko perheelle monipuolisten välineiden ansiosta. Laitteet ovat esteettömiä ja mahdollistavat liikkumisen vaikka pyörätuolilla, sanoo kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan hikiliikunnan suosio on kasvussa Suomessa, sillä yhä useampi liikkuu vapaa-ajallaan reippaasti.

Aikuisista yli puolet liikkuukin riittävästi eli vähintään kolme tuntia viikossa. Liian moni kuntoilee kuitenkin liian vähän tai ei lainkaan. THL:n mukaan jopa 70 prosenttia aikuisista harrastaa vain kevyttä liikuntaa tai ei kuntoile vapaa-ajallaan ollenkaan.

Louhenpuistossa on huomioitu esteettömyys kalusteissa ja välineissä. Mikko Savolainen / Yle

Suomalaiset ovat kansainvälisissä vertailuissa fyysisesti aktiivista ja liikunnallista kansaa. THL:n mukaan hankaluutena on tavoittaa ne väestöryhmät, joissa fyysinen aktiivisuus on vähäisintä. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vanhemmat ikäluokat tai matalasti koulutetut.

Lappeenrannan Louhenpuiston suunnittelussa on erityisesti huomioitu eri ikäiset ja liikuntarajoitteiset ihmiset. Louhenpuiston alusmateriaalina on käytetty hiekkatekonurmimattoa ja myös puiston valaistusta lisätään. Alueelle tulee myös valvontakamerat.

Louhenpuiston alusta on hiekkatekonurmea, jossa on helppo liikkua esteettömästi. Mikko Savolainen / Yle

Lappeenrannan kaupunki on rakentanut eri puolille kaupunkia erikokoisia ulkokuntoilupaikkoja jo kahdeksaan eri paikkaan. Niistä on tullut tänä vuonna hyvin suosittuja. Ulkokuntosaleilla riittää väkeä etenkin iltaisin ja viikonloppuisin, ja välillä laitteisiin on ollut jopa jonoa.

– Tärkeää on, että liikuntapaikat ovat kaupunkilaisia lähellä. Meidän toive on, että ihmiset tulevat kokeilemaan ja innostuvat näistä, kertoo liikuntajohtaja Pasi Koistinen.

Liikuntatoimen tavoitteena on mahdollistaa ulkoliikunta kaikille. Etuna on myös se, että lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille ilmaisia ja käytössä ympäri vuorokauden ja talvesta riippuen jopa ympäri vuoden.

Ulkokuntoilupaikat ovat kovassa käytössä varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin, kertoo liikuntajohtaja Pasi Koistinen. Mikko Savolainen / Yle

– Nämä liikuntapaikat on tarkoitettu myös heille, joille kynnys liikkeelle lähtemiseen on korkea ja jotka liikkuvat omaan terveyteensä nähden liian vähän, sanoo Pasi Koistinen

Ulkokuntoilupaikkojen perustamiskustannukset ovat noin 50 000–60 000 euroa. Käyttökustannukset ovat liikuntajohtajan mukaan lähes olemattomat.

– Viikoittaiset tarkastukset laitteiden toimivuudesta ja siivoukset, se riittää.

Uudet ulkoliikuntalaitteet vastaavat kaikentasoisten käyttäjien tarpeisiin.

Lappeenrannan Kimpisen ulkoliikuntapaikalla on käytössä myös lisäpainoja ja -tarvikkeita. Mikko Savolainen / Yle

– Painopakan ansiosta painoja voi säädellä kukin tarpeensa mukaan. Lisäksi laitteita on turvallista ja helppoa käyttää, sanoo Pasi Koistinen.

Lappeenranta ei ole ainoa kaupunki, johon noussut viime aikoina paljon ulkokuntoilupaikkoja. Ulkokuntosalit ovat lisääntyneet viime vuosina sekä meillä Suomessa että muualla Euroopassa.

Suomalaisen laitevalmistaja Puuha Groupin mukaan myös esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa on rakennettu ahkerasti ulkoliikuntapaikkoja, joihin se on toimittanut laitteitaan.

Yhtä tehokas kuin sisäkuntosali

Lappeenrannan kaupungin liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri esittelee ulkokuntovälineitä tottuneesti Huhtiniemen kuntorappujen läheisyydessä. Lähes viikoittain hän vetää ryhmäjumppia ulkona.

– Painopakkaa siirtämällä itselleen sopivaksi saa yhtä hyvän ja napakan treenin vedettyä kuin sisäkuntosaleilla, vakuuttaa liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri.

Ulkokuntoiluvälineet on sijoitettu usein lenkkipolun tai kuntorappujen viereen. Selkeät ohjeet joka laitteessa helpottavat myös uusien harrastajien käyttöä.

Liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri näyttää mallia. Mikko Savolainen / Yle

Pukeudu lämpimästi

Ulkokuntoilussa varsinkin säiden kylmetessä vaatetukseen kannattaa kiinnittää huomiota.

– Pukeutuminen on erityisen tärkeää. Missään nimessä ei saa tulla vilu. Tuulen pitävät ja lämpimät vaatteet kannattaa pukea päälle, ettei viimassa tule kylmä, korostaa liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri.