Kirjeenvaihtajalta: Käy Trumpin ja Bidenin kisassa miten tahansa, Ruotsi on vaalivoittaja

Trump on yrittänyt istuttaa itselleen ruotsalaisia sukujuuria, Biden on vankkumaton sverigevän, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

WASHINGTON Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin vierailu maaliskuussa 2018 muuttui kansainväliseksi uutistapahtumaksi.

Käynnissä oli jokin Donald Trumpiin liittyvistä lukuisista tutkinnoista. Valkoisen talon tiedotustilaisuuteen tungeksi toimittajia ja kuvaajia kaikkialta maailmasta.

Trump hyödynsi pakotien lehdistön otteesta. Ruotsi tarjosi helpon ja Trumpia itseäänkin kiinnostavan aihepiirin.

Löfven puolestaan käytti poikkeuksellisen tilaisuutensa. Kärsimätön uutismedia pakotettiin kuuntelemaan ruotsalaisen hyvinvoinnin häpeilemätöntä suitsutusta.

Tyypilliseen tapaansa Trump heittäytyi kummastelemaan, miten kovaa bisnesväkeä ruotsalaiset ovat. ”Kukaan ei olisi uskonut tätä.”

Hän liioitteli Ruotsin olevan kahdeksanneksi suurin (siirryt toiseen palveluun)ulkomainen investoija Yhdysvalloissa. Totta puhuen minullekin tuli yllätyksenä, että Ruotsi on 13. suurin investoija Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun). Se on kova saavutus.

Suomen transatlanttiseen kauppaan verrattuna Ruotsin ja Yhdysvaltain välinen vaihto (siirryt toiseen palveluun) on eri sfääreissä.

Tiedotustilaisuuden jälkeen media puskettiin ulos Valkoisen talon sisätiloista. Poikkeuksena oli Ruotsin televisio, joka pääsi tekemään suoraa lähetystä presidentin työhuoneesta, Oval Officesta.

Löfveniä seurasi toistakymmentä ruotsalaista yritysjohtajaa, joita Trump isännöi päivällisellä.

Yksi kepeiden maljapuheiden kilistelijöistä oli Trumpin talousneuvonantaja Thomas Philipson, joka on ruotsalainen. Philipson lähti Valkoisesta talosta viime kesänä.

Ruotsi-talo (House of Sweden) sijaitsee Washingtonin Georgetownin kaupunginosan rantabulevardilla. Mika Hentunen / Yle

Presidenttikaudellaan Trump on käyttänyt Ruotsia useasti esimerkkinä niin hyvässä kuin pahassa (siirryt toiseen palveluun). Hän on arvostellut länsinaapuriamme (siirryt toiseen palveluun) muun muassa maahanmuuttopolitiikasta ja koronatoimista.

Kritiikistään huolimatta Trump selvästikin pitää ruotsalaisista, mistä innostunut tapaaminen sosiaalidemokraattisen pääministerin kanssa kertoo.

Trump itse kertoi nuorempana juuriensa ulottuvan Ruotsiin (siirryt toiseen palveluun), mikä sukututkijoiden mukaan on kuitenkin pelkkää toiveajattelua.

Ruotsi solmi diplomaattisuhteet Yhdysvaltain kanssa jo 1783, ensimmäisten joukossa maailmassa.

Siitä lähtien Yhdysvaltain johtavissa asemissa on aina ollut Ruotsin ystäviä ja kanssakäyminen on ollut vilkasta. Kumpikin on antanut ja saanut paljon.

Ruotsalaiset uskovat muun muassa tietävänsä, miten viime kuussa kuolleesta korkeimman oikeuden tuomarista Ruth Bader Ginsburgista tuli niin briljantti.

Ginsburg perehtyi naisten oikeuksiin ja tasa-arvokysymyksiin 1960-luvulla vierailevana tutkijana Lundin yliopistossa. Hän oppi samalla ruotsin kieltä.

Maailmankuulu Ginsburg oli yksi Yhdysvaltain pääkaupungin kysytyimmistä illallisvieraista. Suurin osa kutsuista palasi bumerangina, mutta Ruotsin suurlähetystön kutsuihin hän vastasi myöntävästi.

Ruotsin liput ovat salossa Washingtonin rantabulevardilla sijaitsevan Ruotsi-talon (House of Sweden) edustalla. Mika Hentunen / Yle

Jos Trump häviää presidentinvaalissa kahden viikon kuluttua, Ruotsi voittaa silti.

Itse asiassa Yhdysvaltain presidentiksi nousee silloin todella vannoutunut sverigevän. Joe Biden on kotoisin entisen Uuden-Ruotsin alueelta.

Uusi-Ruotsi, Nya Sverige, perustettiin 1638 Ruotsin siirtomaaksi nykyisen Delawaren, Pennsylvanian ja New Jerseyn alueelle. Ruotsi menetti sen hollantilaisille 1655, mutta siellä vaalitaan ennenkaikkea ruotsalaista historiaa. (siirryt toiseen palveluun)

Biden on ollut Ruotsin ystävyyskerhojen aktiivijäsen sekä Delawaressa että Yhdysvaltain kongressissa. Hän on isännöinyt kotikonnuillaan käynyttä Ruotsin kuningasparia.

Vieraillessaan 2016 Tukholmassa (siirryt toiseen palveluun) Yhdysvaltain varapresidenttinä Biden hehkutti rakkaan Delawarensa ja Ruotsin välistä yhteyttä.

Uudessa-Ruotsissa voi olla pian markkinointimahdollisuuksia Suomellekin. Siirtomaahan muutti ruotsalaisten perässä myös suomalaisia.

Lue myös:

Ilmastoaktivisti Greta Thunberg kongressin kuultavana Washingtonissa

Trump puhui Löfvenin kanssa pidätetystä räppäristä ja tarjosi "henkilökohtaisen takuunsa" siitä, että tämän voi päästää vapaalle jalalle

Analyysi: Kun Trump kertoi vaihtoehtoisia faktoja Ruotsista – ja Ruotsi ärähti

Trump: "Näitte, mitä tapahtui Ruotsissa eilen" – Ruotsalaisilla ei aavistustakaan, mihin Trump viittaa