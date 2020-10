Thaimaan kaduilla jälleen tuhansia mielenosoittajia

Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa tuhannet demokratiaa kannattavat mielenosoittajat ovat jatkaneet tänään kokoontumisiaan huolimatta perjantaisista yhteenotoista, joissa mellakkapoliisi käytti vesitykkejä rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan.

Kokoontumisia on ollut ainakin kolmessa eri paikassa. Poliisin kovat otteet eivät ole saaneet mielenosoittajia taipumaan.

– Valmistautukaa sekä ruumiillisesti että henkisesti mielenosoitukseen ja siihen, jos poliisi käy päällemme, Vapaat Nuoret -ryhmä ohjeisti mielenosoittajia verkossa.

Lauantai on siis kolmas peräkkäinen mielenosoituspäivä siitä huolimatta, että yli neljän ihmisen kokoontumiset on maassa kielletty poikkeustilalailla. Bangkokin julkista liikennettä on suljettu, jotta mielenosoittajien kokoontuminen vaikeutuisi.

Mielenosoittajat vaativat muun muassa pääministeri Prayut Chan-O-Chan ja hänen hallituksensa eroa ja uudistuksia maan poliittiseen järjestelmään.

Chan-O-Cha on entinen kenraali, joka suunnitteli vuoden 2014 sotilasvallankaappauksen. Hänet äänestettiin valtaan viime vuonna vaaleissa, jotka olivat mielenosoittajien mukaan epärehelliset.

"Sinä olet tyranni"

Ainakin 65 mielenosoittajaa on pidätetty tiistain jälkeen, ihmisoikeuksia ajava lakimiesyhdistys kertoi AFP:lle lauantaina.

Tiedetään, että kahdeksan heistä on vapautettu, heidän joukossaan yksi liikehdinnän johtohahmoista eli Tattep Ruangprapaikitseree. Hän tuomitsi voimankäytön aseettomia mielenosoittajia kohtaan suorassa Facebook-lähetyksessään.

– Hallitus ei ole enää laillinen. Prayut Chan-O-Cha, sinä olet tyranni, hän sanoi.

Demokratialiike vaatii lisäksi muutoksia Thaimaan kuningashuonetta suojaavaan tiukkaan kunnianloukkauslakiin, jonka mukaan kuninkaallisten loukkaamisesta voi saada jopa 15 vuotta vankeutta.

Heidän mukaansa kuningashuoneen pitäisi myös pysyä erossa politiikasta.

Valtaistuimelle vuonna 2016 noussut kuningas Maha Vajiralongkorn ei ole ottanut suoraan kantaa levottomuuksiin.

Kuningashuoneella on huomattavasti vaikutusvaltaa, ja se saa tukea armeijalta ja rikkailta suvuilta. Sen omaisuuden arvioidaan olevan yli 60 miljardin dollarin eli noin 51 miljardin euron arvoinen, ja kuningas on valtaannousunsa jälkeen ottanut kaksi armeijan yksikköä suoraan komentoonsa.

Lähteet: AFP