Pääministeri Jacinda Ardern on voittanut Uuden-Seelannin vaalit ylivoimaisesti

Oppositiojohtaja Judith Collins on jo onnitellut pääministeriä.

Uuden-Seelannin pääministerin Jacinda Ardernin johtama työväenpuolue on saanut murskavoiton parlamenttivaaleissa. Työväenpuolue on saanut 49 prosenttia äänistä, kun äänistä on laskettu kolme neljäsosaa.

Puolue on saamassa yli puolet parlamenttipaikoista, mihin yksikään puolue ei ole pystynyt sen jälkeen, kun maa siirtyi suhteelliseen vaalitapaan vuonna 1996.

Suurimman oppositiopuolueen Kansallispuolueen äänisaalis on jäämässä 27 prosenttiin. Puolueen johtaja Judith Collins on myöntänyt tappionsa ja kertoo onnitelleensa pääministeriä puhelimitse.

Ardernin ja hänen puolueensa suosiota on nostanut hallituksen tiukka koronapolitiikka. Uusi-Seelanti on estänyt epidemian leviämisen koko maassa, minkä ansioista koronarajoituksia on voitu purkaa.

