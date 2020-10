Lapin matkailuyrittäjät kaipaavat hallitukselta pikaisesti selkeitä linjauksia matkailun helpottamisesta – Lintilä: Toinen testi voisi olla pikatesti

Lapin matkailuyrittäjien epävarmuus jatkuu.

Matkailuyrittäjät kaipaavat hallitukselta kipeästi linjauksia siitä, millä säännöillä ulkomaalaisten matkailijoiden pääsy Suomeen korona-aikana mahdollistetaan.

Pohjois-Lapissa Ski Saariselän toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa kertoo, että rinnekeskuksessa sydäntalven sesonki on pitkälti ulkomaalaisten asiakkaiden kohdalta jo menetetty. Sydäntalvella valtaosa asiakkaista on ulkomailta.

Epävarmuus vaikuttaa niin matkailuyrityksiin kuin matkailijoihinkin, sanoo Katajamaa.

– Vaikka testaa ja tule -malli saataisiinkin käyttöön, niin kyllä tämä joulu on siinä mielessä pelattu, että siihen se ei enää auta. Mutta talvelle se toki auttaa. Varmasti Euroopassa on matkailijoita, jotka ovat halukkaita Suomeen ja Lappiin matkailemaan.

Perustuslakivaliokunta palautti tällä viikolla matkailun niin sanotun testaa ja tule -mallin uuteen valmisteluun. Ehdotus oli valiokunnan mielestä vielä niin keskeneräinen ja siihen sisältyy perusoikeusnäkökulmasta sellaisia puutteita, ettei se tarjoa perustaa asian käsittelylle eduskunnassa. Lakiesitys koskee esimerkiksi Suomeen tulevan matkailijan koronatestausta.

Hallitus oli päättänyt muokata malliaan jo ennen perustuslakivaliokunnan kantaa.

Myös Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell sanoo, että jokainen epävarma päivä vie yrittäjiltä varauksia.

– Tietenkin jokainen päivä, joka tuo viivettä siihen, että meillä ei ole selkeitä linjauksia siitä, miten Suomeen voi matkustaa, lisää epävarmuutta ja tuo lisää peruutuksia meidän yrityksiimme.

Hallitus lupaa poliittisia linjauksia pian

Testaa ja tule -mallia on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä, jossa vastuuministerinä on ministeri Timo Harakka (sd.).

Hallitus ei ole vielä kertonut julkisuuteen, millaisella mallilla se tarkalleen ottaen aikoo nyt edetä. Harakka kertoo tekstiviestitse Ylelle, että linjauksia on tulossa lähipäivinä.

Harakan mukaan aikataulutavoitteena on yhä, että malli saataisiin voimaan 23. marraskuuta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo Ylelle, että keskustelua mallista ja juridisista kysymyksistä käydään parhaillaan.

– Ehkä eniten tapetilla tällä hetkellä ollut versio on se, että lähtömaasta olisi negatiivinen testi ja Suomessa tehtäisiin sitten jossain vaiheessa, jos on pidempi matka Suomeen, toinen testi, joka voisi olla pikatesti.

Ministeri toivoo, että lähtömaasta otetun testin lisäksi nimenomaan pikatesti Suomessa riittäisi.

Lintilän mielestä tärkeintä olisi saada poliittiset linjaukset valmiiksi mahdollisimman nopeasti ja matkailuyrittäjien tietoon.

– Kaikki päättämättömyyden ajat ovat tuoneet matkailualalle epävarmuutta.Sen vuoksi toivon, että mahdollisimman pikaisesti saadaan nyt uudet tekstit ja että ne liikenneministeriön puolelta saadaan sellaiseen kuntoon, että ne läpäisevät myös perustuslakivaliokunnan.

Myös Lintilä kertoo, että poliittiset linjaukset ovat valmistumassa ensi viikolla.

Esityksen tarkoituksena on ollut, että sillä mahdollistettaisiin ulkomaisten matkailijoiden Suomeen saapuminen, mikäli matkailijalla on maahan saapuessaan mukana aikaisintaan kolme vuorokautta ennen maahan saapumista myönnetty todistus negatiivisesta koronatestistä. Mikäli maassa olisi tarkoitus oleskella alle kolme vuorokautta, matkailijalla ei olisi tarvetta karanteenille tai toiselle koronatestille.

Matkailuala: "Jonkin verran voitaisiin vielä pelastaa"

Ski Saariselän toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa toivoo, että tuleva matkailumalli olisi mahdollisimman selkeä.

– Se olisi äärimmäisen tärkeää, jotta voitaisiin katsoa vähän pidemmälle. Matkailussa ei tehdä ratkaisuja eikä voida tehdä markkinointia ja myyntiä kahden viikon tai kuukauden varoitusajalla. Lisäksi jokainen ymmärtää, että on mahdotonta tehdä tuhansien eurojen lomasuunnitelmia, jos ei tiedä, mitä lomalle tapahtuu, kun tullaan lähemmäksi sen ajankohtaa.

Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell kertoo, että pahin tilanne on ohjelmapalveluyrityksillä. Maija-Liisa Juntti / Yle

Lapin matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsellsanoo alalla toivottavan mallia, joka mahdollistaa terveiden matkailijoiden saapumisen maahan.

– Ennen kaikkea niin, että se varmistetaan testausten kautta, sillä kukaan ei halua tulla lomalle, jossa istutaan karanteenissa, Forsell sanoo.

– Oli se sitten niin, että lähtömaassa testataan tai heti Suomessa nopeilla tuloksilla, tai sekä että. Kuitenkin mahdollistaen sen, että ne matkustajat, jotka on todettu terveiksi, voisivat tulla tänne ja käyttää matkailupalveluita, hän jatkaa.

Forsell uskoo, että nopeilla toimilla voitaisiin pelastaa vielä joulu- ja talvisesonkia.

– Kyllä se jonkin verran pystyy pelastamaan. Tietenkin mitä nopeammin meillä on tieto siitä, millainen malli tulee, niin se on tosi oleellista. Missään nimessä ei tulla pääsemään aikaisempien vuosien tasolle, mutta kyllä vielä on pelastettavissa myös kansainvälistä matkailua.

Ski Saariselän Jarmo Katajamaa haluaa pysyä optimistisena, vaikka sydäntalvi on ulkomaalaisten osalta menetetty ja liikevaihto putoaa todennäköisesti paljon.

Katajamaa toivoo, että suomalaisten Lapin-matkailu piristää tilannetta.

