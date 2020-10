Venäläistoimittajan polttoitsemurha johtui läheisten mielestä viranomaisten painostuksesta – Aviomies: “Valtiokoneisto söi hänet ja sylkäisi sitten pois”

Irina Slavinan kuolinpaikalle Nižni Novgorodin poliisitalon eteen on tuotu hänen kuvansa.

– Irina oli voimakastahtoinen ihminen. Kun hän kerran päätti näin, en voi mitenkään tuomita. Voin vain hyväksyä sen.

– Tämä ei ollut viesti vallanpitäjille... vaan ihmisille. Siksi se voi saada joissakin aikaan muutoksen.

Näin sanoo Aleksei Murahtajev vajaat kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hänen vaimonsa Irina Slavina, 47, teki polttoitsemurhan Nižni Novgorodin poliisitalon edessä.

Vain hetkeä ennen tekoa jakamassaan Facebook-päivityksessä (siirryt toiseen palveluun) Slavina pyysi syyttämään kuolemastaan Venäjän federaatiota.

Riippumattoman Koza Press -verkkojulkaisun päätoimittajana toiminut Slavina tuomittiin kahden viime vuoden aikana useaan sakkorangaistukseen.

Journalistiseen työhön liittyvien tuomioiden lisäksi häntä sakotettiin neuvostodiktaattori Josif Stalinin muistolaattaa kritisoivasta somekirjoituksesta ja murhatun oppositiojohtaja Boris Nemtsovin muistomarssin järjestämisestä.

Itsemurhaa edeltävänä päivänä turvallisuusviranomaiset tekivät kotietsinnän Slavinan luona ja takavarikoivat hänen työvälineensä.

Yle tapasi Volgan rannalla sijaitsevassa miljoonakaupungissa Slavinan läheisiä ja kollegoita.

Aleksei Murahtajev sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta hänen vaimonsa polttoitsemurha saisi aikaan muutoksen Venäjällä. Parilla on kaksi aikuista lasta. Grigori Vorobjov / Yle

Aviomies Aleksei Murahtajev

"Aamukuudelta ovikello soi. Näin kamerasta, että siellä oli suuri joukko ihmisiä. Kysyessäni he näyttivät etsintäluvan ja päästin heidät asuntoon.

Kotietsintä kesti neljä ja puoli tuntia. Meiltä otettiin heti kännykät pois. Asianajajalle ei annettu soittaa. Heitä oli yhteensä 12.

Kotietsintä oli šokki. He takavarikoivat meiltä kaikki it-laitteet, myös muistitikut. He veivät mukanaan kaikki Irinan tekemät muistiinpanot. Penkoivat läpi jokaisen paperin.

Irina teki töitä kotona, joten toimitus ja kaikki aineisto olivat siellä. Hän menetti mahdollisuuden kirjoittaa uutisia, hallinnoida verkkosivuaan. Kaikki olisi pitänyt saada takaisin.

Se oli suuri järkytys. Irina kirosi heidät.

Viime vuosina hallinnollisia asioita oli yhä enemmän ja oikeuden päätökset olivat entistä käsittämättömämpiä. Lopulta hän kävi oikeuden kuultavana jopa kolmesti viikossa. Kuinka sellaisessa tilanteessa voi keskittyä työhön?

Hän syytti kuolemastaan Venäjän federaatiota. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa valtiota. Valtiokoneisto yksinkertaisesti söi hänet. Ja sitten se sylkäisi hänet ulos.

Meidän tehtävämme on tehdä kaikki mahdollinen, jotta Irinan teko ei olisi turha. Jotta se voisi saada aikaan muutoksen."

Toimittaja Natalja Rezontova kertoo, että häntä ja Irina Slavinaa yhdisti työn lisäksi samantapainen yhteiskunnallinen asennoituminen. Grigori Vorobjov / Yle

Toimittaja Natalja Rezontova

Politiikan toimittaja Natalja Rezontova tunsi Slavinan pitkän ajan takaa työnsä kautta. He työskentelivät uriensa aikana samoissa viestimissä, mutta eri aikoina.

"Irina halusi työskennellä toimittajana, sillä hän halusi kertoa totuuden.

Mutta Venäjän media on 20 vuoden aikana muuttunut paljon. Sen työtä tukahdutetaan ja ohjataan lahjuksilla yhä enemmän. Käytännössä kaikki riippumattomat viestimet on jo kauan aikaa sitten hävinneet, ne on syrjäytetty alalta.

Kun Irina työskenteli Nižni Novgorodin Pravdassa, hän paljasti aluehallinnosta tulleen ohjeistuksen, jossa kerrottiin, kuinka toimittajien pitää kirjoittaa valtapuolue Yhtenäisestä Venäjästä ja haukkua muita puolueita.

Irina julkaisi tämän päätoimittajien saaman sisäisen viestin. Se oli heille häpeällistä, mutta valtiota lähellä oleva media painaa päänsä ja suostuu ohjailuun. Irina ei suostunut ja siksi hänen täytyi lähteä.

Irina ei halunnut palvella vallanpitäjiä, ei edes maakunnallisella tasolla. Sen takia hän perusti oman julkaisunsa.

Hän oli todella voimakas ihminen. Oli mahdotonta nähdä ennakkoon, että hän olisi ollut valmis tällaiseen tekoon.

Vuosi sitten Irina kuitenkin kirjoitti sosiaalisessa mediassa viestin. Siinä hän kysyi, voisiko se jotenkin tehdä Venäjän tulevaisuudesta valoisemman, jos hän valelee itsensä bensiinillä ja sytyttää itsensä palamaan.

Kukaan ei ottanut häntä silloin tosissaan."

Liikemies Mihail Ioselevitš on perustanut Nižni Novgorodiin uskontoja parodioivan Lentävän spagettihirviön temppelin. Hän on vuokrannut tilaa muun muassa vallanpitäjiin kriittisesti suhtautuville kansalaisjärjestöille. Grigori Vorobjov / Yle

Liikemies ja kansalaisaktivisti Mihail Ioselevitš

Irina Slavinan luona tehty kotietsintä liittyi yrittäjä Mihail Ioselevitšin oikeusjuttuun. Ioselevitšia epäillään yhteistyöstä Venäjällä “ei-toivotuksi” julistetun Avoin Venäjä -liikkeen kanssa. Se on presidentti Vladimir Putinin kriitikkona tunnetun suurliikemies Mihail Hodorkovskin perustama.

Venäjän tutkintakomitea on kiistänyt kotietsinnän ja Slavinan itsemurhan välisen yhteyden.

"Kidutuksen vastainen komitea [venäläinen ihmisoikeusjärjestö] on aloittanut tutkinnan siitä, mikä ajoi Irinan itsemurhaan, kuinka paljon häntä painostettiin ja mitä hän joutui kokemaan jo ennen kotietsintää.

Kukaan hänen painostukseensa osallistunut tuskin pitää itse itseään syyllisenä, sillä kenenkään toiminta ei ollut yksinään kohtalokasta. Mutta kaikki nämä teot yhdessä johtivat kauheuteen.

Tapahtumiin ottavat osaa poliisi, syyttäjä ja minun tapauksessani myös tutkintakomitea. Ja kaikki ne, jotka kirjoittavat tarvittavat todistajalausunnot. Tuomaritkaan eivät ole osattomia, sillä he eivät kontrolloi tilannetta, vaan antavat kaiken tapahtua.

Jokainen näistä organisaatioista olisi voinut keskeyttää tapahtumien kulun, syventyä asioihin. Mutta sitä ei tehty. Uskon, että tämän vuoksi Irina syytti jättämässään kuolinviestissä Venäjän federaatiota.

Mielestäni emme arvosta tarpeeksi ympärillämme olevia ihmisiä ja heidän tekojaan. Pidämme tavallisena sitä, että ihmisiä painostetaan. Olemme niin tottuneet painostukseen, että emme edes huomaa sitä.

Meidän tulisi antaa enemmän arvoa heillä, jotka yrittävät näissä oloissa tehdä yhteiskunnasta toimivamman. He tarkkailevat vaaleja, kirjoittavat rehellisiä uutisia, puolustavat poliittisia vankeja, tutkivat kidutusta ja murhia.

Mikään ei tuo enää Irinaa takaisin, mutta se on syy muuttaa käytöstämme. Muuten Venäjästä tulee täysin sietämätön sellaisille ihmisille kuten Irina, niille, jotka rakastavat totuutta ja rehellisyyttä, eivätkä salli kenenkään painostaa itseään."

Toimittaja Irina Jenikejeva näyttää kännykästään kuvaa, jossa hän on yhdessä läheisen ystävänsä Irina Slavinan kanssa.

Ystävä ja työtoveri Irina Jenikejeva

Irina Jenikejeva oli Irina Slavinan läheinen perheystävä 15 vuoden ajan ja myös työskenteli hänen kanssaan. Jenikejeva toimii nyt Slavinan perustaman Koza Press -verkkojulkaisun virkaa tekevänä päätoimittajana.

"On mahdollista puhua loputtomasti siitä, kuinka tärkeää on, etteivät ihmiset pysyisi vaiti. Mielestäni ensisijaista on kuitenkin se, että ihmiset lopettaisivat valehtelemasta itselleen.

Olen kuullut kommentteja, joiden mukaan Irina uhmasi teollaan järjestelmää. En kuitenkaan usko, että hänen tarkoituksenaan oli asettua kasvotonta järjestelmää vastaan. Se olisi kuin ampuisi laukauksen ilmaan.

Irina halusi, että me kaikki kuulisimme hänet.

On olemassa sellainen käsite kuin opittu avuttomuus. Sillä tarkoitetaan, että kun yrittää jotakin monta kertaa ilman onnistumista, silloin lopettaa kokonaan edes yrittämästä. Tämän me näemme Nižni Novgorodissa ja koko Venäjällä.

Yhteiskunta liukuu kohti poliisivaltiota. Me emme suhtaudu enää järjestyksenvalvojiin tai oikeusjärjestelmään sellaisina voimina, jotka suojelevat kansalaisia, vaan me pelkäämme niitä.

Nižni Novgorodin sisäministeriön paikallisosaston ympärillä ei vielä muutama vuosi sitten ollut tätä korkeaa aitaa. Nyt he ovat alkaneet pelätä meitä kansalaisia."

Sisäministeriön Nižni Novgorodin päämajan edessä sijaitsevaa muistopaikkaa on yritetty siivota pois, mutta kaupunkilaiset tuovat Irina Slavinan muistolle uusia kukkia ja kynttilöitä. Grigori Vorobjov / Yle

