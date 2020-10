Kesä- vai talvirengaskeli? Tästä lähtien autoilija saa päättää – vältä kuitenkin nämä sudenkuopat, sillä valta tuo myös entistä suuremman vastuun

Kesäkuussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki on tuonut mukanaan muutoksia talvirenkaiden käyttöön.

Talvirenkaita tulee nyt käyttää marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana – jos keli sitä edellyttää. Toisin sanottuna autoilijan vastuu korostuu, sillä teoriassa kesärenkailla voi nyt ajaa ympäri vuoden, olosuhteiden salliessa.

Virhearviointeja voi kuitenkin aina tapahtua. Kysymys herää, kuka korvaa vahingot, jos liukas tie yllättää talviaikaan kesärenkailla ajavan autoilijan ja jotakin sattuu.

Täysin yksiselitteistä vastausta tähän ei ole. Autoilijalla on oltava lakisääteinen liikennevakuutus, mutta sen lisäksi hänellä voi olla myös vapaaehtoinen vakuutus eli niin kutsuttu kasko.

Pakollisen liikennevakuutuksen korvauksiin rengasvalinnalla ei ole juurikaan merkitystä, kertoo Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu.

– Syytön ulkopuolinen saa aina korvaukset riippumatta renkaista. Myös kuljettajan oman henkilövahinkoturvan osalta kynnys korvausten alentamiseen on todella korkea. Yksinomaan se, että hänellä on ollut epätarkoituksenmukaiset renkaat alla, ei välttämättä vaikuta siihen.

Kaskovakuutusten suhteen tilanne voi kuitenkin olla toinen.

Jäinen sivutie voi yllättää autoilijan, vaikka päätiellä olisi sulaa. Kuvituskuva. Derrick Frilund / Yle

"Huolettomin ratkaisu on pitää talvirenkaat alla"

Kesärenkaat alla joulukuussa, auto vaurioituneena ojassa. Autoilija luuli arvioineensa olosuhteet oikein, mutta talvikeli yllätti.

Kuka maksaa?

Yle kysyi asiaa vakuutuksia myyvistä If:stä, Lähi-Tapiolasta ja Pohjolasta. Kaikkien vastaus oli hyvin samanlainen: jos todetaan, että väärä rengasvalinta on ollut syy-yhteydessä sattuneeseen vahinkoon, se voi johtaa korvauksen vähentämiseen tai jopa sen eväämiseen.

– Päätökset tehdään kuitenkin aina tapauskohtaisesti, sanoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisen johtaja Kristian Hiljander.

Esimerkkinä tapauksesta, jossa korvausta vähennettäisiin tai evättäisiin, olisi esimerkiksi autoilijan törkeä huolimattomuus, kertoo Lähi-Tapiolan pääkaupunkiseudun korvausjohtaja Marko Tolonen.

– Jos henkilö ajaa liukkaalla talvikelillä huonokuntoisilla kesärenkailla, on perusteltua kysyä, onko hän toiminut täysin vastuuttomasti.

Vakuutusyhtiöt suosittelevatkin, että talvirenkaat otetaan käyttöön aina, jos valinta vähänkin mietityttää. Vaikka tieliikennelaki on muuttunut, Suomen talvi ja liikenneolosuhteet eivät ole, muistuttaa If:n ajoneuvovakuutuksista vastaava johtaja Eero Färkkilä.

– Huolettomin ja vaivattomin ratkaisu on pitää asianmukaiset nasta- ja kitkarenkaat alla niin sanotun tavanomaisen talvisesongin aikana. Siten ei tarvitse päivittäin tai viikoittain miettiä, millä renkailla lähteä liikkeelle.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen kertoo, mitä uusi laki tuo tullessaan.

Lapissa rengaskauppa on jo vauhdissa

Kelit ovat muuttumassa talvisiksi ympäri Suomea.

Ajokelit ovat Lapissa lähipäivinä huonoja lumentulosta johtuen. Myös maan etelä- ja keskiosien autoilijoita varoitetaan kuuraliukkaudesta ja mustasta jäästä.

Lounais-Lapissa Keminmaalla renkaita vaihdetaankin jo ahkerasti. Renkaanvaihtajat tuumivat, että siellä talvirenkaat onkin syytä ottaa käyttöön tavalliseen tapaan.

– Ilmat vaihtelevat täällä merenperässä niin epäsäännöllisesti, ettei koskaan tiedä milloin on huono keli. Lumentulo ei ole kalenterista vaan ilmoista kiinni, sanoo Markku Ylimaunu, joka vaihtoi autoonsa talvirenkaat lauantaina.

Hänestä lakiuudistuksessa ei kuitenkaan ole moittimista.

– Tässä annetaan enemmän vastuuta autoilijalle, mikä ei ole huono asia missään nimessä.

Keminmaan Pörhön Renkaiden palvelupäällikkö Henri Aapajärvi kertoo, että tähän mennessä asiakkaat ovat vielä kulkeneet pääasiassa vanhan lain mukaan.

– Soittoja tulee koko ajan, teemme pitkää päivää ja vaihdamme niin paljon renkaita kuin ehdimme.

Aapajärven mukaan talvirenkaita tarvitaan Lapissa lokakuusta vappuun.

– Täällä asuvat tiedostavat, ettei täällä talvella kesärenkailla ajeta vaikka laki sen sallisikin. Sellaista määrää suolaa ei teille laiteta, että se kesän tekisi.

Lapissa renkaita vaihdetaan jo. Kuvassa Keminmaan Pörhön Renkaat. Kyösti Vaara / Yle

Valta valita tuo vastuuta

Uudistusta voi tarkastella useista näkövinkkeleistä. Komisario Tuomo Katajisto Lounais-Suomen poliisista näkee siinä niin hyviä kuin hieman haastavampiakin puolia.

– Talvirenkaiden käyttöaika luultavasti pitenee, koska velvoite on olemassa lähtökohtaisesti marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Se on hyvä asia.

Hän on sitä mieltä, että kuskin oman harkintavallan lisäämisessä on etunsa. Jos kesäiset kelit vallitsevat talvikuukausina, talvirenkaita ei ole pakko käyttää.

– Toisaalta harkintavalta voi tuoda epäselvyyttä.

Viime kädessä liikenteenvalvoja arvioi, onko kuskilla alla olosuhteisiin sopivat renkaat.

– Hallituksen esityksessä, jonka mukana laki tuli voimaan, sanotaan että ei riitä että päätie on sula, vaan lisäksi alueen muun tiestön pitää olla sellaisessa kunnossa että siellä voi ajaa kesärenkailla. Itse näkisin, että kuivan alueen pitäisi olla halkaisijaltaan muutamia kymmeniä kilometrejä.

Komisario Tuomo Katajisto arvelee, että valtaosa autoilijoista käyttää talvirenkaita koko talvikauden kelistä riippumatta. Jere Sanaksenaho / Yle

Poliisin selitys siitä, että autoilija tulee kesäkelin alueelta, ei pure.

– Arvioimme sen alueen keliä, jossa sillä hetkellä olemme. Huono selitys on myös se, ettei renkaita olisi ehtinyt vaihtaa alle, vaikka talviolosuhteet olisivat vallinneet jo jonkin aikaa, komisario Katajisto toteaa.

Vaikka laki on muuttunut, hän uskoo ettei suuria tulkintaeroja poliisien välillä tule syntymään.

– Uskon, että linja pysyy yhdenmukaisena. Jos autoilijan tilanteessa on jotakin epäselvää tai hänellä on hyvä selitys toiminnalleen, se on huomautuksen paikka. Selvissä tapauksissa annetaan sakko.

Katajisto olettaa, että valtaosa suomalaisista toimii tavalla, johon ovat jo tottuneet.

– He vaihtavat talvirenkaat yhden kerran alle ja ajelevat niillä tyytyväisinä, kunnes vaihtavat ne pois maalis-huhtikuun vaihteen tietämillä.

Aiotko sinä vaihtaa ajoneuvoosi talvirenkaat alle koko talvikaudeksi, vai käyttää kesärenkaita kelin salliessa? Mitä ajatuksia uudistus herättää? Keskustele aiheesta 19.10. kello 23 saakka.

