Kasvomaskisuositus laajeni yläkouluihin Pohjanmaalla – koronaryhmä uskoo rajoitusten vähitellen purevan

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskien käyttöä nyt kaikissa kouluissa yläkouluista lähtien. Aiemmin suositus on koskenut mm. korkeakouluja, keskiasteen oppilaitoksia ja lukiota. Nyt suositus laajeni siis yläkouluihiin.

Kasvomaskia on suositeltavaa käyttää aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, myös siis oppilaitoksissa. Lisäksi etätyösuositus on voimassa toistaiseksi.

Koronakoordinaatioryhmä kokousti perjantaina aamulla ja totesi, että ei ole syytä tehdä tiukempia rajoituksia kuin mitä jo on. Eilisiin hallituksen suosituksiin ei siis varsinaisesti reagoida. Ryhmän mielestä nykyrajoitukset riittävät muuten ja ihmiset myös noudattavat hyvin suosituksia.

Ryhmä totesi Vaasan sairaanhoitopiirin olevan edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, mutta tilanteen kääntyneen hieman rauhallisemmaksi ja rajoitusten alkavan purra.

– Ennen kaikkea ollaan tyytyväisiä siihen, miten ihmiset ovat ottaneet maskit käyttöön ja ryhtyneet vaikuttamaan epidemian torjuntaan. Nyt tämä alkaa näyttää siltä, että on tapausmäärät lähteneet hienoiseen laskuun, uskaltaa Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta sanoa.

Matkaa on vielä

Vielä ei kuitenkaan ole aika huokaista helpotuksesta. Rajoituksia ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa. Siihen, että Vaasassa esimerkiksi päästäisiin leviämisvaiheesta parempaan vaiheeseen, voi kestää vielä toista viikkoa.

– Kyllä vielä on aika paljon matkaa. Työ ei ole vielä ohi, mutta voin vilpittömästi sanoa, että hyvällä suunnalla ollaan, sanoo Kaukoranta.

Koordinaatioryhmä lupaa ensi viikolla tarkentaa urheiluseurojen kysymystä ryhmäkokojen rajoituksista.

– Seurat ovat halunneet tietää, että jos on esimerkiksi iso halli, miten monta alle kymmenen hengen ryhmää siellä voi toimia, kertoo Kaukoranta.

Pohjanmaalla on voimassa alle 10 hengen kokoontumisrajoitus, tapahtumia on keskeytetty, teatterit ovat tauolla, kouluja etäopetuksessa ja esimerkiksi Vaasa on sulkenut useita liikuntapaikkoja. Maakunnassa on myös suositeltu, että harrastusryhmät olisivat alle 10 hengen kokoisia.

Rajoituksista voivat päättää aluehallintovirasto ja kunnat itse. Suosituksia puolestaan antavat muun muassa koronakoordinaatioryhmä ja maan hallitus.