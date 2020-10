WHO:n tutkimat lääkkeet eivät vähentäneet koronaan liittyviä kuolemia – myös lupaavana pidetyn remdesiviirin vaikutus jäi vähäiseksi

Remdesiviirin patentin omistaa Gilead Sciences -yhtiö. WHO:n Solidarity-tutkimuksen mukaan siitä saatava hyöty on vähäinen.

WHO:n tutkijaryhmä on tutkinut neljän eri lääkkeen vaikutusta koronapotilaiden toipumiseen. Tutkimuksessa todettiin, että lääkkeillä on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta koronaan liittyvien kuolemien ehkäisyssä tai sairaalahoidon kestossa.

Suomi on ollut mukana WHO:n Solidarity-tutkimuksessa, jossa on yritetty etsiä lääkehoitoa koronapotilaiden toipumisen helpottamiseksi.

Yksi tutkituista lääkkeistä on ebolalääkkeenä tunnettu viruslääke remdesiviiri, josta on odotettu lupaavia tuloksia. Sen tutkimista jatketaan Solidarity-tutkimuksessa edelleen, mutta tähän mennessä saatavat hyödyt ovat olleet pieniä, sanoo Solidarityn kansallinen päätutkija, professori Kari Tikkinen.

– Jos siitä on apua, se ei ole suuri.

Tikkisen mukaan lääkettä on tutkittu myös muissa tutkimuksissa, mutta WHO:n tutkimus on ollut suurin. Amerikkalaistutkimuksessa remdesiviirin käytöstä on Tikkisen mukaan saatu hieman parempia tuloksia.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan lääke saattaisi nopeuttaa parantumista muutamilla päivillä. Kun kaikkia tutkimuksia arvioidaan kokonaisuutena, on Tikkisen mukaan mahdollista, että remdesiviiri vähentäisi kuolleisuutta hieman.

– Se ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkittävää. Sillä on ehkä pientä vaikutusta, mutta noin sadan pitää saada tätä lääkettä, jotta yksi pelastuu. Jos tehoa on, se on siis aika vähäinen.

Tikkisen mukaan on epätodennäköistä, että hoidosta olisi nettohaittaa, mutta hyödytkin jäivät tutkimuksessa pieniksi.

– Hintaansa nähden teho vaikuttaa heikohkolta. Tällä ei koronaa tulla suuressa mittakaavassa ratkaisemaan.

Tikkisen mukaan on viitteitä siitä, että kuolemanriski on ensisijaisesti pienentynyt niillä remdesiiviä saaneilla potilailla, jotka ovat saaneet lääkettä taudin aikaisessa vaiheessa. Esimerkiksi Donald Trump sai remdesiivi-hoitoa muutama viikko sitten koronataudin alkuvaiheessa.

Kari Tikkinen on Solidarityn kansallinen päätutkija. Markku Pitkänen / Yle

Tutkimuksessa remdesiviiriä on testattu satunnaistetulla yli 5 000 potilaan ryhmällä. Suomessa tutkimukseen on osallistunut yli 30 potilasta, kertoo Tikkinen.

Tutkimuksessa on aiemmin tänä vuonna vuonna luovuttu malarialääke hydroksiklorokiinin käytöstä. Suomalaisprofessorin mukaan hydroksiklorokiini saattoi jopa lisätä kuolleisuutta

Lisäksi ryhmä tutki HIV-lääke lopinaviiria ja MS-taudissa käytettyä inteferonia. Näistäkään ei tutkimuksen mukaan ole apua koronaviruspotilaiden hoidossa.

Tutkimusryhmä tuomassa uutta hoitoa myös Suomeen

Solidarity-tutkimus jatkuu koko pandemian ajan, ja Tikkisen mukaan tutkimusryhmä on tuomassa Suomeenkin uutta hoitoa käyttöön lokakuussa. Tikkinen ei kuitenkaan avaa tulevaa hoitoa vielä sen enempää.

Tulossa on hänen mukaansa lääke, joka perustuu ihmisen oman immuniteettijärjestelmän voimistamiseen. Myös vasta-aine-cocktail on tulossa myöhemmin.

Solidarity-tutkimuksessa on mukana 30 maata ja yli 12 000 potilasta.

Pohjoismaat ovat osallistuneet kahden lääkkeen testaamiseen, hydroksiklorokiinin ja remdesivirin. Potilat satunnaistettiin saamaan standardihoitoa tai standardihoitoa ja lisäksi jotain kokeellista lääkettä, Tikkinen kertoo.

