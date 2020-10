Herätys: Saarikko ja Halla-aho kohtaavat yhteistentissä, pelialaa riivaavat hämärät irtisanomiset, Metsähallitus patistaa työttömiä keräämään käpyjä

Halla-aho ja Saarikko politiikan toimittajien yhteistentissä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kohtaavat politiikan toimittajien tentissä tänään. Kyselyiden mukaan keskustan kannatus on laskenut osin siksi, että sen kannattajia on siirtynyt perussuomalaisten taakse. Näytämme väittelyn suorana Yle uutisten nettisivuilla kello 9.15.

Pelialaa riivaavat epämääräinen työehtojen kulttuuri ja hämärät irtisanomiset

Peliyhtiöiden työntekijöiden epämääräisissä, jopa laittomissa irtisanomisissa oli piikki viime kesänä. Tanja Heino / Yle

Peliala ry:n mukaan peliyhtiöiden työntekijöiden epämääräisissä, jopa laittomissa irtisanomisissa oli piikki viime kesänä. Potkuja saivat yksittäiset henkilöt ilman selkeitä, päteviä syitä.

Peliyrityksissä ja muissakin startup-firmoissa työelämän pelisääntöjen tuntemus on usein heikkoa sekä työnantajien että työntekijöiden joukossa.

Valtava tarve puiden siemenille: Antero Huutolan takakontista löytyy peräti 400 litraa käpyjä, kun hän tuo ensimmäisen saaliinsa ostopaikalle

Juha Kinnunen on poiminut lapsuudessaan paljon käpyjä ja tietää, että käyrä keppi olisi kerääjälle hyvä apu. Sillä voisi taivuttaa oksia, jolloin kävyt on helpompi napata. Annu Passoja / Yle

Lapissa on meneillään poikkeuksellinen käpysavotta. Metsähallitus lupaa ostaa lähes miljoona litraa hyvälaatuista männynkäpyä, jos joku ne kerää. Puiden siementen varmuusvarasto Rovaniemellä on Suomen ainoa ja sen ylläpito on Metsähallituksen lakisääteinen velvollisuus.

Eteläisemmässä Suomessa käpykeräyksiä ja varmuusvarastoa ei tarvita, koska jalostettuja siemeniä on saatavissa siemenviljelyksiltä riittämiin. Varasto täydennetään aina, kun mahdollista – eikä se ole mahdollista läheskään joka vuosi.

Taiwanin ulkoministeri Joseph Wu Ylelle: Kiinan painostus on lisääntynyt

Taiwanin ulkoministeri Joseph Wu Taipeissa 14.lokakuuta 2020 Chin Hung Hao / Taiwanin ulkoministeriö

Taiwanin johto haluaa tehostaa puolustusta ja laajentaa maan kansainvälisiä suhteita. Niissä on sen turva. Taiwanin näyttäytyminen heikkona olisi kutsu Kiinalle käyttäytyä vihamielisesti, sanoo ulkoministeri Joseph Wu Ylen haastattelussa.

Lunta, räntää ja vettä – ajokeli on monin paikoin huono

Viikko alkaa vuodenaikaan nähden viileässä säässä. Lämpötilat ovat nollan ja kuuden plusasteen välillä. Matalapaine tuo lumi-, räntä- ja vesisateita päivällä laajalti maan keski-ja itäosiin. Keli on monin paikoin huono ja se kannattaa liikenteessä ottaa huomioon.

