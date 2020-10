Harvinaiset mehiläissyöjät hurmaavat Vaasassa – lintujen kunto ja ravinto ratkaisevat, jaksavatko ne pitkän muuttomatkan

Linnut on viihtyneet nyt monta päivää tv:stä tutun Strömsön pihapiirissä.

Strömsön tuttu talo houkuttelee tv-sarjan ystäviä pihapiiriinsä, mutta nyt lokakuun puolivälissä myös lintubongareita. Monien tavoitteena on nähdä useampana päivänä alueella viihtyneet harvinaiset mehiläissyöjät, jotka hurmaavat värikkäillä höyhenpeitteillään.

Mehiläissyöjä on kottaraista suurempi lintu, joka pesii Etelä- ja Itä-Euroopassa. Lintuja havaitaan Suomessa vuosittain muutamia yksilöitä, mutta yleensä toukokuun lopulla ja kesäkuussa. Toukokuussa Suomessa onnistuttiin rengastamaan mehiläissyöjä ensimmäistä kertaa.

Birdlife Suomen tiedottaja Jan Södersvedin mukaan Vaasassa havaitut linnut ovat Suomessa myöhäisimpiä viihtyneitä yksilöitä kautta aikojen. Harvinaista on myös lintujen määrä.

– Yleensä Suomessa nähdään yksittäisiä mehiläissyöjiä, mutta etelässä se on parvilintu. Suomessakin nähdään satunnaisesti parvia, suurimmissa parvissa on ollut keväällä yli kymmenenkin mehiläissyöjää, mutta syksy on poikkeuksellinen ajankohta, Södersved kertoo.

Parikymmentä lintubongaria

Moni on jakanut linnuista kuvia sosiaaliseen mediaan. Yksi linnut itse taltioinut on lintuharrastaja Göran Puutio.

– Kolme päivää sitten yritin ensimmäisen kerran nähdä linnut, mutta aamulla satoi vettä. Illalla ne olivat nähtävissä ja sainkin muutaman kuvan, mutta oli jo aika hämärää. Eilen torstaina sain kuitenkin omasta mielestäni muutaman kohtuullisen kuvan, Puutio kertoo.

Kuvat ovatkin herättäneet ihailua Vaasan saaristo-nimisessä facebook-ryhmässä.

Yksin ei lintuja tarvinut tarkkailla, sillä linnut ovat houkutelleet paikalle ihmisiä muun muassa Satakunnasta asti. Torstaina paikalla oli parikymmentä kuvaajaa.

Puutio, kuten muutkin paikalla olleet lintuharrastajat, ovat huomanneet, että linnut noudattavat säännöllistä rytmiä: aamuisin kahdeksan jälkeen auringon noustessa linnut istuvat alueen puissa, kunnes lähtevät hankkimaan ravintoa. Paikalle ne palaavat alkuillasta neljän ja kuuden välillä.

Puution mukaan perjantai-iltapäiväkin tarjosi kuvaajille nähtävää. Paikalla nähtiin muun muassa pähkinähakki.

Göran Puutio on ehtinyt nähdä linnut viikon sisään jo parikin kertaa. Sebu Björklund / Yle

Riittääkö ravintoa?

Mehiläissyöjien syysmuutto tapahtuu Luontoportti- (siirryt toiseen palveluun)sivuston mukaan yleensä elokuussa. Nämä lentäviä hyönteisiä pyydystävät linnut ovat siis pahasti myöhässä aikataulusta.

– Nimensä mukaisesti mehiläissyöjät syövät mehiläisiä ja muita pistiäisiä. Niitä on nyt aika niukasti liikkeellä, Södersved kertoo.

– Jostakin olen lukenut, että 250 pistiäistä pitäisi saada päivässä, Puutio toteaa.

Säännöllisten yöpakkasten jälkeen lintujen ruoka loppuu. Södersved uskoo, että pitkään kestäneet lämpöiset virtaukset ovat tuoneet linnut Suomeen, mutta muuttaa niiden pitäisi selvitäkseen.

– On vaikea sanoa, missä kunnossa linnut oikein ovat, ja ovatko saaneet tarpeeksi ravintoa. Toivotaan, että ne alkavat hiljalleen siirtyä etelään päin. Jos ne ovat huonossa kunnossa, niin sitten voi olla vaikea lähteä muuttomatkalle, Södersved toteaa.

Hänen arvionsa mukaan linnuista ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan.

– Linnut harhailevat eri suuntiin, mutta löytävät yleensä kotiseuduilleen, Södersved sanoo.

Göran Puution käsityksen mukaan linnut ovat hyväkuntoisia.

– Kun ruokaa riittää, niin pärjäävät. Ilmeisesti miellyttävä paikka niiden mielestä tämä Strömsö, Puutio naurahtaa.

