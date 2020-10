Suomalainen kokkijoukkue kilpaili kuolleen keittiömestarin muistolle – Matti Jämsénin piti tuomaroida ruoka-alan arvostetuinta kisaa

Suomea Bocuse d'Or -kisassa edustava Mikko Kaukonen on työskennellyt muun muassa Michelin-ravintola Olossa. Hänet valittiin viime vuonna Vuoden kokiksi.

Suomea Bocuse d'Or -kisassa edustava Mikko Kaukonen on työskennellyt muun muassa Michelin-ravintola Olossa. Hänet valittiin viime vuonna Vuoden kokiksi. Jyri Pitkänen

TallinnaValkohattuiset, vakavailmeiset kokit pilkkovat ja punnitsevat raaka-aineita äärimmäisellä tarkkuudella. Kattiloista nousee höyryä, musiikki pauhaa, televisiokamerat kuvaavat.

Juontaja laskee sekunteja hetkeen, jolloin annokset kannetaan tuomaririvistön maistettavaksi.

Pääosa tämän vuoden kilpailusta käytiin maskit kasvoilla. Jyri Pitkänen

Vain yleisö puuttuu.

Maailman arvostetuimman Bocuse d’Or -kokkikilpailun Euroopan-karsintoja seurattiin tänä vuonna koronan vuoksi verkossa.

Sisälle Tallinnan Saku Suurhall -areenalle pääsivät vain kilpailutiimit sekä lehdistö. Heilläkään ei ollut asiaa paikalle ilman negatiivista koronatestiä. Ovella kaikkien kuume mitattiin, ja maskien käyttö oli pakollista.

Saku Suurhall -areena Tallinnassa oli koronan vuoksi hiljainen. Normaalitilanteessa kilpailua olisi seurannut paikan päällä tuhansia ihmisiä. Jyri Pitkänen

Hiljainen hetki Matti Jämsénille

Kilpailua varjosti suomalaisen huippukokin Matti Jämsénin kuolema, josta uutisoitiin vain hetki ennen kisan alkua. 41-vuotias Jämsén menehtyi keskiviikkona yllättäen sairauteen.

Jämsén oli Suomen Bocuse d’Or -organisaation presidentti ja Suomen joukkueen johtaja. Hän kuului myös kilpailun kansainväliseen tuomaristoon.

Sami Rekola (vas.) toimi Matti Jämsénin tilalla kilpailun Suomen tuomarina. Jyri Pitkänen

Kilpailussa pidettiin kaksi hiljaista hetkeä Jämsénille, toinen ensimmäisenä kilpailupäivänä torstaina ja toinen perjantaina ennen voittajien julkistusta.

– Ajatuksemme ovat Matti Jämsénin läheisten kanssa. Bocuse d’Or ei ole vain kilpailu, vaan olemme yhtä perhettä. Olemme menettäneet tärkeän perheenjäsenen, sanoi kilpailun gastronomiajohtaja Florent Suplisson.

Ranskalainen Florent Suplisson on Bocuse d’Orin gastronomiajohtaja. Jyri Pitkänen

Suomen joukkue omisti suorituksensa kollegan muistolle

Suomea edustivat kisassa keittiömestari Mikko Kaukonen, hänen assistenttinsa Anni Peräkylä sekä valmentaja Heikki Liekola. He omistivat kilpailusuorituksensa Matti Jämsénille.

– Yritämme nyt saada ajatukset kasattua ja keskittyä kilpailuun, Mikko Kaukonen sanoi ennen Suomen kilpailuvuoroa.

Kaukosen mukaan Jämsénin vaikutus suomalaiselle ravintolakentälle on valtava.

– Hän on vienyt suomalaista gastronomiaa eteenpäin, luonut Suomeen kansainvälistä kilpailukulttuuria ja tehnyt Bocuse d’Oria tunnetuksi Suomessa.

Bocuse d'Oria on järjestetty vuodesta 1987 saakka. Suomi on ollut mukana neljätoista kertaa. Kisaan osallistuneista suomalaisista parhaiten on pärjännyt juuri Jämsén. Vuonna 2015 hän sijoittui finaalin neljänneksi ja vuonna 2011 viidenneksi.

Toiseksi menestynein suomalainen kisassa on Ismo Sipeläinen, joka sijoittui loppukilpailussa neljänneksi vuonna 2019.

Kilpailussa valmistettiin ennalta määrätyistä pääraaka-aineista kaksi kilpailuruokaa. Pakolliset raaka-aineet olivat tänä vuonna monni ja viiriäinen. Jyri Pitkänen

Naiskokit vielä harvassa

Suomen joukkueeseen kuulunut Anni Peräkylä voitti kilpailussa parhaan assistentin palkinnon.

Hän oli yksi harvoista kilpailuun osallistuneista naisista.

Kisan gastronomiajohtaja Florent Suplisson kertoo, että organisaatio yrittää joka vuosi saada mukaan enemmän naisia, mutta se on vaikeaa.

– Ammattikokeista ainoastaan noin kymmenen prosenttia on naisia. Niinpä todennäköisyys sille, että huiput löytyvät 90 prosentin miesenemmistön joukosta on luonnollisesti suurempi, Suplisson sanoo.

Mikko Kaukosen assistenttina toimi 22-vuotias Anni Peräkylä, joka on nuoresta iästään huolimatta työskennellyt esimerkiksi maineikkaassa ravintola Palacessa. Jyri Pitkänen

Annin Peräkylä toivoo, että tilanne muuttuu tulevaisuudessa.

– Jostain syystä tämä ala ei vaan vedä naisia puoleensa, mutta toivottavasti tilanne muuttuu, koska ala ja ihmiset täällä ovat mahtavia.

Kokki suojelee makuaistiaan koronalta

Ravintola-ala on yksi niistä aloista, johon koronaviruksen vaikutukset ovat iskeneet pahimmin.

Kaukonen ja Peräkylä kertovat, että monet heidän kollegoistaan pelkäävät nyt töidensä ja elinkeinonsa puolesta.

Korona voi olla uhka myös kokin ammattitaidolle, sillä viruksen tyypillisiin oireisiin kuuluvat haju- ja makuaistin katoaminen. Suomen joukkue tekikin kaikkensa pysyäkseen terveenä ennen kilpailua.

– Ainakin kuukausi ollaan kuljettu maskien kanssa julkisilla paikoilla, vältetty ihmispaljouksia ja pidetty erityisen hyvää huolta käsihygieniasta, Peräkylä sanoo.

Vaikka korona on vienyt ravintola-alan työpaikkoja, kisassa menestyneiden kokkien ei tavitse huolehtia tulevaisuudestaan. Heille ovet maailman huippukeittiöihin ovat auki, sanoo Dimitri Demjanov, Viron Bocuse d'Or -organisaation johtaja.

– Menestyminen kisassa on ylpeydenaihe kokin koko kotimaalle. Voitto tarkoittaa kokille sitä, että tie hänen ravintolaansa ei koskaan kasva umpeen, Demjanov sanoo.

Kilpailussa menestymisen merkitys on nuoren kokin uralle valtava, sanoi Viron Bocuse d’Or -organisaation johtaja Dimitri Demjanov. Jyri Pitkänen

Suomi jatkaa finaaliin

Bocuse D'orin Euroopan-karsinnan voitti tänään Norja, toiseksi tuli Tanska ja kolmannelle sijalle pääsi Ruotsi. Euroopan osakilpailusta yhteensä kymmenen maata jatkaa Bocuse d’Orin finaaliin.

Suomen joukkue tarjoili kisassa syksyisiä makuja. Jyri Pitkänen

Suomi sijoittui kisassa viidenneksi, joten Suomi on finalistien joukossa.

Finaali järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa Ranskan Lyonissa.