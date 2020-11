Suositut livelähetykset luonnosta saivat joukkoonsa uuden tulokkaan: Majavalive taltioi lättähäntien puuhastelua neljällä kameralla

Yle Luonto ja Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema ovat yhdistäneet voimansa Majavalivessä. Se tarjoaa neljän kameran välityksellä suoraa lähetystä kanadanmajavien kotilammelta Lammin Evolta.

Voit katsoa Majavaliveä jutun pääkuvan videosta tai Yle Areenasta. Tästä Yle Luonnon artikkelista voit lukea vinkkejä Majavaliven katsomiseen.

– Me haluamme tarjota ihmisille kanavan, jossa he pääsevät tutustumaan näihin upeisiin eläimiin ja paikkoihin, joita täällä on. Majavalivessä voimme antaa ihmisille etäluontoelämyksiä. Samalla me voimme kertoa enemmän näistä majavista myös verkkosivuilla ja radiossa, kertoo Yle luonnon tuottaja Tapio Kantele.

Yle Luonto on koostanut linkkilistan luonnon livekameroista. Suorat lähetykset luonnosta ovat varsin suosittuja.

– Siinä on joku tenho, kun asiat tapahtuvat hitaasti. Se voi olla vastapainoa ihmisten kiireiselle elämänmenolle. Silloin pienetkin asiat voivat olla tosi ilahduttavia. Jollekin päivän kohokohta voi olla se, kun majava ilmesyy näkyville, Tapio Kantele ajattelee.

Majavaliven rakentaminen ei ollut aivan yksinkertainen operaatio, sillä syrjäisessä paikkassa ei ole verkkosähköä. Neljää kameraa varten tarvitaan akut, joita aurinkokenno lataa. Silti akut joudutaan vaihtamaan muutaman päivän välein. Johtoja tarvitaan satoja metrejä.

.

Majavaliven toteutus vaatii paljon tekniikkaa. Tässä pystytetään lähetysantennia. Timo Leponiemi / Yle

Parhaimmista majavaliven hetkistä on tarkoitus tehdä aika ajoin koosteita. Hyvien pätkien löytämisessä tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää tekoälyä, sillä kymmenien tuntien kuva-aineiston läpikäyminen on työlästä.

– Katsojalle varmasti kaikkein paras tilanne on se, kun näkee majavia suorassa livelähetyksessä, Kantele sanoo.

Tutkijat odottavat uutta tietoa majavista

Yle Luonto tarjoaa majavaliveen tekniikan ja Lammin biologinen asema tietonsa majavista ja niiden elinpaikosta. Majavalive ei olisi mahdollista aseman omin voimin, sanoo tutkimuskoordinaattori John Loehr.

– Tällä tekniikalla me saamme tehoseurannan, jolla pystymme seuraamaan majavien käyttäytymistä.

Lammin biologisen aseman tutkimuskoordinaattori John Loehr uskoo, että majavalive tuo lisää tietoa kanadanmajavien käyttäytymisestä. Timo Leponiemi / Yle

Majavien olemassaolon huomaa nopeasti, kun kulkee Evolla. Vesi saattaa virrata metsäautotien yli, kun majavat ovat rakentaneet patojaan. Majava onkin alueen avainlaji, kuvailee John Loehr.

– Toivomme saavamme syksyn aikana tietoa, mihin majavat käyttävät aikaansa. Jos tämä pilotti onnistuu, voisimme kokeilla samaa toisissakin paikoissa. Pienellä lammella voi olla erikoisia yksilöitä, jotka muualla käyttäytyvät eri tavalla.

Lammin Evolla elää muutamia kymmeniä kanadanmajavia. Kun majavia siirrettiin Kanadasta Suomeen 1930-luvun lopulla, ei sen tiedetty olevan eri laji kuin täällä asunut ja lähes sukupuuttoon metsästetty euroopanmajava. Vasta 1970-luvulla paljastui, että niillä on eri kromosomiluku, eivätkä ne lisäänny keskenään.

Majavat muokkaavat melkoisesti ympäristöään ja luovat elinmahdollisuuksia monille muille lajeille. Timo Leponiemi / Yle

Evolla kanadanmajavat ovat nykyisin merkittävä osa luontoa. Ne muuttavat ympäristöä niin, että se vaikuttaa myös muihin lajeihin. Samalla kun ne kaatavat puita ja rakentavat patoja, majavat muokkaavat ympäristöä monille muille lajeille sopivammaksi, sanoo tietokirjailija Pepe Forsberg.

– Kun majava nostaa vettä, tulee lahopuuta, mihin tulee hyönteisiä ja niiden perässä tikkoja. Siellä, missä on majavia, on myös hirviä ja saukkoja.

Mitä tarkoittaa, kun majava lätkii hännällään?

Evon alue on rauhallista ympäristöä majaville, joille on vähän uhkia. Satunnaisesti ilvekset ja sudet saattavat ihmisten lisäksi niitä ahdistella.

Majava on melkoinen insinööri, joka varsinkin syksyisin hakee ruokaa pesäänsä. Kesällä syntyneet jälkeläiset opettelevat majavan elämää ja viettävät tulevan talven vanhempiensa kanssa hoitaen vielä seuraavan kesän poikasia.

– Se on sellainen lutuisa perheyhteisö, jota soisi ihmisellekin enemmän, kuvailee Pepe Forsberg.

Majavien kotilampi Lammin Evolla. Timo Leponiemi / Yle

Majavanpesässä on kahdesta kolmeen huonetta. Uros asuu yläkerrassa ja muu majavaperhe alakerrassa. Pesässä voi olla myös pieni uima-allas, jossa poikaset voivat turvallisesti opetella uimista. Pesän sisääntuloaukko on veden alla, jotta majavat ovat paremmassa turvassa.

Majavan hännänlätkimisen on tähän asti arveltu olevan majavan keino varoittaa vaarasta, mutta se saattaa olla monipuolisempi tapa viestiä.

– Eri ikäiset majavat tekevät eri asioita hännän lätkäytyksen jälkeen. Myös tätä me seuraamme tämän livekameralähetyksen välityksellä, toteaa Pepe Forsberg.