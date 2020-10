Uskonnolliset yhdyskunnat halutaan tartuntatautilain piiriin – kokoontumisrajoitukset eivät ole koskeneet esimerkiksi jumalanpalveluksia

Tartuntatautilakia halutaan voida soveltaa myös uskonnon harjoittamiseen. Tällä hetkellä uskonnolliset yhdyskunnat saavat itse päättää mahdollisista kokoontumisrajoituksistaan, sillä viime kädessä perustuslaki takaa uskonnonvapauden.

Lue myös: Koronatilanne toi esiin erikoisuuden: kokoontumista jumalanpalvelukseen ei voida rajoittaa edes epidemian takia – selvitimme syyn

Sosiaali- ja terveysministeriö oli jo lähettänyt lausunnolle (siirryt toiseen palveluun) ehdotuksen tartuntatautilain muuttamisesta. Tavoitteena on muuttaa tartuntatautilakia niin, että torjuntatoimia voitaisiin ottaa laajemmin käyttöön ilman poikkeusoloja.

Sääntely ei kuitenkaan olisi ulottunut muun muassa uskonnollisten yhdyskuntien uskonnonharjoitukseen. Nyt tilanne voi muuttua.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoo sähköpostitse, että aikoo kutsua uskonnollisten yhdyskuntien edustajat keskustelemaan lain uudistamisesta ja mahdollisesta soveltamisesta uskonnon harjoittamiseen.

– Suuri osa uskonnollisista yhdyskunnista toimii jo tällä hetkellä esimerkillisellä tavalla, sähköpostissa todetaan.

Tällä hetkellä aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaista toimintaa. Asia on noussut esiin erityisesti Jyväskylässä hengellisestä tilaisuudesta lähteneen korona-altistusryppään takia. Jopa 700 on karanteenissa.

Viime kädessä rajoituskysymyksessä on kyse uskonnonvapaudesta. Tartuntatautilain soveltaminen on kytköksissä kokoontumislakiin (siirryt toiseen palveluun)(Finlex). Kokoontumislakia ei sovelleta julkisiin uskonnonharjoitustilaisuuksiin, jotka on järjestetty uskonnollisten yhdyskuntien omissa tiloissa tai niitä vastaavissa tiloissa. Asia perustuu vapauteen harjoittaa uskontoa.

– Uskonnonvapaus on yhteiskuntamme keskeisiä periaatteita. Haluan käydä vuoropuhelua, miten turvaamme turvallisen ja terveellisen toiminnan myös uskonnon harjoittamisessa, Saarikko toteaa.

Tartuntatautilain ulottamisesta uskonnollisiin yhdyskuntiin kertoi ensin Talouselämä (siirryt toiseen palveluun).