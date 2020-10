Hallitus aikoo vahvistaa koulujen oppilashuoltoa – opetusministeri Li Anderssonin mukaan koulukuraattoreille ja koulupsykologeille tulee sitova mitoitus

Koronaepidemia on todennäköisesti lisännyt koulupudokkaiden määrää.Opetusministeri Li Andersson sanoo, että selvitysten perusteella Suomessa on vuositasolla noin 4 000 oppilasta, joilla on jatkuvia, pitkittyneitä poissaoloja.

– Korona ja kevään pitkä etäopetusjakso on varmasti osunut pahiten juuri tähän ryhmään, ja se on valitettavasti voinut myös suurentaa tätä joukkoa. Kannan voimakasta huolta koulupudokkaiden joukosta, kertoo Andersson.

Ongelmaan puuttumiseksi hallitus on käynnistämässä uutta koko maan kattavaa sitouttavaa kouluyhteisötyötä, johon on tulossa myös rahaa.

– Kouluyhteisötyöhön käytetään ensi vuonna 8 miljoonaa euroa ja tavoitteenamme on vakiinnuttaa toimintatapa lainsäädäntöön.

Kouluihin tulee lisää sellaista henkilökuntaa, kuten sosiaalityöntekijöitä tai muita sosiaalialan ammattilaisia, joilla ei ole opetusvelvollisuutta.

– He voivat toimia joustavasti kouluissa apua tarvitsevien oppilaiden yksilöllisenä tukena. Nämä ammattilaiset voivat varmistaa, että koulupudokkaita pystytään tavoittamaan, kodin ja koulun välistä yhteistyötä kyetään vahvistamaan ja vaikeidenkin tilanteiden ratkaisemiseen löydetään aikaa ja voimavaroja.

Hallitus haluaa sitovan koulukuraattori- ja koulupsykologimitoituksen toiselle asteelle ja peruskouluihin

Syksyn aikana kouluista on eri puolilta maata esimerkiksi Vantaalta, Sipoosta ja Joensuusta kuulunut ikäviä uutisia kouluun liittyvästä väkivallasta.

Opetusministeri Anderssonin mukaan kiusaamistapaukset ja kouluissa tapahtuvat väkivallanteot osoittavat aina, että yhteiskunta on epäonnistuneet lasten oikeuksien turvaamisessa.

– Keskeisenä pahoinvointia ja kiusaamista ehkäisevänä toimena olemme luomassa sitovan koulukuraattori- ja koulupsykologimitoituksen toiselle asteelle ja peruskouluihin.

Tämän lisäksi hallitus aikoo julkaista tammikuussa joukon kiusaamisen vastaisia lisätoimia, jotka toteutetaan vielä tämän hallituskauden aikana. Työ alkaa jo varhaiskasvatuksesta, johon hallitus osoitti budjettiriihessä 15 miljoonaa euroa.

Tarkoitus on vahvistaa lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

