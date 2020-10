"Se olisi aikamoinen isku meille", sanoo salibandyvalmentaja pelikiellosta – hän ja moni muu odottaa jännittyneenä päätöstä harrastuksensa kohtalosta

Kuorolaulu, salibandy, jääkiekko ja koripallo ovat esimerkkejä harrastuksista, joissa koronan leviämisriski voi olla korkea. Hallitus suositteli torstaina, että tällaiset korkean leviämisriskin harrastukset keskeytettäisiin aikuisten ryhmissä koronan kiihtymisvaiheessa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu ensi viikolla pohtimaan, onko harrastuksia syytä rajoittaa.

– Me emme ole vielä arvioineet, mitkä ovat ne lajit, joita nämä rajoitukset tulisivat koskemaan, koska meillä ei ole vielä tietoa siitä, mitkä lajit ovat vaarallisimpia koronan leviämisessä, sanoo apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö Vantaalta.

Rajoitukset koskisivat samalla tavoin Helsingin, Espoon ja Vantaan harrastusryhmiä.

– Jos me joudumme tekemään rajoituksia, me teemme ne yhdessä. Me joudumme miettimään sitä, että me emme voi kieltää joitakin lajeja, vaan meidän pitää asettaa laajempia sulkuja. Päätösten pitää olla perusteltuja, sanoo Aronkytö.

Mutta mitä ajattelevat riskilajien edustajat tilanteesta itse? Kysyimme tätä salibandyseuralta, kuorolta ja ryhmäliikuntaa järjestävältä kuntosaliyritykseltä.

Puoli miljoonaa säbääjää joutuisi etsimään uuden harrastuksen

Salibandyn pelaajat pelkäävät, että kaupungit voivat hetkenä minä hyvänsä kieltää pelaamisen.

– Salibandya ei voi mitenkään pelata turvavälit huomioon ottaen, lähikontaktia ei voi välttää, sanoo toiminnanjohtaja, valmentaja Marttin Herranen helsinkiläisestä Helsinki United -salibandyseurasta.

Herranen odotti harrastuskieltoa itse asiassa jo tällä viikolla. Hänen mukaansa Suomessa on puoli miljoonaa salibandyn pelaajaa ja kuntoharrastajaa, joten kielto vaikuttaisi monen ihmisen elämään.

– Kyllä se olisi aikamoinen isku meille, hän toteaa.

Jo nyt salibandyä pelataan tyhjille katsomoille: Yleisöä ei saa olla paikalla. Suomen salibandyliiton ohjeistuksen mukaan pelaajat käyttävät maskeja halleilla. Pelatessa ja pukuhuoneissa niitä ei tarvitse käyttää.

Tosin Herrasen mukaan pukuhuoneissa ei tällä hetkellä juurikaan edes olla.

– On ihan poikkeuksellista, että joukkueurheilussa ei vietetä aikaa joukkueen kanssa pukukopissa, hän naurahtaa.

Marttin Herranen odotti kovempia koronarajoituksia jo kuluvalle viikolle. Matti Myller / Yle

Toiminnanjohtaja valmentaa itse a-junioreita. Hän kertoo, että joukkue käy käytännössä vain pelaamassa salissa pelin, sillä jokainen tekee ulkona alkulämmittelyt. Ulkona käydään myös yhteiset peliin liittyvät asiat läpi.

Salibandya on kuitenkin vaikea pelata muualla kuin saleissa eikä sitä pysty harrastamaan millää korvaavalla tavalla. Ulkona voi tehdä fyysisiä harjoituksia, mutta se ei auta lajin harjoittelussa.

– Kaupungin halleissa voidaan milloin tahansa lopettaa harrastusvuorot, eikä meillä sen jälkeen olisi mitään paikkaa joukkueille, missä harjoitella. Samoin jos yksityinen sektori päätetään sulkea, niin harjoittelu on täysin mahdotonta.

– Jos kielto tulee, sitten täytyy kyllä keksiä joku muu harrastus, Herranen sanoo.

Jos salit menevät kiinni, myös taloudelliset tappiot seuroille olisivat Herrasen mukaan merkittävät – varsinkin jos salivuokrien maksuhelpotuksista yksityisten hallien kanssa ei päästä heti sopimukseen.

Ylioppilaskunnan Laulajat: “Etätreenit eivät vastaa puoliakaan livetreeneistä”

Ylipppilaskunnan Laulajat järjestää hätäkokouksen lähipäivien aikana ja pohtii lopettaako se toimintansa oma-alotteisesti ja siirtyy etäharjoituksiin.

Kuoro ei aio jäädä odottamaan mahdollista virallista harrastuskieltoa.

– Me noudatamme tietenkin kaikkia linjauksia, joita meille annetaan, mutta me pyrimme olemaan pari askelta omassa toiminnassamme edellä, sanoo viestintävastaava Jani Kaitosalmi Ylioppilaskunnan laulajista.

Kuusikymmenhenkinen kuoro harjoittelee nyt jo puolinaisena, turvavälejä noudattaen, maskit naamalla.

– Maskit naamalla laulaminen on tietenkin raskasta, Kaitosalmi kertoo.

Keväällä kuoro lopetti harjoitukset ja esiintymiset kuin veitsellä leikaten, joten kokemusta etätreeneistä on. Tietenkään laulaminen etänä ja yksin ei vastaa kuorolaulun yhdessä laulamisen huumaa ja ideaa.

– Kun kyse on tämmöisestä kuoroharrastuksesta, niin toiminnan lopettaminen tarkoittaisi sitä, että harjoittelemisen idea muuttuisi täysin. Etänä treenaaminen ei vastaa puoltakaan livetreenistä, sanoo Kaitosalmi.

Kuoro on jo peruuttanut monta perinteistä joulukonserttia koronan takia.

– Ei pienissä kirkoissa kannata esiintyä. Ei niihin voisi tulla kuin muutama kymmenen katsojaa. Ne ovat liian riskialttiita paikkoja.

Temppeliaukion, Johanneksen ja Kallion kirkkojen joulukonsertteja vielä harkitaan ja seurataan tilannetta.

Ylioppilaskunnan Laulajat esiintyivät Helsingin Ullanlinnanmäellä Kaivopuistossa viimeksi vappupäivänä 2019. Jussi Nukari / Lehtikuva

Ylioppilaskunnan laulajat aikovatkin panostaa tänä jouluna etäkonsertteihin. Marraskuussa on tarkoitus julkaista nauhoitettu pienellä ryhmällä laulettu etäkonsertti.

Ullanlinnan mäellä perinteisesti vapun aamun aloittava kuoro järjesti myös etävappukonsertin. Vaikka harrastajat elävät nyt epävarmoja aikoja, Ylioppilaskunnan kuorossa pyritään pitämään lippu korkealla.

– Meillä on niin paljon positiivisia tyyppejä kuorossa, joten emme ole masentuneita tilanteesta, sanoo Kaitosalmi.

Ryhmäjumpat ovat tärkeitä monille juuri sosiaalisuuden takia

Vaikka hallituksen suositukset eivät välttämättä koske jumppasalien ryhmäliikuntatunteja, saleilla valmistaudutaan jo mahdollisiin rajoituksiin.

– Ymmärrämme, että tällä hetkellä kaikkialla mihin ihmiset kokoontuvat yhteen, on riski korona-altistumiselle. Emme kuitenkaan koe, että meidän ryhmäliikuntatuntimme kuuluvat riskialttiiseen ryhmään, sillä me olemme keväästä asti pitäneet typistettyjä ryhmäkokoja, jotka on määritelty niin, että turvavälit säilyvät, kertoo kuntokeskus Fitness24Sevenin maajohtaja Anni Anttonen sähköpostitse.

– Ryhmäliikuntatunneillamme ei oteta lähikontaktia toisiin osallistujiin, hän jatkaa.

Saleilla ollaan kuitenkin valmistauduttu ryhmäliikuntakieltoon.

– Jos kielto tulee, niin totta kai me noudatamme sitä, Anttonen vastaa.

Monelle ryhmäliikunta on henkireikä. Kuvituskuva. Mikko Koski / Yle

Anttosen mukaan ryhmäliikuntakielto vaikuttaisi kielteisesti yrityksen toimintaan, koska moni asiakas liittyy jäseneksi nimenomaan ryhmäliikuntatuntien takia.

– Tosin meidän 55 salista 11 tarjoaa ryhmäliikuntaa, joten vaikutus on iso ryhmäliikuntasaleilla tai joillakin alueilla, mutta ei kovin suuri koko ketjun näkökulmasta, hän kirjoittaa.

Myös jäseniin harrastuskielto vaikuttaisi negatiivisesti. Anttosen mukan omasta terveydestä huolehtiminen on näinä aikoina erityisen tärkeää.

– Kuntosalitoiminta on omiaan parantamaan kansanterveyttä. Monelle ryhmäliikunta on henkireikä, joka parantaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Ryhmäliikunta on monelle tärkeää juuri sen sosiaalisuuden vuoksi.