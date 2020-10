Poliisi määräsi karkotuksen Pieksämäellä pihoilla liikkuneille susille – tappoivat aiemmin metsästyskoiran

Poliisi on määrännyt Pieksämäen Mataramäen alueella pihoissa liikkuneet sudet karkotettaviksi. Karkottajina toimivat riistanhoitoyhdistyksen suurriistan virka-apuhenkilöt

Alueella on runsaasti asutusta, ja susista on useita havaintoja. Ne muun muassa tappoivat kuukausi sitten metsästyskoiran, ja eilen kanoja. Poliisin mukaan kanojen omistaja on pyrkinyt karkottamaan susia ampumalla ilmaan, mutta sudet ovat silti jääneet asutuksen lähelle.

Poliisin mukaan susien käyttäytymisen ja vahinkojen perusteella kyse on mahdollista vaaraa aiheuttavista eläimistä. Normaalisti sudet välttelevät ihmisiä, mutta jos niiden ihmisarkuus menee, ne voivat olla vaaraksi.

Poliisi katsoo, että susien jatkuva liikkuminen alueella aiheuttaa vaaraa koti- ja tuotantoeläimille ja heikentää ihmisten turvallisuutta.

Karkottamisella haetaan myös lisää tietoa susien käyttäytymisestä sekä perusteita sille, kuinka viranomaisten olisi susitilanteissa hyvä toimia.

