Tilastot paljastavat: Helsingin poliisi tarttuu yhä useammin OC-sumutteeseen – "Partio valitsee kussakin tilanteessa keinon, joka on lievin tehoava voimakeino"

Helsingin poliisi on käyttänyt OC-sumutetta tämän vuoden aikana useammin kuin yhtenäkään aiempana vuonna 2010-luvulla.

Helsingin poliisi on käyttänyt tämän vuoden aikana OC-sumutetta, kaasua tai heitettä 64 kertaa, ilmenee Poliisihallituksen tilastoista.

Helsingin poliisin valvonta- ja hälytystoimintaa johtavan ylikomisario Jere Roimun mukaan kyseessä on lähes yksinomaan OC-sumute, jota kansankielellä kutsutaan myös pippurisumutteeksi. Hän kommentoi asiaa Svenska Ylelle.

Vuonna 2019 sumutetta käytettiin 44 kertaa ja vuonna 2018 yhteensä 60 kertaa, mikä on korkein luku 2010-luvulla.

– Jos katsomme tilastoja, havaitsemme, että OC-sumutetta käytetään enemmän, mutta samoista tilastoista voidaan nähdä, että etälamauttimien käyttö on puolittunut, Roimu sanoo.

Etälamautinta käytettiin sata kertaa vuosina 2018 ja 2019. Tänä vuonna etälamautinta on tähän mennessä käytetty 52 kertaa.

OC-sumute, kansankielellä pippurisumute, sisältää kapsaisiinia, jota on myös chilipaprikoissa. Lyhenne OC tulee sanoista Oleoresin Capsicumista.

Poliisin voimakeinojen arviointi Elokapina-mielenilmauksessa on kesken

Helsingin poliisi käytti pippurisumutetta Elokapinan ilmastoaktivisteihin lokakuussa. Roimu oli itse lomalla mielenilmauksen aikaan, eikä halua kommentoida yksittäistä virkatehtävää.

Yleisellä tasolla Roimu sanoo, että poliisin vastustamisessa on tapahtunut selkeä muutos. Roimun mukaan tehtävien määrä on kasvanut ja niiden luonne on muuttunut.

– Virkamiehen vastustaminen ja erityisesti väkivaltainen vastustaminen ovat lisääntyneet, joten poliisi joutuu käyttämään voimakeinoja vastarinnan murtamiseksi, Roimu sanoo.

Roimun mukaan kynnys voimakeinojen käyttämiseen ei ole höllentynyt, vaan poliisi joutuu käyttämään harkintaa jokaisessa tilanteessa erikseen.

– Poliisi käyttää jokaisessa tilanteessa kokonaisharkintaa. Valtaosa tehtävistä hoidetaan puhumalla, vastustustilanteissa ensisijainen voimakeino on fyysinen, mutta tilannekohtaisesti joudutaan harkitsemaan lievin voimakeino eri vaihtoehdoista. Partio itse valitsee kussakin tilanteessa keinon, joka on lievin tehoava voimakeino, Roimu sanoo.

Poliisilla on käytössään sumutteiden lisäksi myös muun muassa pamppu, kahlitseminen käsiraudoilla, etälamautin ja viimeisimpänä ampuma-ase.

Helsingin poliisi on lausunnossaan Poliisihallitukselle perustellut sumutteen käyttöä sillä, että mielenosoittajat pysäyttivät liikenteen ja poliisi joutui siksi poistamaan mielenosoittajia tieltä.

Elokapinan mielenosoituksessa mukana olleista 14 on tehnyt rikosilmoituksen poliisin toiminnasta.

Keskiviikkona valtakunnansyyttäjä ilmoitti aloittavansa tutkinnan poliisin voimankäytöstä Elokapina-mielenilmaisussa. Epäiltynä rikosnimikkeenä on tällä hetkellä virkavelvollisuuden rikkominen.

Sen sijaan oikeusasiamies ei ainakaan vielä tutki poliisin toimia Elokapina-mielenosoituksessa. Asiasta on kesken rikosprosessi, joten oikeusasiamies ei ainakaan vielä tutki kanteluja.

