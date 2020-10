Kielenkäyttö kovenee ja siviiliuhrien määrä lisääntyy – Vuoristo-Karabahiin neuvoteltu aselepo on jäänyt kaukaiseksi haaveeksi

Pelastustyöntekijät tutkivat rakennusten raunioita Azerbaidžanin Ganjassa. Azerbaidžanin mukaan Armenia on tulittanut sen kaupunkia pahoin.

Pelastustyöntekijät tutkivat rakennusten raunioita Azerbaidžanin Ganjassa. Azerbaidžanin mukaan Armenia on tulittanut sen kaupunkia pahoin. Aziz Karimov / EPA

Vuoristo-Karabahin konflikti kärjistyy entisestään. Azerbaidžan ja Armenia ovat jälleen syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta.

Azerbaidžanin mukaan lauantain iskussa Ganjaan kuoli 13 ja loukkaantui 50 siviiliä. Ganja on Azerbaidžanin toiseksi suurin kaupunki, johon tulitus on viime päivinä kohdistunut.

Iskujen kerrotaan tuhonneen laajalti koteja ja muita kiinteistöjä. Kaupungissa vallitsee paikallisten mukaan pelon ilmapiiri.

– Kärsimme paljon. Kuolisimme mieluummin. Toivoisin, että olisimme kuolisimme mutta lapsemme jäisivät henkiin, kertoi 58-vuotias Ganjan asukas Emina Aliyeva toimittajille uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kovaa sanailua johtajien välillä

Azerbaidžanin presidentti Ilham Aliyev on uhkaillut televisiolähetyksessä kostavansa lauantain iskut ja vaatinut kansainvälistä yhteisöä apuun. Aliyev on myös sanonut, ettei se lopeta sotatoimiaan ennen kuin Armenia vetäytyy Vuoristo-Karabahista.

Mies rukoilee vaurioituneessa katedraalissa Shushan kaupungissa Vuoristo-Karabahin alueella 13. lokakuuta. Aris Messinis / AFP

Armenian puolustuministeriö puolestaan on kiistänyt ilmaiskut Ganjaan. Sen mukaan Azerbaidžan on jatkanut Armenian asutettujen alueiden ja isoimman kaupungin Stepanakertin pommitusta. Armenia on kertonut, että iskuissa olisi loukkaantunut kolme siviiiliä.

Azerbaidžanin Aliyev on sanonut, ettei Azerbaidžan kohdista hyökkäyksiään siviilialueille. Reutersin kuvajaa Stepanakertissa kertoo kuitenkin kuulleensa useita räjähdyksiä perjantain ja lauantaiaamun aikana.

Armenian pääministeri Nikol Pashinyan on kuvaillut hyökkäyksiä "kansanmurhan yritykseksi". Reutersin mukaan hän on todennut ranskalaismedialle, että Armenian pitää puolustaa itseään "tuholta".

Sota vie siviilejä

Etelä-Kaukasiassa sijaitsevan Vuoristo-Karabahin kiista on vuosikymmeniä vanha, mutta se leimahti uudellleen syyskuun lopussa. Vuoristo-Karabah sijaitsee nimensä mukaisesti vuoristoalueella, joka on kansainvälisesti tunnustettu kuuluvan osaksi Azerbaidžania. Aluetta hallinnoivat kuitenkin etniset armenialaiset.

Leena Luotio / Yle

Venäjän neuvottelema tulitauko astui voimaan alueella viikko sitten lauantaina, mutta se rikkoutui miltei välittömästi. Viikon aikana kiistan molemmat osapuolet ovat toistuvasti raportoineet iskuista alueillaan.

Taisteluissa on kuollut paljon siviilejä ja esimerkiksi ruumiiden pois tuominen taistelujen keskeltä on ollut haastavaa.

Nainen tutkii kotinsa tuhoja Terterin kaupungissa Azerbaidžanissa. Bulent Kilic / AFP

Azerbaidžan on kertonut tähän mennessä 60 siviiliuhrista ja 270 loukkaantuneesta siviilistä. Maa ei ole paljastanut omia sotilastappioitaan.

Vuoristo-Karabah on puolestaan ilmoittanut, että sen puolella sotilaita on kuollut 633 ja siviilejä 34. Lukuja ei ole kuitenkaan voitu täysin varmistaa kummankaan osapuolen osalta.

Vuoristo-Karabahin kiistassa Turkki tukee Azerbaidžania. Venäjä on perinteisesti ollut Armenian puolella, mutta se on ottanut etäisyyttä tilanteeseen.

Venäjä on yrittänyt toimia taisteluissa jonkinlaisena rauhanvälittäjänä, mutta ainakaan toistaiseksi diplomatia ei ole onnistunut.

