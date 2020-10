Erdoğanin suosikki voitti Pohjois-Kyproksen presidentinvaalit – istuva presidentti on syyttänyt Turkkia ennennäkemättömästä sekaantumisesta kampanjaan

Pohjois-Kyproksen asukkaat ovat äänestäneet sunnuntaina presidentinvaaleissa, jossa vastakkain olivat istuva presidentti Mustafa Akinci sekä Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin suosikki Ersin Tatar.

Tatar on voittanut vaalit noin 52 prosentilla äänistä, kertoo media. Akinci sai noin 48 prosenttia. Kaikki äänet on laskettu.

Akinci, joka kannattaa saaren jälleenyhdistymistä, on syyttänyt Turkkia vaalikampanjaan sekaantumisesta ja Tatarin suosimisesta ennenäkemättömällä tavalla. Häntä pidettiin vaalien ennakkosuosikkina.

Hän on kertonut, että häntä ja hänen perhettään on uhkailtu, jotta hän vetäytyisi vaaleista.

– Tiedämme, että on tapahtunut asioita, joita ei olisi pitänyt tapahtua, Akinci sanoi käytyään äänestämässä.

Neuvottelut Kyproksen jälleenyhdistymisestä ovat jumissa muun muassa, koska Turkin sotilaiden poisvedosta ei ole saatu aikaan sopua.

Vain Turkki tunnustaa Pohjois-Kyproksen

Turkki miehitti vuonna 1974 Pohjois-Kyproksen, ja sen itsenäisyyden on tunnustanut vain Turkki. Tilanne Välimeren itäosassa on jännittynyt, kun Turkki on jatkanut maakaasun etsintöjä Kreikan ja Kyproksen lähivesillä.

Erdoğan ilmoitti yhdessä Tatarin kanssa aiemmin, että Pohjois-Kyproksessa sijaitseva Varoshan rantalomakohde avataan osittain uudelleen. Se on ollut hylättynä Turkin miehityksestä lähtien.

Myös Akinci ja muut presidenttiehdokkaat ovat paheksuneet avaamista ja pitävät sitä Turkin pyrkimyksenä vaikuttaa vaalien tulokseen. Pohjois-Kyproksen talous on kärsinyt pahasti koronakriisistä, joka pysäyttänyt turismin saarelle lähes kokonaan.

Vaaleissa on 200 000 äänioikeutettua, ja sen ensimmäinen kierros järjestettiin viikko sitten.

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT