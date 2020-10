Armenia ja Azerbaidžan sopivat humanitaarisesta tulitauosta

Armenia ja Azerbaidžan ilmoittivat lauantai-iltana sopineensa humanitaarisesta tulitauosta, joka alkaa puoliltaöin paikallista aikaa.

Molempien maiden ulkoministeriöt julkistivat asiaa koskevat yhtäpitävät lausunnot.

Maat ovat taistelleet lähes kolme viikkoa kiistellystä Vuoristo-Karabahin alueesta. Virallisten, joskin epätäydellisten tietojen mukaan taisteluissa on kuollut yli 700 ihmistä.

Ilmoitus humanitaarisesta tulitauosta tuli sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli puhunut puhelimessa Armenian ja Azerbaidzhanin ulkoministerien kanssa.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Lavrov oli painottanut "tarvetta noudattaa tarkasti" Moskovassa viikko sitten sovittua tulitaukosopimusta. Ministeriö sanoi myös ulkoministerien vakuuttaneen, että on tärkeää aloittaa "todelliset" neuvottelut Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi.

Siviiliuhreja ja tuhoutuneita koteja

Azerbaidžanin mukaan viime yön iskussa Ganjaan kuoli 13 ja loukkaantui 50 siviiliä. Ganja on Azerbaidžanin toiseksi suurin kaupunki, johon tulitus on viime päivinä kohdistunut.

Iskujen kerrotaan tuhonneen laajalti koteja ja muita kiinteistöjä. Kaupungissa vallitsee paikallisten mukaan pelon ilmapiiri.

Armenian puolustuministeriö puolestaan on kiistänyt ilmaiskut Ganjaan. Sen mukaan Azerbaidžan on jatkanut Armenian asutettujen alueiden ja Vuoristo-Karabahin isoimman kaupungin Stepanakertin pommitusta. Armenia on kertonut, että iskuissa olisi loukkaantunut kolme siviiiliä.

