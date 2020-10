Hanna Viitala teki uraa mainos- ja media-alalla Lontoossa ja Helsingissä kunnes uupui – nyt hän haalii kirppareilta löytöjä ja luo niistä taidetta

Hanna Viitala asuu keskellä metsää kaukana kaikesta. Ennen kuin hän päätyi maaseudulle Porin Laviaan, ehti tapahtua paljon.

Vielä kymmenisen vuotta sitten Viitalan elämä oli Lontoossa ja Helsingissä. Menestystä tuli media- ja mainosalalla. Viitala työskenteli mainostoimistossa tuotantopäällikkönä ja TV5:n kotimaisten ohjelmien tuottajana.

Työtahti oli kiivas kunnes tuli stoppi: työ ei tuntunut mielekkäältä. Viitala uupui ja paloi loppuun.

Viitala huomasi niihin aikoihin lehdessä Kankaanpään opiston ilmoituksen vuoden kestävästä kadentaitokurssista. Hän päätti vaihtaa suuntaa ja tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää.

– Irtisanouduin vakityöstä, jätin kaiken ja lähdin kurssille.

Viitala sanoo olevansa luonteeltaan sekä herkkä että rönsyilevä ja se näkyy myös teoksissa. Jari Pussinen / Yle

Tuttavat ihmettelivät ratkaisua eivätkä innostuneet Viitalan elämänmuutoksesta. Hän jäi vaille kannustavia sanoja.

– Minuun suhtauduttiin kuin kaheliin, mutta paluuta entiseen Helsinkielämään ei enää ollut.

Viitala tapasi miehensä, sai kaksoset ja jäi asumaan maalle.

Sitten elämään tuli taide. Vähitellen hän alkoi tehdä myyttisiä hahmoja, joita hän kutsuu kollaasiveistoksiksi.

Viitalan teokset ovat täynnä bling-blingiä, kimallusta ja koristeita: höyheniä, pitsiä, tekokukkia, lasia, helmiä ja nauhoja.

– Olin aluksi todella epävarma, koska minulla ei ole varsinaista taidealan koulutusta. Meinasin monta kertaa heittää hanskat tiskiin, Viitala muistelee.

Nykyisin hän antaa jo kutsua itseään ITE-taiteilijaksi. He ovat itseoppineita taiteilijoita, joille taiteen tekeminen on elämäntapa. ITE tarkoittaa itse tehtyä elämää (siirryt toiseen palveluun).

Hämeenlinnan taidemuseossa islantilaisen Rósa Sigrún Jónsdóttirin suurikokoiset työt riippuvat korkealta katosta. Ne on neulottu langasta. Jari Pussinen / Yle

Ann-Mari Erichsenin teos on tehty tussilla paperille. Sen nimi on Minä olen minä. Mika Friman

Hanna Viitala on yksi Hämeenlinnan taidemuseon uusimman näyttelyn (siirryt toiseen palveluun)taiteilijoista. Näyttely nimeltä Kohtalona luovuus - ITE ja kumppanit avautuu ensi viikolla. Esillä on veistosten lisäksi valokuvia, maalauksia, tilataidetta ja tekstiilikäsitöitä.

ITE-taide on puupöllistä sahattuja Madonnahahmoja, joilla on nauloista tehdyt silmäripset. Se on kirkkain värein maalattuja kissatauluja, romumetallista väännettyjä leijonia ja betonista tehtyjä ihmishahmoja.

Teoksille on tunnusomaista leikkisyys, kekseliäisyys, rehevyys ja kädentaidot. Ne ovat tekijöidensä omassa arjen ympäristössä luomaa nykykansantaidetta.

ITE-taiteilijoille tyypillinen aihe ovat eläimet. Alpo Koivumäki käyttää teoksiinsa romurautaa ja muovisia rehusäkkejä. Veli Granö

ITE pitää sisällään myös ajatuksen erilaisuuden kunnioittamisesta. Kuvassa Tapani Kokon teos Kattaus kahdelle. Mika Friman

Sille tyypillinen kierrättäminen ja esineiden uusiokäyttö ovat tärkeitä myös Hanna Viitalalle. Hän koluaa kirpputoreja ja kierrätyskeskuksia.

– Materiaalini ovat nykyajan ylijäämää. Tykkään käyttää hyödyksi kaikkea, mitä vain voi.

Taiteesta tuli lopulta vain yksi Viitalan monista elämänmuutoksista.

Hän opiskelee parhaillaan lähihoitajaksi. Valmistuttuaan ensi keväänä Viitala aikoo työskennellä kehitysvammaisten kanssa ja hyödyntää siinä taideosaamistaan.

– Olen saanut sisäisen rauhan. Saan olla mitä olen, eikä minulla ole tarvetta enää todistaa muille yhtään mitään.

– Haluan vain tehdä sitä, mikä tuntuu hyvältä ja tuoda sitä kautta iloa ja valoa, hän sanoo.

Hanna Viitala iloitsee siitä, että ITE-taide on ollut paljon esillä tänä vuonna. Nyt yhä useampi tietää, mitä se on. Jari Pussinen / Yle

ITE-taiteen 20-vuotisjuhlaan liittyvä näyttely on tuotettu yhdessä K.H. Renlundin museon ja Oulun taidemuseon kanssa. Hämeenlinnan taidemuseossa se on esillä 23.10.2020-7.3.2021.

Lue myös: Veistotaito ja ripaus steampunkkia siivittivät Timo Teittisen mestariksi – katso kuvat karhunveiston mestaruuskilpailujen voittajateoksista

Vuoden ITE-taiteilija Paula Huhtanen halusi näyttää, että Kittilästäkin voi selvitä hengissä