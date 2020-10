Kotimaista lemmikkien ruokaa tulee lisää markkinoille – Loimaalla keksittiin samalla kananmunille uutta käyttöä

Lemmikkien ruuasta valtaosa on tuontitavaraa. Kotimaisen kuivamuonan valmistajat päätyivät sattumalta naapureiksi.

LoimaaKuivattua koiranruokaa pussitetaan kahdessa tehdasrakennuksessa vajaan kymmenen kilometrin päässä toisistaan.

Uusin alan tehdas, Rovio Pet Foods aloittelee tuotantoaan uusissa toimitiloissaan Loimaalla, Varsinais-Suomessa. Kesän aikana Pohjanmaalta ysitien varteen siirtynyt Dagsmark Petfood puolestaan pakkaa tuotteitaan entisessä teurastamorakennuksessa.

Ensimmäiset Rovion tehtaan säkit ovat valmiina koiranruokamarkkinoille. Jere Rovio ja Lasse Eskonen lastaavat kuormaa. Jari Hakkarainen / Yle

Ja siinäpä kotimaisia koiran nappuloita tuottavat yritykset ovatkin Suomessa.

Satojen miljoonien markkina liki täysin tuonnin varassa

Koiranruokaan käytetään rahaa arviolta jopa noin 250 miljoonaa euroa. Kun siihen lisätään kissanruuat mukaan, summa saattaa nousta 400 miljoonaan euroon.

Valtaosa summasta menee ulkomaille kolmen kansainvälisen jätin taskuihin. Tuonnin osuus on noin 97 prosenttia.

Koiraharrastajien ryhmä haistoi markkinaraon ja päättivät perustaa oman pienen tehtaan, Dagsmark Petfoodin, alun perin Kristiinankaupunkiin vuonna 2016.

Kuluttajat löysivät hyvin kotimaisen vaihtoehdon ja tuotantoa laajennettiin. Yritys siirtyi ensin Karijoelle, mutta muutti logistisista syistä Loimaalle. Sattumalta Mellilästä löytyi sopiva entinen teurastamo vuokrattavaksi.

Toinen sattuma on kananmunantuottaja Tero Rovion idea perustaa tehdas. Hän oli poikennut reilut kaksi vuotta sitten Ilmajoella erääseen konepajaan ja näki siellä Pietariin lähdössä olevan lemmikkiruuan tuotantolinjaston.

Tero Rovion perustaman tehtaan tuotantolinjat ovat valmiina. Jari Hakkarainen / Yle

– Aloin tutustua suomalaiseen markkinaan. Omaksi ihmetyksekseni huomasin, että vain yksi toimija tekee Suomessa kuivaruokaa. Kotimainen osuus oli noin prosentin luokka eli 99 prosenttia oli tuontia, Tero Rovio muistelee.

Alkoi tuotekehittely ja tehtaan rakentaminen. Tehtaaseen on investoitu neljä miljoonaa euroa omaa ja paikallisen sijoittajan rahaa. Sen yhteyteen tulee myös tehtaanmyymälä, kahvila ja pieneläinklinikka.

Tuore kananmuna on pääosassa

Liikeideaa kypsytellessään Tero Rovio selvitti, mitä raaka-aineita Loimaalla on tarjolla.

Loimaalla on runsaasti kananmunan tuottajia. Lähellä uutta tehdasta on kananmunapakkaamo, jossa säröytyneille tai muuten kakkosluokan munille ei ollut omaa jalostusta.

– Suomessa on ollut kananmunista ylituotantoa 20 prosenttia ainakin vuodesta 1995 lähtien. Täältä viedään raaka-aineita jalostamattomana ulkomaille ja tuodaan jalostettuna takaisin. Se on ihan älytöntä. Siihen vastataan nyt vahvasti, Tero Rovio lupaa.

Kuivatun muonan valmistus tuoreesta kananmunasta vaati tutkimusta. Aluksi tehtiin pienimuotoisia kokeita Laukaalla Luonnonvarakeskuksen laitteilla.

Yksi pääraaka-aineista on kakkoslaadun kananmunat, esimerkiksi niiden kuorissa on vikaa. Susanna Särkijärvi oli kehittämässä tuotantoprosessia. Jari Hakkarainen / Yle

– Sitten teimme tehdasmittakaavan kokeilun Irlannissa. Vuokrasimme koiran kuivaruokatehtaan muutamaksi päiväksi. Veimme Suomesta raaka-aineet ja teimme reseptimme mukaisia tuotteita, muistelee entinen Luken tutkija, nykyinen Rovio Pet Foodsin tuotekehityspäällikkö Susanna Särkijärvi.

Kananmunan proteiini soveltuu koirille hyvin, vakuuttaa Särkijärvi.

– Kananmunan niin sanottu biologinen arvo on sata, eli korkein mahdollinen. Se tarkoittaa sitä, että kananmunan proteiinin aminohappokoostumus vastaa lähes täydellisesti koiran aminohappotarpeita. Koira pystyy hyödyntämään sen lähes täydellisesti.

Uuden tehtaan koiranruoka ei luonnollisestikaan ole pelkkää kananmunaa. Proteiinilähteenä käytetään myös kanaa. Muita aineita on reseptistä riippuen esimerkiksi kuorittu kaura, härkäpapu, pellava tai ohra.

Toinen kotimainen käyttää silakkaa ja broileria

Dagsmark Petfoodin koiranruuissa proteiinina käytetään Itämeren silakkaa ja kilohailia sekä broileria.

Kala- ja broilerijauheet sekä kasvikunnan tuotteista käytössä olevat peruna, kaura, pellava tai metsämarjat jalostetaan Raisioaquan tehtaalla ja pakataan Loimaalla.

Toimitusjohtaja Laura Strömberg kertoo yrityksen syntyneen koiraharrastajien halusta tuoda kotimainen vaihtoehto tarjolle. Tuotteille on ollut kysyntää; tänä vuonna tuotannon määrä nousee yli miljoonaan kiloon ja liikevaihto on neljän miljoonan euron luokkaa.

Laura Strömbergin johtama tehdas siirtyi Loimaalle. Koiranruoat saavat myöhemmin rinnalleen kissanruokia. Jari Hakkarainen / Yle

– Vahvuutemme on suomalaiset puhtaat raaka-aineet ja voimme kertoa mistä ne tulevat. Pystymme pienenä toimijana jäljittämään raaka-aineemme monelta osin ihan pellolle asti. Globaaleilla toimijoilla ei ole tätä mahdollisuutta, Laura Strömberg sanoo.

Myös lemmikkien ruuan hiilijalanjälki kiinnostaa alati kasvavaa kissojen ja koirien omistajien joukkoa – ainakin jossakin määrin.

– Se ei ole päällimmäinen päätöksenteon kriteeri mielestäni tällä hetkellä. Varmaan tulevaisuudessa enemmänkin, Laura Strömberg arvioi.

Janina Nieminen pakkaa koiranruokaa kauppoihin. Jari Hakkarainen / Yle

Hiilitassunjälkeen vaikuttaa proteiinivalinnat, eli onko ruuassa kalaa, kananmunaa vai nautaa. Raaka-aineiden, valmistuksen ja kaupan väliset kuljetusetäisyydet painavat ruokakupissa, sekä tietenkin itse tuotannon energiaratkaisut.

Ilmastovaikutuksia on mietitty myös Rovio Pet Foodsissa.

– Totta kai kaikki trendit on otettu huomioon, kun näin isoon hankkeeseen lähdetään. Eläinproteiineista kananmuna ja kananliha ovat villikalan jälkeen päästöiltään pienimpiä. Ja tehdas sijaitsee keskellä viljelyaluetta ja logistisesti erittäin hyvässä paikassa, Tero Rovio sanoo.

Kissat seuraavana investointikohteena

Molemmilla kotimaisilla valmistajilla on tarkoitus laajentaa tuotantoaan myös kissanruokiin.

Dagsmark Petfood suunnittelee 2,5 miljoonan euron tuotantoinvestointia uusiin kissojen ja koirien tuotteisiin. Niiden oma tuotanto alkaa ensi kesänä.

Yritys on kiinnostanut sijoittajia. Suurimpia omistajia on nykyisin Pauligin suvun sijoitusyhtiö English Tea Room, ja tunnetuimpia sijoittajia on alkujaan Rovion ja Angry Birds- pelien vaurastuttama Peter Vesterbacka.

Peliyhtiö Roviolla ei ole yhteyttä Tero Rovion koiranruokatehtaaseen, samannimisyys on vain sattuma.

Myös Rovio Pet Foods aikoo aloittaa tehtaallaan kissojen kuivamuonan valmistuksen, kun koiranruuan tuotanto on saatu vauhtiin.

Kotimaiset kilpailijat suhtautuvat toisiinsa ainakin tässä vaiheessa yhteistyökumppaneina. Yhteisenä haasteena ovat ulkomaiset jätit.

Laura Strömberg arvioi, että kotimaisten tuotteiden markkinaosuus voisi kasvaa nykyisestä muutamasta prosentista noin viidennekseen. Se tarkoittaisi pyöreästi noin 80 miljoonan euron siivua.

Tehtaan tuotantopäässä näkyvät raaka-ainesiilot. Jari Hakkarainen / Yle

Tero Rovion tehtaalla on varauduttu tulevaisuuteen.

– Kun tehdas saadaan täyteen laukkaan, valmista tuotetta vuodessa saadaan ulos 15 miljoonaa kiloa. Sitä ei vielä tiedä missä kohtaa sen aika on.

Murkinamarkkinoiden myötä Loimaalle syntyy näillä näkymin kymmeniä uusia työpaikkoja.

