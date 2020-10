Musketinkuulia, työkaluja ja vanhoja tukirakenteita – katso kolme kiinnostavaa esinelöytöä Oulun keskustan kaivauksilta

Hohtimet, luupiippuja, musketinkuulia. Museoviraston tutkija Matleena Riutankoski listaa löytöjä, joita he tekivät Oulun keskustassa Snellmanin puiston kaivauksilla. Kaivauksia tehtiin ennen puistossa käynnistynyttä remonttia.

Kaivausten suurin yllätys olivat kaupunginojan vanhat tukirakenteet. Ne kertovat, että Oulua edelleenkin halkovan ojan vartta on muokattu voimakkaasti jo 1600–1700-luvuilla.

– Se oli puolitoista metriä korkea, kolme metriä leveä kivirakennelma, ja se oli koko 12-metrisen kaivausalueen pituinen. Lisäksi rakennelman alla oli kaksi pystyssä olevaa lautaa, joilla oli tuettu maamassoja, Riutankoski kertoo.

Löytö toi tutkijoille uutta tietoa kaupungin historiasta. Uoman reitti on vaihdellut ja se on ollut välillä mutkikkaampi, mutta silti se on kulkenut pitkään suurin piirtein samoilla sijoilla, Riutankoski toteaa.

Lisäksi syyskuun ja lokakuun aikana tehdyiltä kaivauksilta löytyi merkkejä vanhan sillan tukirakenteista sekä vanhaa, romahtanutta rakennuksen kivijalkaa puiston pohjoiskulmasta.

Seuraavaksi tutkijat vertailevat vanhoja karttoja löydöksiin ja pyrkivät niiden avulla ajoittamaan löytöjä tarkemmin.

Taskusta tippuneet musketinkuulat

Snellmaninpuiston alueelta tehtiin myös useita esinelöytöjä. Yllä olevalla videolla Museoviraston tutkija Matleena Riutankoski kertoo tarkemmin muutamista esineistä. Esimerkiksi musketinkuulia löytyy silloin tällöin ja nyt niitä löytyi kaikkiaan kuusi kappaletta.

– Voidaan olettaa, että ne olisivat tippuneet jonkun taskusta. Se kertoo myös, että täällä on joskus ollut tarvetta aseistukselle.

Sitä, kuinka vanhoja musketinkuulat ovat ei vielä pystytä arvioimaan, mutta ajoittamisessa auttavat muut löydöt, kuten liitupiiput.

Liitupiippujen kopat ovat Riutankosken mukaan hyvin yleinen löytö kaivauksilla ja niitä löytyi myös Snellmanin puistosta. Piippujen valmistusaika pystytään haarukoimaan usein jopa muutaman vuoden tarkkuudella, ja muita löytöjä voidaan ajoittaa niiden avulla.

Tutkittavaa myös tuleville sukupolville

Kaupunkialueilla tutkimusten kesto ja alue ovat rajattuja, joten Snellmanin puistossa jää tutkittavaa myös tulevaisuuteen, Matleena Riutankoski kertoo.

Kaivauksia tehtiin vain puolentoista metrin syvyyteen ja sen alapuolella olevat kerrokset jätettiin rauhaan myöhempien aikojen tutkijoiden varalle.

– Siellä on tulevaisuudessa 1600-luvun asioita löydettäväksi, Riutankoski sanoo.

Voit keskustella aiheesta 21. lokakuuta kello 23:een asti.