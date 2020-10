Herätys: Moni velkainen seuraa koronaepidemian etenemistä kauhulla, Kiina ei ole saavuttanut Yhdysvaltoja aseteknologiassa, sää on epävakaista

Takuusäätiö: Moni ylivelkainen pelkää nyt, pystyykö hoitamaan asuntolainansa lyhennysvapaiden loppuessa

Moni suomalainen, jolla on paljon kulutusluottoa tai iso asuntovelka, pelkää tällä hetkellä, miten koronatilanne etenee. Jos lomautukset jatkuvat tai muuttuvat irtisanomisiksi, pystyvätkö he pienemmillä tuloilla hoitamaan velkansa? Velkaantuneita auttava Takuusäätiö saa nyt huolestuneita yhteydenottoja kotinsa menettämistä pelkääviltä. Tänä syksynä neuvonnassa on alkanut näkyä myös asiakkaiden työttömyyden kasvu.

Kiina vakoilee Yhdysvaltoja minkä ehtii, mutta aseteknologiaa ei enää pysty varastamaan yhtä helposti kuin ennen

F-35-hävittäjässä on yli 300 000 osaa. Näin monimutkaisia sotakoneita on vaikea kopioida pelkän teollisuusvakoilun avulla. Yhdysvaltain laivasto / EPA

Kiina on 2000-luvulla hyötynyt siitä, mitä politiikan tutkijat kutsuvat “takapajuisuuden eduksi”. Tällä tarkoitetaan sitä, että kehityksessä jäljessä oleva maa voi päästä nopeammin ja pienemmällä panostuksella samalle tasolle edistyneemmän kilpailijansa kanssa. Uusimmassa aseteknologiassa Kiina ei kuitenkaan ole onnistunut saavuttamaan Yhdysvaltoja.

Petri Alanko kuulee liikkeen ja kuvat melodioina, mutta pelimusiikin säveltäjä hänestä tuli sattumalta

Petri Alangon lempipelejä ovat yksinpelit, joissa voi seikkailla paikoissa, joihin ei oikeassa elämässä pääse. Sellaisia kokemuksia tarjoavat esimerkiksi Assassin's Creed ja Dishonored -pelisarjat. Jorge Gonzalez / Yle

Lapsena Petri Alanko joutui synestesiansa vuoksi koulukuraattorille. Nykyään ominaisuus on hänelle työväline. Alanko näkee musiikin väreinä ja säveltää soundtrackeja hittipeleihin. (siirryt toiseen palveluun) Päivisin Alanko vastaa Ylen suomenkielisten radiokanavien äänimaisemasta soundipäällikkönä. Kun päivätyö loppuu, hän suunnittelee ääniä ja säveltää musiikkia videopeleihin.

Pohjoisessa pyryttää – ajokeli monin paikoin huono

Ilmatieteen laitos

Yön aikana pohjoisen lumisadealue liikkuu etelämmäksi ja lunta sataa myös Etelä-Lapissa ja Koillismaalla. Etelä- ja keskiosassa maata tulee vesisateita yön ja sunnuntaiaamun aikana.

Sunnuntaina lumisade jatkuu pohjoisessa, ja runsaimmat sateet osuvat Etelä-Lappiin sekä Koillismaalle. Kertymä voi olla sunnuntain aikana jopa yli 15 senttimetriä. Maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu vesisateita, mutta illemmalla sade muuttuu ainakin maan keskivaiheilla vähän lumisemmaksi ja myös lännessä voi tulla räntäkuuroja.

