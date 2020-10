Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiökokouksen tapahtumia syynätään nyt käräjäoikeudessa: kahdeksan syytteessä vakuutusyhtiörikoksesta

Hämeenlinnalaisen vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiökokouksesta alkunsa saaneen oikeusjutun käsittely käynnistyi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa aamupäivällä valmisteluistunnolla. Pääkäsittely järjestetään joulukuussa Hämeenlinnassa.

Aluesyyttäjä syyttää kahdeksaa henkilöä vakuutusyhtiörikoksesta. Heille vaaditaan sakkorangaistusta.

Poliisitutkinta asiasta alkoi Finanssivalvonnan poliisille tekemästä tutkintapyynnöstä.

Pohjantähti vaihtoi koko hallituksensa noin kolme vuotta sitten, 30.10.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa. Syyte perustuu tässä kokouksessa epäiltyyn äänioikeuden rajoittamista koskevan määräyksen kiertämiseen.

Valtakirjoilla vaikutusvaltaa

Haastehakemuksen mukaan useat henkilöt ovat keränneet vakuutuksenottajilta valtakirjoja yhtiökokousta varten, jotta joku muu kuin vakuutuksenottaja on voinut edustaa vakuutuksenottajan äänimäärää yhtiökokouksessa.

Näistä kerätyistä valtakirjoista ainakin osa on ollut avoimia eli niissä vakuutuksenottaja ei ole nimennyt valtuutettua. Tällaisiin avoimiin valtakirjoihin on selvittämättömäksi jääneiden henkilöiden toimesta merkitty valtuutetuksi joku kokoukseen osallistuva henkilö. Näitä valtakirjoja on haastehakemuksen mukaan jaettu ainakin nyt syytteessä oleville henkilöille.

Tarkoituksena on ollut se, että yhtiöjärjestyksessä määritelty äänioikeuden rajoittaminen ei konkretisoituisi. Äänileikkuri siis leikkaa sitä äänimäärää, jolla yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää.

Keskinäisen vakuutusyhtiö Pohjantähden osakkaat, jotka edustivat yli kymmenesosaa äänivallasta, vaativat ylimääräistä yhtiökokousta ja yhtiön hallituksen vaihtamista syksyllä 2017. Kokous oli myrskyisä ja vakuutusyhtiössä vaihtui syksyllä 2017 niin yhtiön toimitusjohtaja kuin yhtiön hallituskin.

Tutkinnassa monia mutkia

Poliisi ehti jo luopua tutkinnasta, mutta Finanssivalvonta teki tutkinnan lopettamisesta kantelun valtakunnansyyttäjänvirastolle. Valtakunnansyyttäjänvirasto määräsi, että poliisitutkinta piti avata uudestaan.

Uusi poliisin esitutkinta valmistui loppukesästä 2019 ja aluesyyttäjä päätyi nostamaan syytteet vakuutusyhtiörikoksesta.

Finanssivalvonta asetti myös oman asiamiehensä seuraamaan Pohjantähden toimintaa keväällä 2018. Finanssivalvonnan asiamiehen valvonta päättyi alkuvuodesta, ja sen mukaan Pohjantähden toiminta on hyvän hallintotavan mukaista.

