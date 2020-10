Viron sisäministeri kehotti homoja muuttamaan Ruotsiin – presidentti paheksuu ja pitää Mart Helmeä sopimattomana ministerin tehtäviin

Viron sisäministeri Mart Helme on jälleen herättänyt kohun lausunnoillaan. Tällä kertaa ministeri kohdisti loukkaavat sanansa homoille.

Helme sanoi, ettei hän ole homojen ystävä ja hänen mielestään virolaisten homojen pitäisi muuttaa Ruotsiin. Helme esitti kommenttinsa Deutsche Welle -uutiskanavan venäjänkieliselle palvelulle (siirryt toiseen palveluun).

Oikeistopopulistisen Ekren puheenjohtaja Mart Helme kertoi näkemyksistään vastatessaan kysymykseen kansanäänestyksestä homojen avioliittoja vastaan. Samalla Helme kutsui kansanäänestyksen kyseenalaistajia heterofoobikoiksi ja homopropagandan levittäjiksi.

– He tunkeutuvat heteroseksuaalien makuuhuoneisiin, sisäministeri sanoi Deutsche Wellelle (siirryt toiseen palveluun).

Presidentti Kersti Kaljulaid tuomitsee Helmen puheet ja pitää tätä sopimattomana henkilönä ministerin tehtäviin, uutisoi Viron yleisradioyhtiö ERR (siirryt toiseen palveluun).

– En ymmärrä sisäministeri Mart Helmen peittelemätöntä vihamielisyyttä yhteiskuntaamme kohtaan. Tässä on puhe omista ihmisistämme: poliiseistamme ja opettajistamme, luovien alojen työntekijöistämme ja rakennusalan työntekijöistämme, naapureistamme, työtovereistamme, ystävistämme, Kaljulaid kirjoittaa Facebookissa (siirryt toiseen palveluun).

Myös keskustalainen pääministeri Jüri Ratas ottaa etäisyyttä hallituksensa ministerin puheisiin ja pitää niitä yksiselitteisen tuomittavina.

Hänen mukaansa Helme on puheillaan vahingoittanut hallitusta, ja hän on jo keskustellut sisäministerin kanssa tapahtuneesta. Helme väittää, että hänen puheitaan on tulkittu väärin.

Ratas kirjoittaa Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) Viron perustuslain takaavan kaikille tasa-arvon, eikä ketään pidä syrjiä. Hän muistuttaa lain kieltävän myös yllyttämisen vihaan ja syrjintään. Ratas muistuttaa hallituksen sitoutuneen näihin arvoihin.

Ratas sanoo ERR:lle (siirryt toiseen palveluun) hallituksen käsittelevän sisäministerin puheita ensi viikolla. Pääministeri Ratas ja presidentti Kaljulaid ovat jo keskustelleet tapauksesta.

Ekren puheenjohtaja Helme on toistuvasti kohauttanut sopimattomina pidetyillä kommenteillaan. Esimerkiksi Suomen pääministeriä Sanna Marinia Helme nimitteli myyjätytöksi.

