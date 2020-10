Ranskan sisäministeri: Tunnetun islamistin epäillään kehottaneen tappamaan opettajan pilapiirrosten vuoksi

Sunnuntaina eri puolilla Ranskaa marssittiin murhatun opettajan muistoksi, ääri-islamismia vastaan ja sananvapauden puolesta. Kuva on otettu Pariisissa. Kyltissä lukee, ettei Ranska koskaan alistu ääri-islamille.

Sunnuntaina eri puolilla Ranskaa marssittiin murhatun opettajan muistoksi, ääri-islamismia vastaan ja sananvapauden puolesta. Kuva on otettu Pariisissa. Kyltissä lukee, ettei Ranska koskaan alistu ääri-islamille. JonathanRebboah / AOP

Ranskassa on tehty maanantaina kotietsintöjä useiden epäiltyjen islamistien asunnoissa.

Ranskan viranomaiset epäilevät tunnetun islamistin antaneen kehotuksen perjantaina tapetun opettajan surmaamisesta. Historianopettaja Samuel Paty murhattiin raa'asti veitsellä.

Murhan motiivina vaikuttaa olleen se, että opettaja oli aiemmin tässä kuussa näyttänyt osana sananvapautta käsitellyttä oppituntia oppilailleen profeetta Muhammedia esittäneitä pilakuvia.

Tämä raivostutti joidenkin oppilaiden vanhempia niin, että nämä ryhtyivät vaatimaan opettajan erottamista. Tietoa pilakuvien näyttämisestä levitettiin myös internetissä ja opettajaan kohdistettiin uhkauksia.

Sisäministeri Gérald Darmanin sanoi maanantaiaamuna Europe 1 -radiokanavan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että tunnettu islamisti ja kyseistä koulua käyvän oppilaan isä olivat ilmeisesti kehottaneet tappamaan opettajan. Ministeri käytti tappokehotuksesta sanaa fatwa.

Fatwa tarkoittaa islamilaisen uskonoppineen antamaa lausumaa, mutta sanaa käytetään usein vastoin sen alkuperäistä merkitystä kuvaamaan islamin nimissä annettuja tappokäskyjä.

Tappokehotuksen antamisesta epäillyt kaksi miestä ovat murhan tutkinnan yhteydessä pidätettyjen 11 ihmisen joukossa. Terroritekona tutkitun murhan epäilty tekijä, 18-vuotias tšetšeenitaustainen mies, kuoli poliisin ampumiin luoteihin välittömästi teon jälkeen.

Etsintöjä epäiltyjen islamistien kodeissa

Ranskassa on käynnissä laaja tutkinta tapaukseen liittyen. Sisäministerin mukaan vihaa on lietsottu etenkin sosiaalisessa mediassa. Tutkittavana on kymmeniä netissä julkaistuja uhkaavia viestejä.

Tänään maanantaina Ranskassa on tehty kotietsintöjä useiden epäiltyjen islamistien koteihin. Ministeri Darmanin sanoi tutkinnan kohteena olevan kymmeniä ihmisiä.

Ranskan viranomaiset harkitsevat joidenkin muslimien järjestöjen lakkauttamista vihanlietsonnan vuoksi.

Uutistoimisto Reutersin poliisilähteistä saamien tietojen mukaan Ranska valmistelee 231 ihmisen karkottamista epäillyn uskonnollisen ääriajattelun vuoksi.

Opettajan murha on järkyttänyt syvästi ranskalaisia ja eri puolilla maata järjestettiin sunnuntaina suuria ihmisjoukkoja keränneitä muistomarsseja.

Lähteet: AFP, Reuters