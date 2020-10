Näin päätös alueen olemisesta koronan kiihtymis- tai leviämisvaiheessa tehdään

Kynnys lasten harrastusten rajoituksiin on korkeammalla kuin aikuisten harrastuksissa.

Hallitus antoi jälleen eilen uusia koronasuosituksia. Ne vaihtelevat sen mukaan, missä vaiheessa tauti kullakin alueella on.

Hallitus tiukensi eilen koronaepidemian hillitsemiseen tähtääviä suosituksiaan.

Ohjeistus koski muun muassa yleisötilaisuuksia., Suositukset vaihtelivat alueittain sen mukaan, missä vaiheessa koronaepidemia on.

Esimerkiksi näin: jos tauti on kiihtymisvaiheessa, yleisötilaisuuksien osallistujamäärä olisi syytä rajata puoleen normaalista. Jos taas korona on edennyt leviämisvaiheeseen, yleisötapahtumat on syytä kokonaan perua.

Tästä voit lukea tarkemmin hallituksen eilisistä suosituksista.

Suomessa on tällä hetkellä kuusi sairaanhoitopiiriä, jotka ovat kiihtymisvaiheessa. Yksi sairaanhoitopiiri, Vaasa, on pahimmassa tilanteessa eli leviämisvaiheessa.

Tästä kartasta näet, missä vaiheessa oma asuinalueesi on epidemian osalta.

Tartuntojen määrä ratkaisee

Kolmiasteinen jako perustuu sosiaali- ja terveysministeriön 7. syyskuuta julkistamaan toimintasuunnitelmaan (siirryt toiseen palveluun).

Siinä perustaso määritellään niin, että epidemia vastaa Suomen tilannetta keskikesällä 2020: tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni.

Kiihtymisvaiheessa tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut: 7 viime vuorokauden aikana tartuntoja on 6-15 / 100 000 asukasta ja 14 vuorokauden aikana 10-25 / 100 000 asukasta.

Positiivisten näytteiden osuus on yli 1%.

Kiihtymisvaiheessa esiintyy ajoittain paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, mutta tartunnanlähteet ovat kuitenkin pääsääntöisesti jäljitettävissä ja sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia

Leviämisvaiheessa tartunnat leviävät väestössä alueellisesti tai laajemmin: 7 viime vuorokauden aikana tartuntoja on 12-25 / 100 000 asukasta ja 14 viime vuorokauden aikana 18-50 / 100 000 asukasta.

Tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10%. Positiivisten näytteiden osuus on yli 2%.

Leviämisvaiheessa alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä ja sairaalahoidon ja tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

Sairaanhoitopiiri määrittää

Hallituksen eilen antamat ohjeet ovat suosituksia. Tartuntatautilain (siirryt toiseen palveluun) nojalla toimintavalta on alueellisilla viranomaisilla. Hallitus kuvailikin suosituksia työkalupakiksi alueelliseen päätöksentekoon.

Alueilla keskeinen toimija on sairaanhoitopiiri. Sairaanhoitopiirit organisoivat viranomaistyötä ja seuraavat tilannetta yhdessä kuntien kanssa.

Ajantasainen tieto siitä, missä vaiheessa epidemia omalla alueella on, löytyy kunkin sairaanhoitopiirin sivuilta.

Tämän linkin kautta pääset sairaanhoitopiirien sivuille.

Sairaanhoitopiirejä puolestaan valvoo Aluehallintovirasto (Avi). Sen tehtävänä on huolehtia, että sairaanhoitopiirit torjuvat koronaepidemiaa tartuntatautilain mukaisesti.

Hallitus on uudistamassa pikavauhdilla tartuntatautilakia. Tavoitteena on lisätä viranomaisten toimintavaltuuksia tilanteessa, jossa epidemia on edennyt leviämisvaiheeseen.

Jos lakiuudistus hyväksytään, Aluehallintovirasto tai kunnat voisivat esimerkiksi sulkea vapaa-ajanvietto- ja harrastuspaikkoja.

Tällä hetkellä kunnat voivat sulkea vain omia toimintojaan, muun muassa liikuntapaikkoja. Näin on tehty muun muassa Vaasassa.

Monet koronaohjeet koskevat jokaista suomalaista. Turvavälit, käsienpesu tai maskin käyttö ovat suosituksia, sanktioita niiden tueksi ei ole määrätty.

