Asunnottomat ensimmäistä kertaa yöksi Turun tuomiokirkkoon – Mikko: "Yö oli harvinainen kokemus"

TurkuViisi miestä saapui kello 23 Turun tuomiokirkon etuosaan, kun asunnottomien yön ohjelma kirkossa oli päättynyt. Kukaan heistä ei halunnut esiintyä tässä jutussa kasvoillaan.

43-vuotias Mikko kertoi omaa tarinaansa, jotta asunnottomia ei pidettäisi automaattisesti päihteidenkäyttäjinä tai narkomaaneina. Hän itse joutui asunnottomaksi monen asian vuoksi. Mies saapui tuomiokirkon tapahtumaan siksi, että haki vaihtelua yöpymiselle tilapäismajoitusta tarjoavassa Sillankorvassa.

Diakoniatyöntekijä Mikael Hagelberg auttaa miehiä saamaan makuupaikat järjestykseen samalla, kun puhun Mikon kanssa.

Miehillä on monta vaihtoehtoa makuupaikaksi Suomen ykköskatedraalissa. He valitsevat yhden pääsalin kappeleista mieluummin kuin eteisessä sijaitsevan.

Miehet tarttuvat leirikeskuksesta tuotuihin muhkeisiin patjoihin ja kantavat ne Mikael Agricolan kappeliin pääalttarin oikealla puolelle.

– Tavallaan tämä on kunnianosoitus asunnottomille. Haluamme näyttää, että heitä arvostetaan. Aika harva on saanut viettää yön täällä tuomiokirkossa. Haluamme sanoa, että olette tärkeitä, haluamme pitää teistä huolta, kertoo Mikael Hagelberg.

Mikael Hagelberg kantaa patjaa Turun tuomiokirkossa. Minna Rosvall / Yle

Pian rauha laskeutuu kirkkoon

Miehet heittäytyvät patjoilleen, valot kappelissa himmenevät, mutta kirkosalissa pidetään valot. Pian kappelista kuuluu hienoista kuorsausta. Diakoniatyöntekijä Mikael Hagelbergin mielestä miehet näyttivät jo väsyneiltä ja odottivat nukkumaan pääsemistä. Ehkä he olivat jonkin verran jännittyneitä, kun olemme juuri tässä kirkossa.

– Kun porukka on näin pieni, se rauhoittaa. Tämä ei ole mikään massatapahtuma. Idea yöpymiseen tuli diakoniakeskuksen johtajaltamme Teemu Hälliältä. Tartuin siihen heti. Yöpyjiä olisi saanut olla enemmänkin, mutta olen tyytyväinen. Pahinta olisi ollut, jos kukaan ei olisi tullut. Tilaa olisi ollut 25:lle, pohtii Hagelberg.

Tämän kappelin hämäryydessä miehet nukkuivat Turun tuomiokirkossa. Minna Rosvall / Yle

Olen siirtynyt Hagelbergin kanssa kirkon eteiseen, jossa aiomme seurata yön kulkua. Kirkon pääoveen hakataan aika kovasti. Hagelberg ei reagoi. Ehkä hänkin tietää, että joku tapahtumasta myöhästynyt pyrkii sisään. Hetken päästä pääoveen hakataan taas.

Ovea ei voida pitää auki, sillä silloin kuka tahansa voisi tulla sisään. Hagelberg on opastanut miehiä jo ennen levolle laskeutumista, että tupakallakaan ei voi käydä.

Muissakin kappeleissa oli rauhallista. Öinen sadekaan ei kuulunut sisälle. Minna Rosvall / Yle

Entisiä asunnottomia oli kannustamassa

Ilmastointi alkaa todella pauhata hiljaisessa kirkossa. Humina on melkoinen, kun kansallispyhättö vaihtaa ilmansa sunnuntaiaamun jumalanpalvelusta varten.

Tuomiokirkon tapahtuma alkoi kello 19 aikaan. Sitä ennen Turun asunnottomien yötä vietettiin Vanhalla Suurtorilla. Siellä oli ruokakassien, vaatteiden ja hygieniatuotteiden jakoa. Upea tulishow nostatti tunnelmaa.

Mikael Lindvall saa takin tuomiokirkkoseurakunnan vastaavalta diakoniatyöntekijältä Raija Eevalta. Minna Rosvall / Yle

Tuomiokirkolla jaettiin takkeja. Mukana oli heitäkin, jotka olivat jo löytäneet asunnon, mutta tulivat kannustamaan muita. Juha Peippo oli saanut aiemmassa asunnottomien yössä kontaktin Sininauha osakeyhtiön väkeen ja saanut hankittua itselleen asunnon.

Yrittäjä Mikaèla Meriholvi-Rantanen leikkasi hiuksia ja siisti partoja Turun tuomiokirkossa asunnottomien yönä. Tässä Juha Peipon hiukset leikataan. Minna Rosvall / Yle

– Olin ollut asunnoton parikymmentä vuotta. Kannattaa kysyä neuvoa samassa tilanteessa olevalta vertaiseltaan. Kyllä aina jotakin löytyy, pitää uskoa huomiseen, kannustaa Peippo.

Mikael Lindvall houkutteli Jenna-puolisonsa myös hiustenleikkuuseen. Minna Rosvall / Yle

Ensin meni koti ja sitten työ

Palataan Turun tuomiokirkonkappelissa nukkuvan Mikon tarinaan. Puolitoista vuotta sitten kesällä Mikon ongelmat lisääntyivät. Hänellä oli vaikeuksia selvitä vuokranmaksusta.

– Olin töissä Uudessakaupungiss autotehtaalla, mutta minulla oli ulosotto päällä. Palkka oli pieni eikä ollut varaa maksaa vuokraa. Omistaja myi asuntoni ja vuokra nousi. Tuli häätö. Olin iltavuorossa ja kun tulin kotiin, avain ei enää toiminut, kertoo Mikko.

Asumisneuvoja Kati Seittenranta TVT-Asunnoista neuvoi asuntojen hankkimisessa Vanhalla Suurtorilla. Minna Rosvall / Yle

Mikko kertoo menneensä baariin ja istuneensa siellä siihen asti, kunnes oli aika lähteä aamuvuoroon. Hänen lastensa äiti majoitti häntä aluksi, mutta lopulta mikko päätyi Sillankorvaan.

– Kun ruuvia puristetaan tarpeeksi, käy huonosti. Autotehtaan aamuvuoroon piti lähteä kello 4:25 bussilla. Viimeinen varoitus töistä tuli pian ja kuukauden irtisanomisaika.

Mikko kertoo, että hänelle on tarjottu tukiasuntoa, mutta se edellyttää edunvalvontaa. Sitä hän ei halua, sillä hän haluaa huolehtia itse omista asioistaan.

– Eilen keskustelin asumisneuvojien kanssa. TVT-asunnoilla olisi asunto tarjolla. Se voisi olla mahdollinen, jos täysivaltaisuus säilyy, pohtii Mikko.

Tulishow sai kiitosta yleisöltä. Vanhalla suurtorilla väki taputti innoissaan. Minna Rosvall / Yle

Asunnottomuus on monen asian summa

Diakoniatyöntekijä Mikko Hagelberg kertoo, että viime aikoina asunnottomiksi ovat ajautuneet yllättävän monet nuoret eli alle 30-vuotiaat, jopa 25-vuotiaat.

– Kaikilla ei välttämättä ole päihdeongelmaa, vaan taloudellinen ongelma eli esimerkiksi peliongelma. Jos ei ole varaa maksaa vuokraa, menettää asunnon.

Korona ei vielä ole näkynyt paljonkaan diakoniatyössä. Asunnottomien diakoniatyöntekijät ottivat vastaan jaa auttoivat asunnottomia lähes normaalisti keväälläkin. Asunnottomuutta tulee hoitaa kokonaisuutena.

– On hienoa, että Turun kaupunki on palkkaamassa uuden asumisneuvojan ja asumiseneuvontaan panostetaan. Jos on mielenterveysongelmaa, se täytyy hoitaa kuten päihde- tai talousongelmatkin. Arjen hallinnassa voi olla ongelmia ja kodin ylläpitämistä tulee harjoitella, jos se on hukassa, kertoo Hagelberg.

Yö vaihtui aamuksi tyytyväisissä merkeissä

Kaikki viisi asunnotonta miestä viipyi Turun tuomiokirkossa tapahtuman loppuun asti. Yllätys oli, kun Åbo Akademin reippaat, teologian opiskelijat saapuivat aamukuudelta tarjoamaan kahvia ja mandariineja kirkon eteiseen.

Åbo Akademin teologian opiskelijat Olli Salo, Tommi Kokko ja Onni Thulesius tarjosivat aamukahvit Turun tuomiokirkossa yöpyneille asunnottomille. Minna Rosvall / Yle

Vähän aikaa opiskelijat joutuivat odottamaan, sillä uni maistui nukkujille. Lopulta miehiä alkoi saapua kahvipöytään. Mikko kertoi, että aluksi hän nukkkui hyvin, heräsi ja nukahti uudelleen neljän aikaan.

– Yö tuomiokirkossa oli harvinainen kokemus. Moni ei ole täällä nukkunut, pohti Mikko.

Diakoniatyöntekijä Mikael Hagelberg löysi aamun tunnelmasta hieman hartauttakin. Hän oli tyytyväinen yöhön.

– Kuorsausta on kuultu. Miehet kommentoivat, että täällä oli hyvä nukkua, kertoo Hagelberg.

Lue lisää:

Halvat huumeet houkuttelevat nuoria asunnottomia pääkaupunkiseudulle – seurasimme Villen, 30, päivää kadulla

Rottia ja ruiskuja huumeriippuvaisten karuissa parakeissa Raumalla – kuiville pyrkivä Heidi: "Ei siellä kestä pää selvinpäin"