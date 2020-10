Tähdeksi ei tulla yhdessä yössä, tietää tubetohtori Ville Mäkipelto, jonka videoita on katsottu yli 20 miljoonaa kertaa: "Se on pitkäjänteistä työtä"

Pietarsaarelainen Ville Mäkipelto on tuore Suomen Tubettajat ry:n puheenjohtaja.

– Morjes, tässä Ville.

Tubetohtori Ville Mäkipellon faktavideot alkavat yleensä samalla tavalla, esittäytymisellä työpöytänsä äärestä.

Videoissaan hän käsittelee pieniä, mutta merkitysellisiä asioita ympäröivästä maailmasta. Esimerkiksi Google mapsin salattuja paikkoja, viikinkien historiaa, ihmisten supervoimia, havaintoja ufoista ja dna-testien salaisuuksia.

Elettiin vuotta 2015 kun Mäkipelto teki teologian väitöskirjaansa. Ajatus harhaili ulkomaisille tubekanaville. Sieltä löytyi idea. Faktapohjaista tubekanavaa ja tubettajaa ei Suomessa vielä ollut. Nyt on.

– Olen miettinyt, että voisin tehdä tätä juttua loppuelämäni. Faktoja löytyy maailmasta erittäin paljon, kertoo Mäkipelto.

Suomessa on satakunta tosi aktiivista tubettajaa, joiden tileillä on yli 100 000 seuraajaa. Jotta pääsee tuohon suurten joukkoon, pitää olla valmiiksi mietitty idea. Kanavan focus, lupaus ja tubettamisen säännöllisyys ovat nykypäivänä avain menestykseen.

– Tänä päivänä se aihe voi löytyä ihan läheltä, jalkapallosta tai vaikka pingiksestä, jos se lähestymiskulma on omaperäinen, eikä mistään kopioitu, kertoo Troot Networksin CEO Joona Haatainen.

Suuret markkinat ulkomailla

Yhä kapeamman aihealueen tubekanavat kasvattavat suosiotaan. Mutta mitä pienemmäksi yleisöt menevät sitä suuremmalta markkina-alueelta löytyvät seuraajat.

– Jos haluaa suuren määrän seuraajia ja kanavan tilaajia, tubekielen pitää olla englantia, mandariinikiinaa tai espanjaa. Esimerkiksi Saksasta löytyy it-insinööri Roman Hartung, joka tubettaa saksaksi sekä englanniksi tietoteknisistä aiheista. Aihe on Suomen mittakaavassa tosi kapea, mutta iso joukko seuraajia löytyy globaalisti, kertoo Haatainen.

Korona on laittanut Ville Mäkipellon miettimään tämän vuoden Tubeconin järjestämisen haasteita. Vielä ei ole varmuuttaa miten ja missä tubecon järjestetään. Tubecon/Skärmdump

Suomessa on muutamia tubettajia, jotka ovat saavuttaneet globaalia suosiota. Hydraulic pressin ja Duudsoneiden suosio perustuu tekemiseen, joka hyödyntää universaalia kuvakieltä. Tekeminen puhuu puolestaan. Molemmat kanavat toimivat kapealla aihealueella.

Suomesta puuttúu vielä kansainvälinen tubetähtipersoona joka tekisi videoita jollain vieraalla kielellä kapeasta aiheesta.

Tubetohtori on miettinyt jossain vaiheessa tubetusta englanniksi, mutta hylkäsi sen.

– Jos tubettaisin englanniksi, niin työmäärä olisi moninkertainen, lisäksi maailmalla on jo faktan tubettajia, niin olen ihan tyytyväinen Suomen kielialueella, kertoo Mäkipelto.

Algoritmi ohjaa videoiden näkyvyyttä

Ville Mäkipelto kokee olevansa ikuisen oppimisen tiellä kerätessään faktoja videoihinsa muiden iloksi.

– Joskus herään myös siihen ajatukseen, että kai sitä henkistä kasvua tulee, kun oivaltaa itsekin jotain, kertoo Mäkipelto.

Viiden vuoden tubetaival on tähän saakka ollut nousujohteinen. Faktapohjaisia videoita on katsottu yli kaksikymmentä miljoonaa kertaa, ja joka kuukausi tulee miljoona latausta lisää. Videoiden teko on ollut tarkkaan suunniteltua ja tähdännyt siihen, että katsoja saa ahaa-elämyksen. Se takaa katsojan paluun kanavalle ja sen mahdollisen tilaamisen.

– Youtuben algoritmi on sellainen, että se suosittelee suosittuja videoita uusille katsojille. Se puolestaan lisää katselujen määrää, kertoo Mäkipelto, jonka kanavalle on ladattu yli kolmesataa videota erilaisista faktoista.

Vastavalittu Suomen Tubettajat ry:n puheenjohtaja Ville Mäkipelto kehuu yhdistystään vuolaasti.

– Se on puolueeton ja ei kaupallinen toimija, joka yhdistää yhdistyksen 400 tekijää. Puheenjohtajana pääsen tuomaan esille alaa, kertomaan sen ansaintamahdollisuuksista, yhteisöllisyydestä, vertaistuesta ja verkostoitumisesta.

Ville Mäkipelto ei tiedä mikä hänestä tulee isona. On mukava mennä asioiden mukana ja oppia uusi juttuja. Juha Kemppainen / Yle

Kysymys tämä vuoden Tubeconista vetää puheenjohtajan mietteliääksi.

– Saa nähdä. Kai se jotenkin näissä poikkeusoloissa järjestetään, seurataan tilannetta.

Mainokset eivät elätä Suomessa

Tubettajien sisällöt tavoittavat viikoittain yli miljoona nuorta aikuista. Kysymyksessä on vakavasti otettava kilpailija myös televisiolle.

Tubettamisen ympärille on kehittynyt erilaisia tapoja ansaita. Mainonta videoiden välissä, fanituotteet, fanien suorat kuukausimaksut tubettajille.

Suomessa pelkät mainokset eivät elätä tubettajia, mutta ansioita voi täydentää erilaisilla keikoilla ja kaupallisilla yhteistyökuvioilla.

– Tulevaisuudessa korostuu passivinen tulovirta, koska mainosraha on tiukassa, kertoo Joona Haatainen.

Suomessakin voi ansaita. Hyvä esimerkki menestyneestä tubettajasta on Roni Back.

– Tubetähdeksi yhdessä yössä -tarinoita on vähän, tyyliin Sara Forsberg. Yleensä se menee niin, että pitää vaan jauhaa sitä materiaalia kanavalle ja sitten jossain vaiheessa breikkaaminen tapahtuu. Se on pitkäjänteistä työtä, toteaa Mäkipelto.