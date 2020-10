Yle Vuoristo-Karabahissa: "Asuintalot ovat tuhoutuneet pahasti ja ihmiset ovat peloissaan"

Armenian ja Azerbaidžanin kolme viikkoa jatkuneet taistelut ovat jättäneet jälkensä kiistellylle Vuoristo-Karabahin alueelle, kertoo Ylen paikalla oleva toimittaja Antti Kuronen.

Kuronen saapui tänään alueen suurimpaan kaupunkiin Stepanakertiin.

– Monet asuinrakennukset täällä ovat tuhoutuneet todella pahasti raketti-iskuissa, hän kertoo.

Taustaa

Kolme viikkoa sitten Azerbaidžan aloitti hyökkäyksen, jonka päämääränä on kiistellyn Vuoristo-Karabahin valtaaminen. Azerbaidžanin presidentti Alijev sekä hänen tukijansa Turkin presidentti Erdogan ovat molemmat sanoneet, että hyökkäys jatkuu kunnes Armenia vetäytyy Vuoristo-Karabahista.

Virallisesti Vuoristo-Karabah on oma valtionsa, mutta vain Armenia on tunnustanut sen. Käytännössä Vuoristo-Karabah on ollut osa Armeniaa vuodesta 1994, kun Armenian ja Azerbaidžanin välinen sota päättyi. Alueella on asukkaita noin 150 000.